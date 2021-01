Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a2b4dfa-f442-48b6-b7f8-a4fe30fb40f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs azt javasolja a kormánynak, folytatódjon a digitális oktatás a középiskolákban. A kormány döntését holnap ismerhetjük meg.","shortLead":"Az operatív törzs azt javasolja a kormánynak, folytatódjon a digitális oktatás a középiskolákban. A kormány döntését...","id":"20210107_koronavirus_operativ_torzs_tajekoztatoja_muller_cecilia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a2b4dfa-f442-48b6-b7f8-a4fe30fb40f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d27f95ad-d3b3-4b8b-bb5a-6e4da6411468","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_koronavirus_operativ_torzs_tajekoztatoja_muller_cecilia","timestamp":"2021. január. 07. 11:38","title":"Maruzsa Zoltán: Maradhat a távoktatás a középiskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakember szerint ha nálunk is elterjed az új variáns, akkor a jelenlegi korlátozások mellett lassabban csökkenhet a fertőzések száma.","shortLead":"A szakember szerint ha nálunk is elterjed az új variáns, akkor a jelenlegi korlátozások mellett lassabban csökkenhet...","id":"20210106_Rusvai_Miklos_virologus_brit_virusmutacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d42d9ce-df2f-408b-af69-d56b0ca6000d","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_Rusvai_Miklos_virologus_brit_virusmutacio","timestamp":"2021. január. 06. 06:51","title":"Rusvai Miklós virológus a brit vírusmutációról: már itt van nálunk is, csak eddig nem mutatták ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0b3962-622b-41b1-bc15-067f8ff12803","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentős forgalomnövekedést mértek a Telenor és a Magyar Telekom hálózatain szilveszterkor és újév napján a mobilszolgáltatók szerdai közleménye szerint.","shortLead":"Jelentős forgalomnövekedést mértek a Telenor és a Magyar Telekom hálózatain szilveszterkor és újév napján...","id":"20210106_szilveszter_ujev_sms_hvas_mobilnet_mobilforgalom_telenor_telekom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0b3962-622b-41b1-bc15-067f8ff12803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b39960-d2cf-47cd-9fda-55d1cf9a3d52","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_szilveszter_ujev_sms_hvas_mobilnet_mobilforgalom_telenor_telekom","timestamp":"2021. január. 06. 18:03","title":"400 ezer SMS, 420 ezer hívás: így mobiloztak a magyarok szilveszterkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ötven professzor állt ki a vakcina mellett, Kína nem engedi be a WHO szakértőit. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Ötven professzor állt ki a vakcina mellett, Kína nem engedi be a WHO szakértőit. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20210106_Radar360_Ujabb_csucsot_dontott_a_jarvany_a_briteknelTrump_korozott_szemely_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a48cb3-e0d7-44b6-90e5-99e152379a84","keywords":null,"link":"/360/20210106_Radar360_Ujabb_csucsot_dontott_a_jarvany_a_briteknelTrump_korozott_szemely_lehet","timestamp":"2021. január. 06. 07:55","title":"Radar360: Újabb csúcsot döntött a járvány a briteknél, Trump körözött személy lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5c5cee-28ad-4a19-9eab-b3a42b663f21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostanra a legfontosabb platformok mindegyike megtiltotta a leköszönő elnöknek, hogy közzé tegyen valamit a felületükön. A tiltás ideiglenes.","shortLead":"Mostanra a legfontosabb platformok mindegyike megtiltotta a leköszönő elnöknek, hogy közzé tegyen valamit...","id":"20210107_snapchat_instagram_facebook_donald_trump_capitolium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e5c5cee-28ad-4a19-9eab-b3a42b663f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce575bb-c9bd-4d2a-9fa4-c9b3d6e159c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_snapchat_instagram_facebook_donald_trump_capitolium","timestamp":"2021. január. 07. 13:03","title":"A Snapchat és az Instagram is elnémította Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6070fb39-3f47-4dc1-830a-c749d491eddd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénz a káptalanfüredi gyermeküdülőre megy. Az ügyben két napja szócsatázik a fideszes frakcióvezető és a kerület polgármestere.","shortLead":"A pénz a káptalanfüredi gyermeküdülőre megy. Az ügyben két napja szócsatázik a fideszes frakcióvezető és a kerület...","id":"20210106_kocsis_mate_jozsefvaros_piko_andras_kaptalanfured_tabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6070fb39-3f47-4dc1-830a-c749d491eddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9f7b22-db3d-4990-8e92-5ba31bdf8060","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_kocsis_mate_jozsefvaros_piko_andras_kaptalanfured_tabor","timestamp":"2021. január. 06. 21:07","title":"Kocsis Máté szerint Józsefváros megkapja az 1,7 milliárdos támogatást a táborfejlesztésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Elégedetten tekintett vissza a járványkezelésre Orbán Viktor, miközben Magyarország átlépte a lélektani határt: tízezer fölé emelkedett a koronavírus áldozatainak száma. Zavar nemcsak a múlt értékelésében, de az oltás megszervezésében is érezhető.","shortLead":"Elégedetten tekintett vissza a járványkezelésre Orbán Viktor, miközben Magyarország átlépte a lélektani határt: tízezer...","id":"20210106_Olt_nincs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"848c39d5-2824-4b97-b7c0-1d8e11e32f81","keywords":null,"link":"/360/20210106_Olt_nincs","timestamp":"2021. január. 06. 13:00","title":"Súlyosan cukorbeteg, de még nincs 60? Hárommillióan vannak előrébb az oltási tervben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8128fd7b-5162-4731-aaff-85d39e878262","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó új terepjárója minden korábbinál szellősebb utas- és csomagtérrel bír. ","shortLead":"Az amerikai gyártó új terepjárója minden korábbinál szellősebb utas- és csomagtérrel bír. ","id":"20210107_a_bmw_x7nel_is_nagyobb_az_uj_jeep_grand_cherokee","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8128fd7b-5162-4731-aaff-85d39e878262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7f5ec9-6f8e-4092-94bb-4aededd538b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210107_a_bmw_x7nel_is_nagyobb_az_uj_jeep_grand_cherokee","timestamp":"2021. január. 07. 07:59","title":"A BMW X7-nél is nagyobb az új Jeep Grand Cherokee L","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]