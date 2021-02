Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34f4783a-fb82-443b-a6dd-5b57a6ea4fcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Indexet tulajdonló alapítvány korábbi vezetője beszélt a Partizánban a lap körüli botrányról. Szerinte az utolsó csepp a pohárban Vaszily Miklós érkezése volt.","shortLead":"Az Indexet tulajdonló alapítvány korábbi vezetője beszélt a Partizánban a lap körüli botrányról. Szerinte az utolsó...","id":"20210212_Bodolai_index_partizan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34f4783a-fb82-443b-a6dd-5b57a6ea4fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3995e8ab-bf98-4f7d-a242-20a7e1a1d944","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_Bodolai_index_partizan","timestamp":"2021. február. 12. 19:16","title":"Bodolai: Nagyon komoly fenyegetéseket kaptam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5ddb92-174d-46d5-8235-be1e7221f1c8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Szegedi Biológiai Kutatóközpont és a Szegedi Tudományegyetem kutatói a világon egyedülálló új módszert dolgoztak ki az agysejtek élettani működésének vizsgálatára. Saját fejlesztésű, mesterséges intelligenciával vezérelt, automatizált mikroszkóprendszerükkel képesek az élő szövetmintán belül bármilyen sejtet megtalálni, stimulálni, valamint a válaszfolyamatok rögzítése révén biológiai információkat gyűjteni.","shortLead":"A Szegedi Biológiai Kutatóközpont és a Szegedi Tudományegyetem kutatói a világon egyedülálló új módszert dolgoztak ki...","id":"20210211_szegedi_tudomanyegyetem_szegedi_biologiai_kutatokozpont_agysejt_mukodese_agykutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec5ddb92-174d-46d5-8235-be1e7221f1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b82649-9b8c-4288-9f61-3c525eee245a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_szegedi_tudomanyegyetem_szegedi_biologiai_kutatokozpont_agysejt_mukodese_agykutatas","timestamp":"2021. február. 11. 20:03","title":"Újfajta módon vizsgálták az agysejteket a szegedi kutatók, az Alzheimer-kórt is hatékonyabban kezelhetik majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d9a5aaf-51c1-4347-bad6-01d018e33e7d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyelőre nem tudni, hogy idén lesz-e házigazdája az eseménynek. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy idén lesz-e házigazdája az eseménynek. ","id":"20210211_Oscar_gala_helyszin_kozvetites_ceremonia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d9a5aaf-51c1-4347-bad6-01d018e33e7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fb9722-0cbe-4c36-9dd1-15325af03341","keywords":null,"link":"/kultura/20210211_Oscar_gala_helyszin_kozvetites_ceremonia","timestamp":"2021. február. 11. 13:04","title":"Nem a Dolby Színház lesz az Oscar-gála egyedüli helyszíne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a82e20-ea20-4975-8a57-677d26066ec3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mostantól a sakkirálynőtől is kérhetünk tanácsot, de nem a sportághoz.","shortLead":"Mostantól a sakkirálynőtől is kérhetünk tanácsot, de nem a sportághoz.","id":"202106_queens_gambit_a_nagymester_vezercsele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7a82e20-ea20-4975-8a57-677d26066ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d3119c-dfb8-404a-abc9-d96749603dce","keywords":null,"link":"/360/202106_queens_gambit_a_nagymester_vezercsele","timestamp":"2021. február. 11. 12:00","title":"Üzleti megnyitás: Polgár Judit vezércsele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ingyenes koronavírusteszt Budapesten. A WHO 20 százalékos átoltottságot remél az év végéig. Saját kormányát kritizálja Kim Jong Un. Elment a legendás Chick Corea. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Ingyenes koronavírusteszt Budapesten. A WHO 20 százalékos átoltottságot remél az év végéig. Saját kormányát kritizálja...","id":"20210212_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7667053b-bec1-4520-82b9-b8d50ebdd2e4","keywords":null,"link":"/360/20210212_Radar360","timestamp":"2021. február. 12. 08:00","title":"Radar360: Még várnunk kell a nyájimmunitásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e01583-12fe-4734-9caa-42abd0400e00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Száznál is többen fertőződtek meg a kiskunhalasi Bárka otthonaiban. A dolgozók legalább 18 százaléka, az ellátottak 10 százaléka pozitív, az utóbbiak közül 27-en vannak kórházban. Az intézmény néhány telephelyén már oltottak, a központi egységben pont a járvány miatt nem kezdődött el az oltás.","shortLead":"Száznál is többen fertőződtek meg a kiskunhalasi Bárka otthonaiban. A dolgozók legalább 18 százaléka, az ellátottak 10...","id":"20210212_Berobbant_a_kiskunhalasi_szocialis_otthonban_a_virus_mielott_az_oltas_odaert_volna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93e01583-12fe-4734-9caa-42abd0400e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a38736-310f-4215-a988-f624432d793e","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_Berobbant_a_kiskunhalasi_szocialis_otthonban_a_virus_mielott_az_oltas_odaert_volna","timestamp":"2021. február. 12. 08:18","title":"Berobbant a kiskunhalasi szociális otthonban a vírus, mielőtt az oltás odaért volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd72c3b4-64fc-4068-bc43-f85c6a5702cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dunaföldvári szakaszon futottak bele a dél-koreai luxusautóval száguldó sofőrbe.","shortLead":"A dunaföldvári szakaszon futottak bele a dél-koreai luxusautóval száguldó sofőrbe.","id":"20210211_auto_Genesis_202_kmh_6os_ut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd72c3b4-64fc-4068-bc43-f85c6a5702cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7bd37c9-eb1e-4ffb-9cf8-a247d935bc44","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_auto_Genesis_202_kmh_6os_ut","timestamp":"2021. február. 11. 13:54","title":"Nem gyakori autó nálunk a Genesis, főleg nem 202 km/h-val a 6-os úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f728e4f-3f1f-4094-9008-45d38711bc71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A paneleket továbbra is hamar el lehet adni, a téglaépítésű lakásokat viszont egyre nehezebb.","shortLead":"A paneleket továbbra is hamar el lehet adni, a téglaépítésű lakásokat viszont egyre nehezebb.","id":"20210211_Ingatlan_Budapest_lakaspiac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f728e4f-3f1f-4094-9008-45d38711bc71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76cc64e8-e966-4b33-b5d5-68fc6f6c6881","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210211_Ingatlan_Budapest_lakaspiac","timestamp":"2021. február. 11. 10:49","title":"Budapesten már hamarabb lehet értékesíteni egy családi házat, mint egy téglalakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]