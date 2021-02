Fenn marad éjfélig, és elsírja magát, mikor elhallgat az adás

– mint egy fordított szilveszterre, így készül a Klubrádió elnémulásának vasárnap éjféli pillanatára a 76 éves Jutka néni (ő maga kérte ezt a megnevezést – a szerk.) Régóta „a világ összes nagy eseményét” ezen a csatornán keresztül élte meg, így ha ez nem lesz, „itt maradok a szobában, mint egy virág” – kesergett élő adásban vasárnap délután. Az idős asszony egyike azoknak a hallgatóknak, akik a műsorba betelefonálva búcsúztatták, sőt, helyenként egyenesen temették a mindennapjaikba belenőtt csatornát, bár az csak az analóg hullámhosszán hallgat el éjfélkor, online tovább lesz követhető.

A műsorvezető is erre hivatkozva próbálta a pozitív végkicsengés felé terelni a beszélgetést, a többi hallgató felé is sujkolva, hogyan megy tovább az élet hétfőtől, de Jutka néni a számára ezek szerint valóban utolsó klubrádiós napján felvidíthatatlannak bizonyult. Hiszen az internettel ő egyelőre nem tud mit kezdeni, bár az unokái most próbálnak „valamit csinálni vele” – fogalmazott, hogy mégis tovább szóljanak nála az ismerős hangok.

A stúdióban együtt várják az éjfélt

Nem ő volt az egyetlen, aki ezen az utolsó vasárnapon szinte drámai módon élte meg az analóg adás stoppolását, volt olyan nyugdíjas sorstársa, aki azt részletezte hosszasan, hogyan szólt - eddig - a lakás három helyiségében is három készüléken a Klubrádió. De jött visszajelzés a fiatalabb generációtól is, egy édesapa szerint a kamasz gyerekei el sem tudják képzelni, hogy ezentől nem szólalnak meg az ismerős szignálok, amiket hallva gyakorlatilag felnőttek.

Míg a hallgatók az éterben nosztalgiáztak, a rádió Bokor utcai stúdiójában egy normál vasárnapi menetrendhez képest óriási élet volt: az aktuális beosztástól függetlenül sorra jöttek be az itt dolgozó rádiósok, szerkesztők, más munkatársak, sőt, korábban itt dolgozó kollégák is beugrottak. Akit csak kérdeztünk, mindenki azt mondta, kivárja az éjfélt, vagyis együtt töltik az utolsó - analóg - órákat, de olyan is van, aki kifejezetten akkora jön be, mert itt akar lenni, mikor - a hagyományos módon - elhallgatnak.

Maguknak kell végrehajtani

Éjfélkor nekik maguknak kell végrehajtani az ítéletet, amivel nem értenek egyet, a gyakorlatban ugyanis nem megszűnik a sugárzás, hanem egyszerre két helyen is nekik maguknak kell szó szerint lekapcsolniuk az adásukat - tudtuk meg Stock Richárdtól, a Klubrádió vezérigazgatójától. Egyrészt itt benn a stúdióban lekapcsoljuk a kimenő jelet, de ezzel együtt a Sas-hegyi adóberendezést is le kell kapcsolni - magyarázta.

"Ez pont olyan, mintha az akasztásra ítéltnek kellene felkötnie saját magát" - jegyezte meg Bálint Judit, a közéleti szerkesztőség vezetője. A mai napra direkt zebrás felsőben érkező Pataki Gábor főszerkesztő is ezt emelte ki, bár ő ahhoz hasonlította, mint ha egy betegnek kellene kikapcsolnia az életét biztosító gépeket.

Akkor viszont már megadják a módját, előre megmutatta a főkapcsolót, amit pontban éjfélkor szimbolikusan lekattintanak. Ettől kezdve már csak a direkt online csatornájukon, valamint a most már folyamatos Youtube-oldalukon fog tovább szólni a rádió.

Hétfőn részletes tudósítással jelentkezünk arról, hogyan teltek az utolsó órák, okozott-e káoszt az átállás, égnek-e a vonalak a napi szokásos "Bolgár úr" miatt aggódó hallgatók miatt.

Ahogy arról beszámoltunk, kacifántos jogi hercehurca után kedden dőlt el végleg, hogy a Klubrádiónak vasárnap éjfélkor be kell fejeznie rádiószolgáltatását a Budapest FM 92,9 MHz-es frekvencián. A Fővárosi Törvényszék ekkor utasította el a csatorna keresetét a frekvenciajogosultság ügyében, a döntésre reagáló Arató András, a Klubrádió elnöke és többségi tulajdonosa szerint így legjobb esetben is májusban térhet vissza a rádió az éterbe.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) tavaly szeptemberben jelentette be, hogy ismételt jogsértés miatt nem újítja meg a Klubrádió frekvenciaengedélyét, arra hivatkozva, hogy a rádió 365 napon belül kétszer is megsértette ugyanazt a jogszabályi előírást. Szerintük függetlenül a jogsértés súlyosságától a törvény nem ad mérlegelési lehetőséget az NMHH Médiatanácsának: ha a rádió jogsértéssel működött, kizárt a hosszabbítási kérelem kedvező elbírálása. Arra hivatkoztak: a rádió nincs elzárva attól, hogy sikeres pályázati részvétel után tovább szóljon ugyanazon a frekvencián, vagy akár elinduljon egy másik frekvenciára kiírt pályázaton – erről korábban itt írtunk.

A Klubrádió vezetősége szerint azonban a médiatanács jogtalanul, diszkriminatív módon járt el, Stock Richárd vezérigazgató pedig egyértelművé tette, hogy tovább fognak harcolni a frekvenciáért.