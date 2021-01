Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 2021-es specifikációk alapján a sportos német elektromos autókat kicsit ritkábban kell töltőre dugni.","shortLead":"A 2021-es specifikációk alapján a sportos német elektromos autókat kicsit ritkábban kell töltőre dugni.","id":"20210121_nagyobb_hatotavra_kepesek_az_uj_porsche_taycan_villanyautok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d44296e-7551-4025-8323-ca9abfcf06e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210121_nagyobb_hatotavra_kepesek_az_uj_porsche_taycan_villanyautok","timestamp":"2021. január. 21. 09:47","title":"Nagyobb hatótávra képesek az új Porsche Taycan villanyautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b53a3e52-9c25-4e1b-bbf1-30afad8bd32c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A leendő amerikai elnök szerint Rachel Levine szakértelme szükséges ahhoz, hogy átvészeljék a járványt. ","shortLead":"A leendő amerikai elnök szerint Rachel Levine szakértelme szükséges ahhoz, hogy átvészeljék a járványt. ","id":"20210119_Transznemu_orvos_egeszsegugyi_miniszterhelyettes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b53a3e52-9c25-4e1b-bbf1-30afad8bd32c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9c1e29-4a2a-4da5-a489-1cd6ac1635b4","keywords":null,"link":"/elet/20210119_Transznemu_orvos_egeszsegugyi_miniszterhelyettes","timestamp":"2021. január. 19. 17:38","title":"Transznemű orvost választott Joe Biden egészségügyiminiszter-helyettesnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b699c77-665d-4847-9d24-0386053ea535","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legendás mozi remakejét a Family Guy atyja, Seth McFarlane rendezné.

","shortLead":"A legendás mozi remakejét a Family Guy atyja, Seth McFarlane rendezné.

","id":"20210120_Liam_Neeson_Drebin_hadnagy_Csupaszt_pisztoly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b699c77-665d-4847-9d24-0386053ea535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef14fb5e-f018-4404-833a-35f63c55d394","keywords":null,"link":"/kultura/20210120_Liam_Neeson_Drebin_hadnagy_Csupaszt_pisztoly","timestamp":"2021. január. 20. 13:55","title":"Liam Neeson lehet Drebin hadnagy az új Csupasz pisztolyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f28983c-caea-4f56-bf56-6ab7a4589f8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán iktatták be Joe Bident, az Egyesült Államok 46. elnökét. Első intézkedéseinek egyike a Fehér Ház weboldalára hozott változást.","shortLead":"Szerdán iktatták be Joe Bident, az Egyesült Államok 46. elnökét. Első intézkedéseinek egyike a Fehér Ház weboldalára...","id":"20210121_joe_biden_beiktatasa_feher_haz_weboldala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f28983c-caea-4f56-bf56-6ab7a4589f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b0e131-1228-4ddd-aa99-4c16b2f3dcbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_joe_biden_beiktatasa_feher_haz_weboldala","timestamp":"2021. január. 21. 09:33","title":"Egy rejtett üzenetet tetetett a Fehér Ház weboldalára Joe Biden, több új funkció is érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Duda Ernő szerint a nyugati engedélyezési eljárás átlátható, az engedélyezett oltóanyagok pedig hatásosak és biztonságosak, ezért nyugati vakcinákat kell használni.","shortLead":"Duda Ernő szerint a nyugati engedélyezési eljárás átlátható, az engedélyezett oltóanyagok pedig hatásosak és...","id":"20210120_duda_erno_virologus_sinopharm_sinovac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4c6a01-7cbb-4b94-a47b-787a38761424","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_duda_erno_virologus_sinopharm_sinovac","timestamp":"2021. január. 20. 11:59","title":"Virológus a kínai vakcináról: A hátamon feláll a szőr attól, hogy egész koronavírussal oltsunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A tűzoltóknak nem sokkal kilenc óra előtt sikerült eloltaniuk a tüzet.","shortLead":"A tűzoltóknak nem sokkal kilenc óra előtt sikerült eloltaniuk a tüzet.","id":"20210120_Kigyulladt_kamion_M1_Biatorbagy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea32ea36-8ef9-4bb4-9482-da41b91543bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210120_Kigyulladt_kamion_M1_Biatorbagy","timestamp":"2021. január. 20. 09:58","title":"Nyolc kilométeres a dugó az M1-esen a kigyulladt kamion miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa15a9a4-b689-4128-974c-0e48941b19b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már 4,2 milliónál is több ember kapta meg az első oltási adagot.","shortLead":"Már 4,2 milliónál is több ember kapta meg az első oltási adagot.","id":"20210119_Nagy_Britannia_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa15a9a4-b689-4128-974c-0e48941b19b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69854507-c1f4-4b6e-bd31-d13a793b6f8c","keywords":null,"link":"/vilag/20210119_Nagy_Britannia_koronavirus","timestamp":"2021. január. 19. 18:05","title":"Egy nap alatt több mint 1600 koronavírusos beteg halt meg Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d86cc7-4749-479d-a729-0b79aaa946d3","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Tavalyi gyarapodása alapján akár az év vállalkozója címet is megkaphatná Rogán Cecília, aki propagandaminiszter férjétől elválva, a világválság közepén is képes volt növelni (köz)pénzgyűjtő lendületét.","shortLead":"Tavalyi gyarapodása alapján akár az év vállalkozója címet is megkaphatná Rogán Cecília, aki propagandaminiszter...","id":"202103__rogan_cecilia__valas_utan_is_sikeres__nerasszonysag__jobban_teljesit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59d86cc7-4749-479d-a729-0b79aaa946d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e574b0f-8cd2-42b5-99df-76e8aea0331e","keywords":null,"link":"/360/202103__rogan_cecilia__valas_utan_is_sikeres__nerasszonysag__jobban_teljesit","timestamp":"2021. január. 21. 06:30","title":"Évi 61 százalékos profitrátával Rogán Cecília könnyen viccel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]