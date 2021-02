Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b227a1d1-ee13-4806-9763-b5a0b7b5da7b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak Németországban 17 terrortámadást hiúsítottak meg 2009 óta.","shortLead":"Csak Németországban 17 terrortámadást hiúsítottak meg 2009 óta.","id":"20210212_meghiusult_merenylet_nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b227a1d1-ee13-4806-9763-b5a0b7b5da7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a7720f-59d8-4eaa-9688-595b58e82590","keywords":null,"link":"/vilag/20210212_meghiusult_merenylet_nemetorszag","timestamp":"2021. február. 12. 16:15","title":"Terrortámadást akadályoztak meg a német és dán hatóságok, 10 kiló robbanószer volt a gyanúsítottaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7546be8e-d03a-460d-80a4-864c82feaf82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fa a Művész út és az Agancs utca között dőlt ki, az autók a környező utcákat használhatják.



","shortLead":"A fa a Művész út és az Agancs utca között dőlt ki, az autók a környező utcákat használhatják.



","id":"20210211_fakidoles_budapest_xii_kerulet_eotvos_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7546be8e-d03a-460d-80a4-864c82feaf82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aea6be3-29e4-4da6-800c-abc10f1ab2b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_fakidoles_budapest_xii_kerulet_eotvos_ut","timestamp":"2021. február. 11. 15:05","title":"Fa dőlt az Eötvös útra a XII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45fa2bd-ce8e-405b-b944-f4fbe1301a2f","c_author":"Györfi András","category":"gazdasag","description":"A kriptopénzek gyerekbetegségei ellenére a piac most boldog, méghozzá jó okkal.","shortLead":"A kriptopénzek gyerekbetegségei ellenére a piac most boldog, méghozzá jó okkal.","id":"20210211_Elon_Musk_tesla_bitcoin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a45fa2bd-ce8e-405b-b944-f4fbe1301a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30dbe6be-5472-42e3-8600-cfa0bdf785cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210211_Elon_Musk_tesla_bitcoin","timestamp":"2021. február. 11. 14:01","title":"Elon Musk nem tévedhet? Mi lesz a bitcoinnal a Tesla-bevásárlás után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358779db-b84b-47c0-a475-63c664867404","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre nagyobb teljesítményű napelemes rendszereket építenek be a magyar háztartások, az elmúlt években duplájára nőtt a telepített rendszerek mérete – derült ki a Huawei Technologies Hungary napelemes üzletágának adataiból. Tavaly a legkeresettebbek a 6, 8, illetve 10 kilowattos rendszerek voltak. A legújabb trendet az úgynevezett hibrid napelemes megoldások jelentik, amelyek már energiatároló akkumulátort is tartalmaznak, így akkor is adnak le áramot, amikor nem süt a Nap.","shortLead":"Egyre nagyobb teljesítményű napelemes rendszereket építenek be a magyar háztartások, az elmúlt években duplájára nőtt...","id":"20210212_huawei_milyen_napelelemet_valasszak_magyarorszag_atlag_statisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=358779db-b84b-47c0-a475-63c664867404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2fcfab0-6d13-49af-876c-741a38f674ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210212_huawei_milyen_napelelemet_valasszak_magyarorszag_atlag_statisztika","timestamp":"2021. február. 12. 08:03","title":"Rákattantak a magyarok az egyre komolyabb napelemekre – melyik mire elég?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egészségügyi világszervezet reméli, hogy 2021 végére elérik a világ lakosságának 20 százalékos átoltottságát. ","shortLead":"Az egészségügyi világszervezet reméli, hogy 2021 végére elérik a világ lakosságának 20 százalékos átoltottságát. ","id":"20210212_WHO_koronavirus_nyajimmunitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e93692cd-606e-444b-a1e3-4065729fe02a","keywords":null,"link":"/vilag/20210212_WHO_koronavirus_nyajimmunitas","timestamp":"2021. február. 12. 06:07","title":"WHO: Jövő év végére érhető el a nyájimmunitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ingyenes koronavírusteszt Budapesten. A WHO 20 százalékos átoltottságot remél az év végéig. Saját kormányát kritizálja Kim Jong Un. Elment a legendás Chick Corea. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Ingyenes koronavírusteszt Budapesten. A WHO 20 százalékos átoltottságot remél az év végéig. Saját kormányát kritizálja...","id":"20210212_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7667053b-bec1-4520-82b9-b8d50ebdd2e4","keywords":null,"link":"/360/20210212_Radar360","timestamp":"2021. február. 12. 08:00","title":"Radar360: Még várnunk kell a nyájimmunitásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e01583-12fe-4734-9caa-42abd0400e00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Száznál is többen fertőződtek meg a kiskunhalasi Bárka otthonaiban. A dolgozók legalább 18 százaléka, az ellátottak 10 százaléka pozitív, az utóbbiak közül 27-en vannak kórházban. Az intézmény néhány telephelyén már oltottak, a központi egységben pont a járvány miatt nem kezdődött el az oltás.","shortLead":"Száznál is többen fertőződtek meg a kiskunhalasi Bárka otthonaiban. A dolgozók legalább 18 százaléka, az ellátottak 10...","id":"20210212_Berobbant_a_kiskunhalasi_szocialis_otthonban_a_virus_mielott_az_oltas_odaert_volna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93e01583-12fe-4734-9caa-42abd0400e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a38736-310f-4215-a988-f624432d793e","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_Berobbant_a_kiskunhalasi_szocialis_otthonban_a_virus_mielott_az_oltas_odaert_volna","timestamp":"2021. február. 12. 08:18","title":"Berobbant a kiskunhalasi szociális otthonban a vírus, mielőtt az oltás odaért volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e3c76e-d231-49fd-aa10-364573b40221","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tó hullámai ráfagytak a korlátokra, a kövekre és a növényzetre.","shortLead":"A tó hullámai ráfagytak a korlátokra, a kövekre és a növényzetre.","id":"20210212_Jeg_alatt_a_Balaton_deli_partja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20e3c76e-d231-49fd-aa10-364573b40221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"632a2340-bad9-44b8-9ec7-a047ac4a09f4","keywords":null,"link":"/elet/20210212_Jeg_alatt_a_Balaton_deli_partja","timestamp":"2021. február. 12. 13:05","title":"Jég alatt a Balaton déli partja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]