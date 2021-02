Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee2d8b56-65b1-4daa-8368-f4ba32c5371b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak száma 13 636 főre emelkedett.","shortLead":"Az elhunytak száma 13 636 főre emelkedett.","id":"20210213_2020_uj_fertozottet_talaltak_elhunyt_93_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee2d8b56-65b1-4daa-8368-f4ba32c5371b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700394fc-8c1e-4dc5-9d4b-be77ca506643","keywords":null,"link":"/itthon/20210213_2020_uj_fertozottet_talaltak_elhunyt_93_beteg","timestamp":"2021. február. 13. 09:04","title":"2020 új fertőzöttet találtak, elhunyt 93 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b9e86a-c796-4837-8c28-85583fb43c53","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"A valódi nevét sem tudják, mégis az irodalom egyik legnagyobb sztárja lett az olasz Elena Ferrante. Új regényének megjelenése világszenzációnak számított, a Netflix pedig már fél éve bejelentette, sorozatot készítenek belőle. Kritika A felnőttek hazug életéről.","shortLead":"A valódi nevét sem tudják, mégis az irodalom egyik legnagyobb sztárja lett az olasz Elena Ferrante. Új regényének...","id":"20210214_elena_ferrante_a_felnottek_hazug_elete_kritika_napolyi_regenyek_netflix","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9b9e86a-c796-4837-8c28-85583fb43c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2784fe2-e0fb-4124-9e25-e1ccc74ac262","keywords":null,"link":"/kultura/20210214_elena_ferrante_a_felnottek_hazug_elete_kritika_napolyi_regenyek_netflix","timestamp":"2021. február. 14. 20:00","title":"Lehet-e egy kislány egyszerre ronda és szép?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy fontos telefonbeszélgetés előkerülése felkavarta az órákon át tartó záróvitát.","shortLead":"Egy fontos telefonbeszélgetés előkerülése felkavarta az órákon át tartó záróvitát.","id":"20210213_trumpimpeachment","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eaeec6f-ba75-406b-90d4-20635d46c2ab","keywords":null,"link":"/vilag/20210213_trumpimpeachment","timestamp":"2021. február. 13. 21:56","title":"Megúszta az impeachmentet Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe93847-f286-40c7-8306-c57b8df26319","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A két PCR-teszt együtt 210 fontba, azaz 86 ezer forintba kerül.","shortLead":"A két PCR-teszt együtt 210 fontba, azaz 86 ezer forintba kerül.","id":"20210215_anglia_egyesult_kiralysag_teszt_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbe93847-f286-40c7-8306-c57b8df26319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24589728-f901-4645-96c9-670d92ed44e3","keywords":null,"link":"/vilag/20210215_anglia_egyesult_kiralysag_teszt_koronavirus","timestamp":"2021. február. 15. 07:00","title":"Hétfőtől két koronavírustesztet kell fizetniük az Angliába utazóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc9189e9-a0b5-4688-973f-dc72ab14ad6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A forgalom ritmusának közel megfelelően ötvenes tempóval.","shortLead":"A forgalom ritmusának közel megfelelően ötvenes tempóval.","id":"20210214_Tolatva_ment_egy_auto_a_Bajnanal_a_fouton__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc9189e9-a0b5-4688-973f-dc72ab14ad6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"390fafe0-6aba-4714-b405-a6604c5ce667","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Tolatva_ment_egy_auto_a_Bajnanal_a_fouton__video","timestamp":"2021. február. 14. 08:23","title":"Tolatva közlekedett egy autó Bajnánál a főúton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26b0342-e565-44ce-bdf0-6eb542bcc8ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jezsuita szerzetesnek a diktatúra miatt kellett elhagynia az országot, de 2017-ben hazatért. Argentínában annak a csoportnak is lelkivezetője volt, amelynek tagja volt a fiatal Ferenc pápa is.","shortLead":"A jezsuita szerzetesnek a diktatúra miatt kellett elhagynia az országot, de 2017-ben hazatért. Argentínában annak...","id":"20210213_Meghalt_Jalics_Ferenc_szerzetes_aki_Ferenc_papa_lelkivezetoje_is_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f26b0342-e565-44ce-bdf0-6eb542bcc8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d25b1a-9a2f-45c7-9d33-d30957d503b3","keywords":null,"link":"/elet/20210213_Meghalt_Jalics_Ferenc_szerzetes_aki_Ferenc_papa_lelkivezetoje_is_volt","timestamp":"2021. február. 13. 11:45","title":"Meghalt Jálics Ferenc szerzetes, aki Ferenc pápa lelkivezetője is volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f77fdb-5e93-44d3-8997-17b8ded0bf76","c_author":"HVG","category":"360","description":"Megkapta az elsőfokú vízjogi létesítési engedélyt a balatonszéplaki Ezüstpartra tervezett kikötő, amelynek kiépítését a helyiek és a szomszédos vitorlásegyesület évek óta ellenzi, miután szerintük nincs kellő terület a szociális létesítmények és a parkolók számára.","shortLead":"Megkapta az elsőfokú vízjogi létesítési engedélyt a balatonszéplaki Ezüstpartra tervezett kikötő, amelynek kiépítését...","id":"202106_yolle_balatoni_kikoto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1f77fdb-5e93-44d3-8997-17b8ded0bf76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f7498f9-67eb-42b4-9e25-66165abad4a7","keywords":null,"link":"/360/202106_yolle_balatoni_kikoto","timestamp":"2021. február. 13. 11:15","title":"Újabb kikötő kaphat engedélyt a balatoni főépítészre várva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"045cf4d0-f1ee-448b-8820-0ba4b3cfa883","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A nemzetközileg is elismert tudós az ionsugaras analitikával és anyagmódosítással foglalkozott. Megérhette, hogy úttörő kutatási eredményei ma már az anyagmérnökségben, a gyártástechnológia alapműveleteiben hasznosulnak is az integrált mikro- és nanoelektronika területén.","shortLead":"A nemzetközileg is elismert tudós az ionsugaras analitikával és anyagmódosítással foglalkozott. Megérhette, hogy úttörő...","id":"20210214_Meghalt_Gyulai_Jozsef_Szechenyidijas_fizikus_az_MTA_rendes_tagja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=045cf4d0-f1ee-448b-8820-0ba4b3cfa883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a9a42f7-dbda-4dab-aa02-41d0f422ec26","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_Meghalt_Gyulai_Jozsef_Szechenyidijas_fizikus_az_MTA_rendes_tagja","timestamp":"2021. február. 14. 14:20","title":"Meghalt a nemzetközileg is elismert Gyulai József Széchenyi-díjas fizikus, az MTA rendes tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]