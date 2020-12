Belga lapok közölték kedden a hírt, hogy pénteken egy szexparti résztvevőire csapott le a rendőrség Brüsszelben. Nem sokkal később a Fidesz EP-képviselője, Szájer József megerősítette: ő is ott volt a – megfogalmazása szerint – házibulin.

Az üggyel kapcsolatban most a Blikk jelentkezett új részletekkel, ugyanis megszólaltatták azt a férfit, aki állítása szerint az egész este főszervezője volt. Egy David Manzheley nevű, 29 éves orvostanhallgatóról van szó, aki nem is tagadta, hogy szexpartit hívott össze. Elmondása szerint Szájer nem volt meghívva, nem is ismerte a kormánypárti képviselőt. Manzheley azt mondta:

a partira eredetileg 10 vendéget hívott a korlátozások miatt, és kifejezetten kérte, csak olyanok jöjjenek, akik átestek a koronavírus-fertőzésen, hogy nagyobb biztonságban legyenek.

Az eseményen ennek ellenére 25-en jelentek meg, mert többen a barátaikat is magukkal vitték. A férfi elmondása alapján így kerülhetett oda Szájer maga is. A parti helyszíne egyébként – a szervező szavai szerint – a saját lakása volt, ami a buli témájának megfelelően is lett berendezve: a Blikk szerint rózsaszínű szívecskék, pamlagok és egy földre terített matrac volt az első emeleti lakásban, melyről képeket is közöltek.

“A rendőrség kopogtatás nélkül törte ránk az ajtót” – mondta a parti főszervezője, aki szerint a hatóságok nagyon gorombán viselkedtek velük.

Mégis hogyan tudtuk volna odaadni az igazolványainkat olyan gyorsan, amikor alsónadrág sem volt rajtunk?”

– tette hozzá, hangsúlyozva, hogy drogot nem fogyaszottak. (A belga lapokban erről is írtak, illetve kiderült: Szájer menekülésekor kábítószert találtak a politikus táskájában, de Szájer azt állítja, az nem az övé.)

“Csak iszogattunk, mint egy kávézóban, és persze, közben a vendégek egymással szexeltek. Nem hiszem, hogy ez büntetést érdemel” – mesélte még a házigazda.

A belga ügyészség közleménye szerint a rendőrök azt követően vonultak a helyszínre múlt pénteken, hogy a szomszédok jelentették: a bulizók túl hangosan mulatnak. Végül este 10-kor rájuk is törték az ajtót. Az utána következő események már ismertek: az ügyészségi közlemény szerint Szájer József egy ereszcsatornán próbált elmenekülni, egy járókelő azonosította a rendőrök előtt, akik igazoltatták a vérző kező politikust.

Személyi okmányokat nem tudott bemutatni, ezért hazakísérték, ahol igazolta magát. Szájer ellen kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt eljárást indítottak, de a tényleges vizsgálathoz ki kell kérni a mentelmi jogát – áll az ügyészség közleményében. A képviselő hivatalos közleményében azt állította, a drog nem az övé és nem is fogyasztott belőle. Fel is ajánlotta, hogy végezzenek rajta tesztet, amit végül nem tettek meg.

Szájer József vasárnap lelki terhekre hivatkozva mondott le.