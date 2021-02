Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A lángok nem terjedtek tovább.","shortLead":"A lángok nem terjedtek tovább.","id":"20210204_kamion_m5_piheno","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2b7e6d-db26-482e-b534-86d73504e289","keywords":null,"link":"/cegauto/20210204_kamion_m5_piheno","timestamp":"2021. február. 04. 05:05","title":"Kamion égett az M35-ös pihenőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f89a6e6-6a03-4c28-a68b-341ecc1f9253","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amszterdami Bas Uterwijk még 2019-ben készítette el az első képét, amin Billy, a kölyök élethű arcképét lehetett látni. Azóta már elkészült a Doomguy is.","shortLead":"Az amszterdami Bas Uterwijk még 2019-ben készítette el az első képét, amin Billy, a kölyök élethű arcképét lehetett...","id":"20210204_bas_uterwijk_fotos_mesterseges_intelligencia_fotorealisztikus_kepek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f89a6e6-6a03-4c28-a68b-341ecc1f9253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf19ad2-e78e-4636-b4ea-40f3369b421a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_bas_uterwijk_fotos_mesterseges_intelligencia_fotorealisztikus_kepek","timestamp":"2021. február. 04. 20:03","title":"Fogta a mesterséges intelligenciát a fotós, valósághű fényképeket csinált a világ legismertebb műalkotásaiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8e502e-27e9-4d16-9530-857c2117d8d8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lesz olyan kórház, ahol 85 oltópontot fognak működtetni – mondta a HVG egyik forrása. A kórházakon eddig is hatalmas volt a nyomás, most még az oltások beadása is rájuk hárul.","shortLead":"Lesz olyan kórház, ahol 85 oltópontot fognak működtetni – mondta a HVG egyik forrása. A kórházakon eddig is hatalmas...","id":"20210204_A_kormany_terve_a_korazakra_terheli_arany_felett_az_oltoprogramot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f8e502e-27e9-4d16-9530-857c2117d8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b83b027-2187-4dcb-8ecd-c180f7699b4a","keywords":null,"link":"/360/20210204_A_kormany_terve_a_korazakra_terheli_arany_felett_az_oltoprogramot","timestamp":"2021. február. 04. 13:00","title":"A kormány terve: arány felett a kórházakra terhelni az oltóprogramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157f7f3f-e788-4233-8a6f-e1386d07dbbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google már dolgozik azon a megoldáson, ami korlátozná, hogy az alkalmazások nyomon kövessék a felhasználókat, illetve adatokat gyűjtsenek róluk.","shortLead":"A Google már dolgozik azon a megoldáson, ami korlátozná, hogy az alkalmazások nyomon kövessék a felhasználókat, illetve...","id":"20210205_google_android_nyomkovetes_letiltasa_androidos_alkalmazasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=157f7f3f-e788-4233-8a6f-e1386d07dbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec052e61-b23d-40d8-bfe1-11c4a779c21d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_google_android_nyomkovetes_letiltasa_androidos_alkalmazasok","timestamp":"2021. február. 05. 11:33","title":"Szigorúbb adatvédelmi megoldás jöhet az Androidra, korlátozhatja a Google a nyomonkövetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf240165-0d83-4148-bae3-bca709341700","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem politikai vihar, hanem az üzlettársak válása áll a Libri körül kirobbant balhé hátterében.","shortLead":"Nem politikai vihar, hanem az üzlettársak válása áll a Libri körül kirobbant balhé hátterében.","id":"202105__libri__kepesugy__azmcc_arnyeka__nyitott_konyv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf240165-0d83-4148-bae3-bca709341700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ffe4d6c-2a47-45d4-bebf-22f868392bc8","keywords":null,"link":"/360/202105__libri__kepesugy__azmcc_arnyeka__nyitott_konyv","timestamp":"2021. február. 04. 17:00","title":"Könyvpiaci kavarodás keltette a Kepes körüli kalamajkát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4b9376a-5c3b-44ab-b3e4-ab08092ba02a","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202105_mese_hogy_azorszag_mindenkie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4b9376a-5c3b-44ab-b3e4-ab08092ba02a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051cde8f-5118-417e-b2f9-a0650abce99c","keywords":null,"link":"/itthon/202105_mese_hogy_azorszag_mindenkie","timestamp":"2021. február. 04. 09:44","title":"Jakus Ibolya: Mese, hogy az ország mindenkié","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gépi lélegeztetésre 302 beteg szorul.","shortLead":"Gépi lélegeztetésre 302 beteg szorul.","id":"20210205_Meghalt_98_beteg_1576_uj_fertozottet_regisztraltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41bbe7ea-f07b-4762-9d8b-36eca86512f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Meghalt_98_beteg_1576_uj_fertozottet_regisztraltak","timestamp":"2021. február. 05. 07:45","title":"Meghalt 98 beteg, 1576 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3451220-c981-4b81-861e-5fc7d3c66000","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Olvasónk állítja, nemhogy nem kapta meg, de nem is lett volna jogosult megkapni a koronavírus elleni vakcinát, hiszen nem dolgozik az érintett szektorban. Ráadásul nőként dokumentálták, pedig férfi. Oltási abszurd. ","shortLead":"Olvasónk állítja, nemhogy nem kapta meg, de nem is lett volna jogosult megkapni a koronavírus elleni vakcinát, hiszen...","id":"20210205_Papiron_megkapta_az_oltast_valojaban_viszont_nem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3451220-c981-4b81-861e-5fc7d3c66000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc70f8b-a9f7-4d00-8359-1021988b20aa","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Papiron_megkapta_az_oltast_valojaban_viszont_nem","timestamp":"2021. február. 05. 13:07","title":"Papíron megkapta az oltást egy férfi, a valóságban viszont nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]