[{"available":true,"c_guid":"31946cd2-5160-4d96-b968-df8ca5f6cd69","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Donald Trump elnök által felmondott szerződés előtt Irán már képes volt 20 százalékosra dúsított uránt létrehozni.","shortLead":"A Donald Trump elnök által felmondott szerződés előtt Irán már képes volt 20 százalékosra dúsított uránt létrehozni.","id":"20210102_Iran_bejelentette_hogy_az_atomalku_elotti_urandusitasi_szintre_torekszik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31946cd2-5160-4d96-b968-df8ca5f6cd69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"774c954f-85b8-4bee-b7d1-1029f4afc6f0","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Iran_bejelentette_hogy_az_atomalku_elotti_urandusitasi_szintre_torekszik","timestamp":"2021. január. 02. 09:15","title":"Irán bejelentette, hogy az atomalku előtti urándúsítási szintre törekszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4934f5-7f91-4348-8782-fd62fb8b97ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Találtak egy nőstény példányt a kipusztulás szélén álló fajból.","shortLead":"Találtak egy nőstény példányt a kipusztulás szélén álló fajból.","id":"20210102_Megsem_hal_ki_a_Swinhoelagyhejuteknos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa4934f5-7f91-4348-8782-fd62fb8b97ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42fae3a8-b3b5-4690-a350-d9326cedf325","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Megsem_hal_ki_a_Swinhoelagyhejuteknos","timestamp":"2021. január. 02. 15:38","title":"Lehet, hogy mégsem hal ki a Swinhoe-lágyhéjúteknős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee2dfc61-824e-4909-a028-efc124a37c9b","c_author":"Dezső András","category":"vilag","description":"A gazdaságot megrengette a koronavírus, de a járvány mindkét hullámában akadtak olyanok, akik profitáltak belőle. Kezdetben a maszküzérek szakíthattak sokat és azok a kereskedők, akiknek korábban már kiépített kapcsolatai voltak Kínában, de viszonylag hamar meglovagolták a járványt a közönséges bűnözők, a csalók is. És persze voltak, akik úgy váltak a járvány pénzügyi nyerteseivé, hogy semmit sem kellett tenniük, csak azt, amit addig. ","shortLead":"A gazdaságot megrengette a koronavírus, de a járvány mindkét hullámában akadtak olyanok, akik profitáltak belőle...","id":"20210103_Simlis_kereskedok_portyazok_es_csalok_is_sokat_profitaltak_a_jarvanybol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee2dfc61-824e-4909-a028-efc124a37c9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37dd5c0c-bdf0-4435-a64a-fa9df4aab09e","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Simlis_kereskedok_portyazok_es_csalok_is_sokat_profitaltak_a_jarvanybol","timestamp":"2021. január. 03. 11:00","title":"Simlis kereskedők, portyázók és csalók is sokat profitáltak a járványból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc3851b-924a-4fc0-b70b-b767e8a022e1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Létrejött a felcsúti milliárdos új agrárcége, amely komoly szakértőkkel indul neki a Békés megye mezőgazdaságában rejlő lehetőségek kiaknázásának. \r

","shortLead":"Létrejött a felcsúti milliárdos új agrárcége, amely komoly szakértőkkel indul neki a Békés megye mezőgazdaságában rejlő...","id":"202053_bekesland_meszaros_a_viharsarokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efc3851b-924a-4fc0-b70b-b767e8a022e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d83eb7-d14e-4d00-a377-b41a2a54121b","keywords":null,"link":"/360/202053_bekesland_meszaros_a_viharsarokban","timestamp":"2021. január. 02. 08:30","title":"Tovább gyarapodik Mészáros agrárbirodalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b6bd691-7961-4c8a-82c2-72c655700845","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tucatnyi republikánus szenátor kifogást fog emelni január 6-án a novemberi elnökválasztás eredménye ellen.","shortLead":"Tucatnyi republikánus szenátor kifogást fog emelni január 6-án a novemberi elnökválasztás eredménye ellen.","id":"20210102_Republikanus_szenatorok_kifogast_emelnek_a_valasztasi_eredmeny_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b6bd691-7961-4c8a-82c2-72c655700845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4121b8-4eb1-43be-87ae-aaeea2708fdb","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Republikanus_szenatorok_kifogast_emelnek_a_valasztasi_eredmeny_ellen","timestamp":"2021. január. 02. 21:02","title":"Republikánus szenátorok kifogást emelnek a választási eredmény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f94611-935e-48ff-8236-8fded4e85d36","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egykor James Bond által is használt sportkocsiból ritka az ilyen keveset használt, nagyon megkímélt példány.","shortLead":"Az egykor James Bond által is használt sportkocsiból ritka az ilyen keveset használt, nagyon megkímélt példány.","id":"20210104_17_eves_de_csak_16_ezer_kilometert_futott_bmw_z8_varja_uj_gazdajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53f94611-935e-48ff-8236-8fded4e85d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f200734e-74ce-4190-ad6b-5992a90e5991","keywords":null,"link":"/cegauto/20210104_17_eves_de_csak_16_ezer_kilometert_futott_bmw_z8_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2021. január. 04. 06:41","title":"17 éves, de csak 16 ezer kilométert futott BMW Z8 várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65c9c67-8361-4e51-980d-ba2f4b433699","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nemzetközi kupában három gólt is lövő Myrto Uzuni lett a legjobb.","shortLead":"A nemzetközi kupában három gólt is lövő Myrto Uzuni lett a legjobb.","id":"20210102_Fradijatekos_lett_az_ev_sportoloja_Albaniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e65c9c67-8361-4e51-980d-ba2f4b433699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"848821c6-2986-43df-a92b-79b369d0746e","keywords":null,"link":"/sport/20210102_Fradijatekos_lett_az_ev_sportoloja_Albaniaban","timestamp":"2021. január. 02. 08:08","title":"Fradi-játékos lett az év sportolója Albániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85868f41-4dd5-4fa5-b493-09c004d990f9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az eddigi korlátozások további szigorítását tervezik Izraelben az új koronavírus-fertőzések növekedésének csökkentése érdekében - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet vasárnap.","shortLead":"Az eddigi korlátozások további szigorítását tervezik Izraelben az új koronavírus-fertőzések növekedésének csökkentése...","id":"20210103_Hiaba_az_egymillio_beoltott_Izrael_tovabb_szigorit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85868f41-4dd5-4fa5-b493-09c004d990f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1898e65-cb3f-49bc-a60d-33b101e5dc62","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Hiaba_az_egymillio_beoltott_Izrael_tovabb_szigorit","timestamp":"2021. január. 03. 11:58","title":"Hiába az egymillió beoltott, Izrael tovább szigoríthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]