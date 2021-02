Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f768cbbe-3a88-4b50-a347-fa583561db95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdemes óvatosan bánni a modok alkalmazásával a Cyberpunk 2077-nél: a redditezők szerint akár vírust is telepíthetünk vele.","shortLead":"Érdemes óvatosan bánni a modok alkalmazásával a Cyberpunk 2077-nél: a redditezők szerint akár vírust is telepíthetünk...","id":"20210201_cyberpunk_2077_virus_mod_cd_projekt_red","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f768cbbe-3a88-4b50-a347-fa583561db95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33758d64-4de3-4d4f-b3b8-10d83cca7f17","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_cyberpunk_2077_virus_mod_cd_projekt_red","timestamp":"2021. február. 01. 16:03","title":"Újabb hibát találtak a Cyberpunk 2077-ben, hackerek vehetik át a számítógép irányítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"967adfd0-9116-4360-9ef6-ce5e64acc584","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brit kutatók szerint egy alig ismert antivirális szer, a thapsigargin és származékai a koronavírus-fertőzötteknél is működnek.","shortLead":"Brit kutatók szerint egy alig ismert antivirális szer, a thapsigargin és származékai a koronavírus-fertőzötteknél is...","id":"20210203_thapsigargin_antiviralis_szer_covid_19_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=967adfd0-9116-4360-9ef6-ce5e64acc584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334b962d-142c-41df-b27d-83febbfc1d32","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_thapsigargin_antiviralis_szer_covid_19_koronavirus","timestamp":"2021. február. 03. 13:05","title":"Találtak egy új gyógymódot, amely a koronavírus ellen is működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A kormány már a múlt héten belengette a rendelet érkezését.","shortLead":"A kormány már a múlt héten belengette a rendelet érkezését.","id":"20210203_eloleg_vendeglatas_bertamogatas_kormanyrendelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a31355-a81f-4891-96b0-8cb472ff1f27","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210203_eloleg_vendeglatas_bertamogatas_kormanyrendelet","timestamp":"2021. február. 03. 07:41","title":"Előlegként fizetik ki a vendéglátók bértámogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e5fcf3-2df1-4f70-b62c-7059664cd6c5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A koronavírus-világjárvány nem törli el a föld színéről a filmszínházakat, az emberek a válság után ismét járnak majd moziba – véli a Berlinale volt igazgatója.\r

","shortLead":"A koronavírus-világjárvány nem törli el a föld színéről a filmszínházakat, az emberek a válság után ismét járnak majd...","id":"20210202_A_mozi_visszater_de_masmilyen_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32e5fcf3-2df1-4f70-b62c-7059664cd6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812eb89c-435d-479c-8bb0-70df258504d8","keywords":null,"link":"/kultura/20210202_A_mozi_visszater_de_masmilyen_lesz","timestamp":"2021. február. 02. 08:30","title":"„A mozi visszatér, de másmilyen lesz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57bf1fe-1270-4389-ac65-e42337dbdc8f","c_author":"Csatlós Hanna – Kovács Bálint","category":"elet","description":"A járvány ellenére nyitva tartanak a hazai sípályák, így most ezek a terepek lehetnek az alternatívák az egyébként külföldi síparadicsomokba járóknak. De mennyire Covid-biztosak ezek a helyek, és mekkora a tömeg Mátraszentistvánon vagy Eplényben? Kárpótolhatnak-e a magyar lejtők az elmaradt alpesi élményekért? Felkerestük a két legnagyobb magyar síterepet. ","shortLead":"A járvány ellenére nyitva tartanak a hazai sípályák, így most ezek a terepek lehetnek az alternatívák az egyébként...","id":"20210201_magyar_sipalyak_epleny_siarena_matraszentistvan_sipark_hol_lehet_sielni_itthon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a57bf1fe-1270-4389-ac65-e42337dbdc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b89fd6-d196-4f02-87b8-51c5933f79ab","keywords":null,"link":"/elet/20210201_magyar_sipalyak_epleny_siarena_matraszentistvan_sipark_hol_lehet_sielni_itthon","timestamp":"2021. február. 01. 20:00","title":"Két perc alatt túl vagy rajta, de így is jobb a semminél ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bebfa52a-5373-42fd-88ca-b1b5e2b901c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ella Emhoff szakértők szerint már az elnöki beiktatáson stílusikonként viselkedett.","shortLead":"Ella Emhoff szakértők szerint már az elnöki beiktatáson stílusikonként viselkedett.","id":"20210201_Kamala_Harris_mostohalanya_modellkedni_fog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bebfa52a-5373-42fd-88ca-b1b5e2b901c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fdb3b80-b143-4b60-bc9e-43ed2a98d713","keywords":null,"link":"/elet/20210201_Kamala_Harris_mostohalanya_modellkedni_fog","timestamp":"2021. február. 01. 17:30","title":"Kamala Harris mostohalánya modellkedni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az adóhatóság szerint a katások többségének mindössze három adatot kell megadniuk.","shortLead":"Az adóhatóság szerint a katások többségének mindössze három adatot kell megadniuk.","id":"20210201_kata_onya_nav_adoza_myilatkozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6e9174-9da0-46d5-a63e-2612ba459daf","keywords":null,"link":"/kkv/20210201_kata_onya_nav_adoza_myilatkozat","timestamp":"2021. február. 01. 15:57","title":"Február 25-ig kell nyilatkozniuk a katásoknak a bevételükről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg bizonyos országokban már most is aktívan zajlik az oltókampány, vannak régiók, ahol csak hosszú hónapok múlva készülnek ilyesmire.","shortLead":"Míg bizonyos országokban már most is aktívan zajlik az oltókampány, vannak régiók, ahol csak hosszú hónapok múlva...","id":"20210203_lakossag_orszag_vakcinacio_koronavirus_vakcina_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"278cc890-3ac2-4245-a9e0-fec2275165e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_lakossag_orszag_vakcinacio_koronavirus_vakcina_oltas","timestamp":"2021. február. 03. 09:33","title":"Térkép: hova mikor jut elég vakcina?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]