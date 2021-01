Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb405984-6261-44b8-ac5a-049c31784839","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt elnök unokahúga szerint Donald Trump felmérhetetlen károkat okozott az Egyesült Államoknak az elmúlt négy évben.","shortLead":"A volt elnök unokahúga szerint Donald Trump felmérhetetlen károkat okozott az Egyesült Államoknak az elmúlt négy évben.","id":"20210125_Mary_Trump_kesz_nevet_valtoztatni_hogy_eltavolodjon_Donald_Trumptol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb405984-6261-44b8-ac5a-049c31784839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c570272-2d2d-4421-abc6-81d1217ad908","keywords":null,"link":"/elet/20210125_Mary_Trump_kesz_nevet_valtoztatni_hogy_eltavolodjon_Donald_Trumptol","timestamp":"2021. január. 25. 10:23","title":"Mary Trump kész nevet változtatni, hogy eltávolodjon Donald Trumptól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ac1adf-3018-4a0e-aa22-17f9980842ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A megbízatása június 30-ig tart.","shortLead":"A megbízatása június 30-ig tart.","id":"20210126_Balazs_Peter_Szolnoki_Szigligeti_Szinhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26ac1adf-3018-4a0e-aa22-17f9980842ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7d1ad1-0e30-4c13-9c76-a354e04d8249","keywords":null,"link":"/kultura/20210126_Balazs_Peter_Szolnoki_Szigligeti_Szinhaz","timestamp":"2021. január. 26. 13:00","title":"Balázs Péter távozik a Szolnoki Szigligeti Színház éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6357aa07-90a3-41f9-9f90-a60ce2900649","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megint a villanyautósok jártak jól, de végül is logikus módon. ","shortLead":"Megint a villanyautósok jártak jól, de végül is logikus módon. ","id":"20210126_elektromos_auto_Ausztria_sebessegkorlatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6357aa07-90a3-41f9-9f90-a60ce2900649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a7db7e-2c29-414e-81cb-e12e07af34cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210126_elektromos_auto_Ausztria_sebessegkorlatozas","timestamp":"2021. január. 26. 09:41","title":"Elektromos autóval már nem kell betartani Ausztriában egy sebességkorlátozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3b80b0-bd8b-4b59-913b-69ae1e68084d","c_author":"BI","category":"elet","description":"Egy friss kutatás szerint a pedagógusoknak nem jött meg nagyon a kedve a digitális eszközök alkalmazásához a karanténoktatás során, ha visszaállna az iskola a normál rendbe, negyedük még annyit sem használná azokat, mint eddig. A tanárok mintegy ötöde kapta el eddig a koronavírust, aki elkapta, annak viszont – Kásler Miklós ígérete ellenére – csak a 19 százaléka kapott teljes bért a betegsége idejére.","shortLead":"Egy friss kutatás szerint a pedagógusoknak nem jött meg nagyon a kedve a digitális eszközök alkalmazásához...","id":"20210126_A_koronavirus_miatt_megbetegedett_tanarok_negyotode_nem_kapta_meg_a_100_szazalekos_munkaberet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f3b80b0-bd8b-4b59-913b-69ae1e68084d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf5deca-0b07-4db1-94cf-5dbb5015022a","keywords":null,"link":"/elet/20210126_A_koronavirus_miatt_megbetegedett_tanarok_negyotode_nem_kapta_meg_a_100_szazalekos_munkaberet","timestamp":"2021. január. 26. 12:05","title":"A koronavírus miatt megbetegedett tanárok négyötöde nem kapta meg a 100 százalékos munkabérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8657ee3-d6fe-40af-b294-6204b9ce3b41","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Titkolt összegeket áldozva rá új központokat jelölt ki a kormány három sportág utánpótlás-nevelésének a támogatására. Erre papíron már így is rengeteg pénz ment el, a jelek szerint nem túl hatékonyan, a külföldről érkező edzők szerint ugyanis továbbra is ez a magyar labdarúgás gyenge pontja.","shortLead":"Titkolt összegeket áldozva rá új központokat jelölt ki a kormány három sportág utánpótlás-nevelésének a támogatására...","id":"202103__allami_sporttamogatasok__utanpotlas__puskas_akademia__felcsuti_modszerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8657ee3-d6fe-40af-b294-6204b9ce3b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0820d98a-6120-41ff-a460-4cb9e04f6770","keywords":null,"link":"/360/202103__allami_sporttamogatasok__utanpotlas__puskas_akademia__felcsuti_modszerek","timestamp":"2021. január. 26. 07:00","title":"A felcsúti lesz a fociakadémiák akadémiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8163574d-fc0d-4e23-8e63-3a3ef0c40435","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Először ismerte el az USA hivatalosan Marokkó jogát Nyugat-Szaharára, feladva eddigi semlegességét. Marokkó cserébe normalizálta kapcsolatait Izraellel. Donald Trump egyik utolsó külpolitikai lépése megfosztja az őslakos szaharáviakat az önrendelkezés lehetőségétől, miközben Marokkó autonómiát kínál a stratégiailag fontos területnek.\r

\r

","shortLead":"Először ismerte el az USA hivatalosan Marokkó jogát Nyugat-Szaharára, feladva eddigi semlegességét. Marokkó cserébe...","id":"20210126_Ujra_izzik_az_elfeledett_nyugatszaharai_konfliktus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8163574d-fc0d-4e23-8e63-3a3ef0c40435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eefc850-5940-40cb-87f1-5d08c457a92e","keywords":null,"link":"/360/20210126_Ujra_izzik_az_elfeledett_nyugatszaharai_konfliktus","timestamp":"2021. január. 26. 15:00","title":"Trump utolsó gesztusával Marokkónak adta Nyugat-Szaharát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az olasz adatvédelmi hatóság február 15-ig blokkolja a TikTok elérését minden olyan kiskorú felhasználó számára, akik nem igazolják, hogy betöltötték a 13. életévüket.","shortLead":"Az olasz adatvédelmi hatóság február 15-ig blokkolja a TikTok elérését minden olyan kiskorú felhasználó számára, akik...","id":"20210125_tiktok_blackout_challenge_kihivas_olaszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad2f182-92d2-4740-b3c9-b553b46bc6c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_tiktok_blackout_challenge_kihivas_olaszorszag","timestamp":"2021. január. 25. 18:03","title":"Blokkolja az olasz hatóság a gyerekeknek a TikTokot, miután meghalt egy 10 éves lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74bc9b3-1213-49d8-80be-c4689b2c0a52","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden bizonnyal évekbe telik egy ilyen folyamat, de az amerikai autógyártók többsége komoly lökést kapott a bejelentéssel. ","shortLead":"Minden bizonnyal évekbe telik egy ilyen folyamat, de az amerikai autógyártók többsége komoly lökést kapott...","id":"20210126_645_ezer_allami_autot_csereltet_le_elektromosra_Joe_Biden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f74bc9b3-1213-49d8-80be-c4689b2c0a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eada28a-d24d-4e8f-b82a-e88c21859e0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210126_645_ezer_allami_autot_csereltet_le_elektromosra_Joe_Biden","timestamp":"2021. január. 26. 14:56","title":"645 ezer állami autót cseréltet elektromosra Joe Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]