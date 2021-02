Mégsem I. világháborús emlékmű lehet a XII. kerületi Turul-szobor

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42321124-cd52-4352-98b1-6992b2cb467f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ennél hűvösebbet csak nagyon kevesen szeretik.","shortLead":"Az ennél hűvösebbet csak nagyon kevesen szeretik.","id":"20210131_alvas_homerseklet_magyarok_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42321124-cd52-4352-98b1-6992b2cb467f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d13d105-3d40-4775-9a67-99890b17d744","keywords":null,"link":"/zhvg/20210131_alvas_homerseklet_magyarok_felmeres","timestamp":"2021. január. 31. 14:41","title":"A magyarok többsége 20 fokos szobában alszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az innovációs minisztérium vezetője szerint politikamentes lesz az egyetemi pénzosztás, Stumpf István pedig szép feladatot kapott Orbán Viktortól.","shortLead":"Az innovációs minisztérium vezetője szerint politikamentes lesz az egyetemi pénzosztás, Stumpf István pedig szép...","id":"20210201_palkovics_laszlo_egyetemek_modellvaltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f81f4e-41f6-463e-bcd9-34adb48976e9","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_palkovics_laszlo_egyetemek_modellvaltas","timestamp":"2021. február. 01. 11:02","title":"Palkovics: Aranyévei lesznek a magyar egyetemeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3137ec6e-0095-4df1-a106-db1d0e3e84ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A testület szerint megfelel az uniós feltételeknek az a program, amely a kis- és középvállalkozásoknak hivatott segítséget nyújtani és likviditást biztosítani a koronavírus-válság hatásainak enyhítése érdekében.

","shortLead":"A testület szerint megfelel az uniós feltételeknek az a program, amely a kis- és középvállalkozásoknak hivatott...","id":"20210201_europai_bizottsag_iparuzesi_ado_csokkentes_jovahagyas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3137ec6e-0095-4df1-a106-db1d0e3e84ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe8b7c7-0772-4fe2-be2a-411f66a552c2","keywords":null,"link":"/kkv/20210201_europai_bizottsag_iparuzesi_ado_csokkentes_jovahagyas","timestamp":"2021. február. 01. 19:08","title":"Jóváhagyta az iparűzési adó csökkentését az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"12 millió darab 5 forintos emlékérme kibocsátását tervezi a jegybank – lakossági szavazást indítottak arról, milyenek legyenek.","shortLead":"12 millió darab 5 forintos emlékérme kibocsátását tervezi a jegybank – lakossági szavazást indítottak arról, milyenek...","id":"20210201_Uj_ermet_ad_ki_a_jegybank_6_darab_5_forintos_lesz_1_forint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3161e1-a39e-4635-a59a-04798c8952f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210201_Uj_ermet_ad_ki_a_jegybank_6_darab_5_forintos_lesz_1_forint","timestamp":"2021. február. 01. 13:56","title":"Új érmét ad ki a jegybank: 6 darab 5 forintos lesz 1 \"FORINT\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d920fea2-a1d3-4961-951b-1b16df0d98ae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Pokorni Zoltán egy részletes leírást képzelt el a szobor mellé, hogy minek a szimbóluma is a turul.","shortLead":"Pokorni Zoltán egy részletes leírást képzelt el a szobor mellé, hogy minek a szimbóluma is a turul.","id":"20210201_XII_kerulet_Turul_szobor_pokorni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d920fea2-a1d3-4961-951b-1b16df0d98ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de7ea4f-d63c-488f-8201-0093c4a1f9fb","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_XII_kerulet_Turul_szobor_pokorni","timestamp":"2021. február. 01. 19:12","title":"Mégsem I. világháborús emlékmű lehet a XII. kerületi Turul-szobor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b0b869-03fd-4b3c-935d-d7483882e0cc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szent Efrém Férfikar humorral próbálja átvészelni és a rajongókkal átvészeltetni a lezárás időszakát, de reméli, több karanténvideót már nem kell készítenie.



","shortLead":"A Szent Efrém Férfikar humorral próbálja átvészelni és a rajongókkal átvészeltetni a lezárás időszakát, de reméli, több...","id":"20210201_COVIDtematikaval_adja_elo_a_Happy_dayst_a_ferfikar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8b0b869-03fd-4b3c-935d-d7483882e0cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6970876-a92a-42f0-a9f8-e4bb18679b2e","keywords":null,"link":"/kultura/20210201_COVIDtematikaval_adja_elo_a_Happy_dayst_a_ferfikar","timestamp":"2021. február. 01. 18:30","title":"COVID-tematikával adja elő a „Happy days”-t a férfikar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db52ec51-cdfb-4d45-82bb-947ca08c991b","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Gyakran környezettudatosabbnak tüntetik fel magukat a valóságosnál weboldalaikon.\r

\r

","shortLead":"Gyakran környezettudatosabbnak tüntetik fel magukat a valóságosnál weboldalaikon.\r

\r

","id":"20210131_Rengeteg_ceg_trukkozik_a_zold_cimkevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db52ec51-cdfb-4d45-82bb-947ca08c991b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6beba440-2f00-4961-9dc7-ebfd0121438c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210131_Rengeteg_ceg_trukkozik_a_zold_cimkevel","timestamp":"2021. január. 31. 16:52","title":"Rengeteg cég trükközik a „zöld” címkével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5cb4e3a-e09e-4838-bfa3-8203eccccb31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszti főorvos a legidősebb korosztályról beszélt, a háziorvosokhoz eljutott listákon azonban ennél fiatalabbak is szerepelnek. ","shortLead":"A tiszti főorvos a legidősebb korosztályról beszélt, a háziorvosokhoz eljutott listákon azonban ennél fiatalabbak is...","id":"20210201_koronavirus_vakcina_haziorvos_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5cb4e3a-e09e-4838-bfa3-8203eccccb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859c8248-599d-4278-a11d-a3e817cad405","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_koronavirus_vakcina_haziorvos_oltas","timestamp":"2021. február. 01. 18:52","title":"Már 89 év alattiak is megkaphatják a koronavírus elleni vakcinát a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]