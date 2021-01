Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Az egészségügyi védekezést is nehezíti az, hogy Magyarországon nem megfelelő a tájékoztatás a koronavírussal kapcsolatban – állapította meg Szakmány Tamás Walesben élő magyar orvosra hivatkozva az RTL Klub Híradó riportja. A csatorna felidézi: Magyarországon az Operatív törzs napi tájékoztatóján vagy a kormányülések után tartott Kormányinfón a kérdések egy részét nem, vagy nem olyan formában teszik fel, ahogy a médium(ok) előre írásban leírhatták. Így például a járvány kezdete óta nem adnak felvilágosítást sem az újságíróknak arról, hányan haltak meg az egyes kórházakban koronavírus következtében, sőt, a statisztikai adatok egy része még az orvosok számára sem elérhető.

Szakmány a HVG-nek, majd az RTL-nek is arról beszélt korábban, nagyban segít az ellátás tervezésében az, hogy az adatok ott bárki számára elérhetőek. Az orvos hetilapunknak így jellemezte a magyarországi, adathiányos helyzetet:

Ha ebből kellene dolgoznom, az olyan volna, mintha kikapcsolnák a pilóta műszereit, és azt mondanák neki, hogy a lenti fénysorok valamelyike a leszállópálya, bizonyára megtalálod a megfelelőt.

Az RTL arra is hoz példákat, hogy az újságírók tájékoztatásában mennyire elmarad Magyarország. Ausztriában Sebastian Kurz kancellár plexifal mögött ugyan, de rendszeresen kiáll az újságírók elé, Ukrajnában ugyan online tart mindennap sajtótájékoztatót az egészségügyi miniszter, de ad interjút is, Horvátországban és Szlovákiában is, még ha feltételekkel is, de újságírók is jelen lehetnek a tájékoztatókon.

