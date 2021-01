Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3030461c-162a-40c7-985b-c44f5270682b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem incidens történt a Honvédelmi Minisztérium szerint.","shortLead":"Nem incidens történt a Honvédelmi Minisztérium szerint.","id":"20210108_katona_meghalt_hataron_asotthalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3030461c-162a-40c7-985b-c44f5270682b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75af2e19-107c-44a4-a746-2b65d8ca4145","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_katona_meghalt_hataron_asotthalom","timestamp":"2021. január. 08. 12:53","title":"Meghalt a déli határnál egy magyar katona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7245ef2b-3036-4370-acef-beee8aa88bdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felturbózza a tálca funkcióját a Microsoft: betesznek egy új ablakot, ahol az időjárásról és a legfontosabb hírekről tájékozódhat a felhasználó.","shortLead":"Felturbózza a tálca funkcióját a Microsoft: betesznek egy új ablakot, ahol az időjárásról és a legfontosabb hírekről...","id":"20210107_windows_10_talca_frissites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7245ef2b-3036-4370-acef-beee8aa88bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b87559-957e-48b2-b37a-d0692ab94c61","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_windows_10_talca_frissites","timestamp":"2021. január. 07. 10:51","title":"Új ablak kerül a Windows 10-be, sok új információhoz juthat vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f925e3f-2e10-4728-b5a9-d94140abd037","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Duplájára emelték a bírságmaximumot az osztrákok.","shortLead":"Duplájára emelték a bírságmaximumot az osztrákok.","id":"20210107_5000_euroba_is_kerulhet_mostantol_egy_gyorshajtas_Ausztriaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f925e3f-2e10-4728-b5a9-d94140abd037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"727d0b94-c356-431d-8eb6-cd7f3ad716df","keywords":null,"link":"/cegauto/20210107_5000_euroba_is_kerulhet_mostantol_egy_gyorshajtas_Ausztriaban","timestamp":"2021. január. 07. 12:11","title":"5000 euróba is kerülhet mostantól egy gyorshajtás Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8dc9f78-6087-4545-8c28-0bd1026f4b41","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ellenállásukat eddig épületekhez, terekhez kötötték, de ezeket elvették tőlük, így – mint mondják – kénytelenek fiktív terekben őrizni a szellemet, amelyet teremtettek.\r

","shortLead":"Ellenállásukat eddig épületekhez, terekhez kötötték, de ezeket elvették tőlük, így – mint mondják – kénytelenek fiktív...","id":"202101_folyoirat__ellenallas_az_utolso_szam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8dc9f78-6087-4545-8c28-0bd1026f4b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d0831b6-dc71-49d8-9140-43246aea74ca","keywords":null,"link":"/360/202101_folyoirat__ellenallas_az_utolso_szam","timestamp":"2021. január. 08. 15:00","title":"Az utolsó szám – Már folyóiratuk is van az SZFE-s hallgatóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2244cde9-5934-4c03-bb93-3b49ed363fb0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Geri Gergely egy hónapot sem tölthetett a csapatnál, ami az NB I. utolsó helyén fejezte be az őszi szezont.","shortLead":"Geri Gergely egy hónapot sem tölthetett a csapatnál, ami az NB I. utolsó helyén fejezte be az őszi szezont.","id":"20210107_dvtk_geri_gergely_edzot_kirugtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2244cde9-5934-4c03-bb93-3b49ed363fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce35f52c-ff24-4e66-be4d-4419ae7016d0","keywords":null,"link":"/sport/20210107_dvtk_geri_gergely_edzot_kirugtak","timestamp":"2021. január. 07. 15:58","title":"Új tulajdonos után új vezetőedzője is lesz a Diósgyőrnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea8e0d26-08f1-45e4-9cb3-bf3561dbfa98","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Vége Donald Trump twitteres karrierjének, illetve több hónapon át tartó ámokfutásának. A szolgáltató úgy döntött, Trump hozzáférésének ideiglenes korlátozása után végleg felfüggeszti az amerikai elnök hozzáférését, illetve elérhetetlenné teszi a csatorna összes korábbi bejegyzését.","shortLead":"Vége Donald Trump twitteres karrierjének, illetve több hónapon át tartó ámokfutásának. A szolgáltató úgy döntött, Trump...","id":"20210109_donald_trump_twitter_csatornaja_tiltas_torles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea8e0d26-08f1-45e4-9cb3-bf3561dbfa98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"373581b8-0f46-4c7d-9fd3-52c32a06c166","keywords":null,"link":"/tudomany/20210109_donald_trump_twitter_csatornaja_tiltas_torles","timestamp":"2021. január. 09. 00:42","title":"A Twitter örökre kitiltotta Donald Trumpot és letörölte a csatornáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e668b21c-5812-4aca-8e82-f3ecc6e7af01","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vevők nem zsákbamacskát vásárolnak, hanem egy előre alaposan letesztelt és beállított hiperautót.","shortLead":"A vevők nem zsákbamacskát vásárolnak, hanem egy előre alaposan letesztelt és beállított hiperautót.","id":"20210108_az_auto_amelynek_minden_peldanyat_letesztelik_300_kmhra__video_koenigsegg_regera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e668b21c-5812-4aca-8e82-f3ecc6e7af01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4eb43eb-52bb-4c09-bdbd-102d1d890b88","keywords":null,"link":"/cegauto/20210108_az_auto_amelynek_minden_peldanyat_letesztelik_300_kmhra__video_koenigsegg_regera","timestamp":"2021. január. 08. 11:21","title":"A hibrid autó, amelynek minden példányát letesztelik 300 km/h-ra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy rendőr élesztette újra a kislányt, állapotát sikerült stabilizálni.","shortLead":"Egy rendőr élesztette újra a kislányt, állapotát sikerült stabilizálni.","id":"20210107_Kizuhant_gyermek_Ujpest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a496ae9-662e-4021-84d2-75fd5c1b8a61","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_Kizuhant_gyermek_Ujpest","timestamp":"2021. január. 07. 10:32","title":"Kizuhant az ablakon egy másfél éves gyermek Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]