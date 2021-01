Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt műsorvezető állítja: piaci alapon bérli az Andrássy úti irodát.\r

","shortLead":"A volt műsorvezető állítja: piaci alapon bérli az Andrássy úti irodát.\r

","id":"20210111_varkonyi_andrea_meszaros_lorinc_vida_jozsef_tv2_andrassy_ut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3cac637-cb3d-423f-b373-0f110be3b5af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210111_varkonyi_andrea_meszaros_lorinc_vida_jozsef_tv2_andrassy_ut","timestamp":"2021. január. 11. 15:28","title":"Várkonyi Andrea médiacége Mészáros Lőrinchez is köthető villába költözött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21a4e875-b6fc-4621-8a3b-830d48556be7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Így festene a nemrégiben leleplezett elektromos szabadidő-autó feltuningolt változata.","shortLead":"Így festene a nemrégiben leleplezett elektromos szabadidő-autó feltuningolt változata.","id":"20210112_ime_a_magyar_kez_altal_tervezett_bmw_m_ix_villanyauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21a4e875-b6fc-4621-8a3b-830d48556be7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e06e1824-16c4-4630-9800-dea9ea478763","keywords":null,"link":"/cegauto/20210112_ime_a_magyar_kez_altal_tervezett_bmw_m_ix_villanyauto","timestamp":"2021. január. 12. 10:05","title":"Íme a magyar kéz által tervezett BMW M iX villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d783b13f-8b95-4f4b-9765-a9843895fead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január közepére megérkezett a tél Magyarországra.","shortLead":"Január közepére megérkezett a tél Magyarországra.","id":"20210112_onos_eso_kod_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d783b13f-8b95-4f4b-9765-a9843895fead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5551f7da-6da9-4486-adce-882e275e7097","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_onos_eso_kod_idojaras","timestamp":"2021. január. 12. 07:52","title":"Délelőtt ónos esőre és ködre figyelmeztetnek, éjjel jöhet a havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cad0f18-24a6-43ff-97e6-9097fef184ab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Peter Jackson Beatlesről szóló dokumentumfilmje, az új Top Gun, egy magyar kísértetfilm, Enyedi Ildikó szerelmesfilmje, Deák Kristóf első egész estés munkája vagy a látens rasszizmusról szóló magyar produkció. 2020 igencsak kiéheztetett bennünket a klassz filmélményekre, idén talán jól is lakhatunk. A hvg.hu idei nagy filmajánlója. ","shortLead":"Peter Jackson Beatlesről szóló dokumentumfilmje, az új Top Gun, egy magyar kísértetfilm, Enyedi Ildikó szerelmesfilmje...","id":"20210111_2021_filmek_filmipar_bemutatok_premierek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cad0f18-24a6-43ff-97e6-9097fef184ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6383602b-bfbf-4ebd-bbdb-66782e340d62","keywords":null,"link":"/kultura/20210111_2021_filmek_filmipar_bemutatok_premierek","timestamp":"2021. január. 11. 20:00","title":"Enyedi Ildikó új filmjével, Tony Sopranóval és a Mátrixszal éled újra a filmipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyes újonnan meghirdetett albérleteknél már most újra kéthavi kauciót kérnek a bérbeadók.","shortLead":"Egyes újonnan meghirdetett albérleteknél már most újra kéthavi kauciót kérnek a bérbeadók.","id":"20210112_alberletarak_alberlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e66004b4-85bc-4d91-8ed7-92efaadf448a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210112_alberletarak_alberlet","timestamp":"2021. január. 12. 05:07","title":"Nyártól megint emelkedhetnek az albérletárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c4261ca-d742-42b3-ba03-e81ed196ce67","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Gyurcsány Ferenc régi harcostársai és a párthoz közeli vállalkozások is visszatérő szereplői a DK-s pártalapítvány szerződéslistájának. ","shortLead":"Gyurcsány Ferenc régi harcostársai és a párthoz közeli vállalkozások is visszatérő szereplői a DK-s pártalapítvány...","id":"202101__dk__partalapitvanyi_penzek__gyurcsany_baratai__special_feri","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c4261ca-d742-42b3-ba03-e81ed196ce67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e67e0d3-9a19-4555-abd0-39650b3298fa","keywords":null,"link":"/360/202101__dk__partalapitvanyi_penzek__gyurcsany_baratai__special_feri","timestamp":"2021. január. 11. 07:00","title":"Special Feri-pólók, „nyelvezetkereső tréning” – a DK alapítványának költései az elmúlt 5 évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd36f8b-fbc2-4eab-9ce0-3018c8afb341","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hat éve a Los Angeles-i, most a Bedminsteri Trump-pályát sújtotta döntésével a golfszervezet. ","shortLead":"Hat éve a Los Angeles-i, most a Bedminsteri Trump-pályát sújtotta döntésével a golfszervezet. ","id":"20210111_Golf_PGA_Donald_Trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dd36f8b-fbc2-4eab-9ce0-3018c8afb341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678418cd-bf21-4df0-955b-d4b4530b788f","keywords":null,"link":"/sport/20210111_Golf_PGA_Donald_Trump","timestamp":"2021. január. 11. 09:24","title":"Törölték a 2022-es bajnokságot Donald Trump golfpályáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78b8bb8-deed-49c6-af0a-ec996a5822be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koreai politikai elit a szívén viseli azt is, hogy a nők ne nézzenek ki ziláltan a szülés után.","shortLead":"A koreai politikai elit a szívén viseli azt is, hogy a nők ne nézzenek ki ziláltan a szülés után.","id":"20210111_A_szulo_no_ne_felejtsen_el_gondoskodni_az_otthon_marado_ferjerol__Szoulban_keretlen_tanacsokat_kaptak_a_kismamak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f78b8bb8-deed-49c6-af0a-ec996a5822be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9155265a-68f9-4301-8ada-94d6ddc6b85d","keywords":null,"link":"/elet/20210111_A_szulo_no_ne_felejtsen_el_gondoskodni_az_otthon_marado_ferjerol__Szoulban_keretlen_tanacsokat_kaptak_a_kismamak","timestamp":"2021. január. 11. 12:53","title":"A szülő nő ne felejtsen el gondoskodni az otthon maradó férjéről – Szöulban kéretlen tanácsokat kaptak a kismamák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]