[{"available":true,"c_guid":"f84e85e5-63af-47fe-9cdf-7ed3f86b6193","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy osztrák tanulmány szerint sokkal hosszabb időn át mérhető a koronavírus okozta betegség, a Covid-19 után kialakult immunitás, mint azt eddig gondoltuk.","shortLead":"Egy osztrák tanulmány szerint sokkal hosszabb időn át mérhető a koronavírus okozta betegség, a Covid-19 után kialakult...","id":"20210218_koronavirus_betegseg_immunitas_anitestek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f84e85e5-63af-47fe-9cdf-7ed3f86b6193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c77bcd-c6b9-4d17-a893-0cc4fca9b292","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_koronavirus_betegseg_immunitas_anitestek","timestamp":"2021. február. 18. 17:10","title":"Akár 8 hónapig is védettek lehetnek azok, akik koronavírus-betegek voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9790a196-7869-4dc2-b225-61063efea592","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy átadón kaptuk el a minisztert, akit Kósa Lajos és Rogán Antal ügyéről is kérdeztükn személyesen, a járvány második hulláma óta először. ","shortLead":"Egy átadón kaptuk el a minisztert, akit Kósa Lajos és Rogán Antal ügyéről is kérdeztükn személyesen, a járvány második...","id":"20210218_Gulyas_Gergelyt_kerdeztuk_Meddig_maradhat_befolyasos_politikus_a_Fideszben_aki_elfogadja_egy_francia_bank_negyedet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9790a196-7869-4dc2-b225-61063efea592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23bece89-24df-4c4b-bba3-c905b0beb151","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_Gulyas_Gergelyt_kerdeztuk_Meddig_maradhat_befolyasos_politikus_a_Fideszben_aki_elfogadja_egy_francia_bank_negyedet","timestamp":"2021. február. 18. 14:41","title":"Gulyás Gergelyt kérdeztük: Meddig maradhat befolyásos politikus a Fideszben, aki elfogadja egy francia bank negyedét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30051253-0261-4e08-ad10-24b660751d49","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kerékpáros helyszíni bírságot kapott balesetveszély okozása miatt.","shortLead":"A kerékpáros helyszíni bírságot kapott balesetveszély okozása miatt.","id":"20210218_m86_kerekparos_balesetveszely_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30051253-0261-4e08-ad10-24b660751d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e832eb82-5763-4724-b93a-718bdc4c7f6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210218_m86_kerekparos_balesetveszely_rendorseg","timestamp":"2021. február. 18. 11:52","title":"Forgalommal szemben tekert egy biciklis az M86-oson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d528f45-1459-403b-9383-7dfe395296b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az egyelőre ismeretlen összetételű és mennyiségű szennyezés várhatóan szerdán éjfél körül érkezik meg a területre.","shortLead":"Az egyelőre ismeretlen összetételű és mennyiségű szennyezés várhatóan szerdán éjfél körül érkezik meg a területre.","id":"20210217_ovf_nehezfem_szennyezes_szamos_romania","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d528f45-1459-403b-9383-7dfe395296b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc57397-687f-413e-8243-5d9bf5ce0312","keywords":null,"link":"/zhvg/20210217_ovf_nehezfem_szennyezes_szamos_romania","timestamp":"2021. február. 17. 21:52","title":"Nehézfémszennyezés érkezik a Szamoson Romániából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86235077-b229-433f-8e0b-2e7a0deb2a19","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az illetékes főpolgármester-helyettes azt mondta, nem indokolta a döntést a kormány.","shortLead":"Az illetékes főpolgármester-helyettes azt mondta, nem indokolta a döntést a kormány.","id":"20210219_budapesti_tavaszi_fesztival_fovarosi_onkormanyzat_kormany_kael_csaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86235077-b229-433f-8e0b-2e7a0deb2a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0646068c-1529-477c-8aa5-92fe7ade4d96","keywords":null,"link":"/kultura/20210219_budapesti_tavaszi_fesztival_fovarosi_onkormanyzat_kormany_kael_csaba","timestamp":"2021. február. 19. 10:26","title":"Nem támogatja tovább az állam a Budapesti Tavaszi Fesztivált, új rendezvény jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6f176c-228b-4e3d-aca4-b2256f9af5c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jóllehet az Európai Bíróság még júniusban erre kötelezte Magyarországot, a mai napig nem módosították a törvényt.","shortLead":"Jóllehet az Európai Bíróság még júniusban erre kötelezte Magyarországot, a mai napig nem módosították a törvényt.","id":"20210217_Megelegelte_a_varakozast_Brusszel_ujabb_eljarast_indithat_a_civiltorveny_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f6f176c-228b-4e3d-aca4-b2256f9af5c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040be2aa-14c2-4512-b97e-524df1a8ad5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_Megelegelte_a_varakozast_Brusszel_ujabb_eljarast_indithat_a_civiltorveny_miatt","timestamp":"2021. február. 17. 18:02","title":"Megelégelte a várakozást Brüsszel, újabb eljárást indíthat a civiltörvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"996de7db-6b9c-4582-b1da-fcf9c45e3aa3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Csak ritkán történik ilyen a sivatag szélén.","shortLead":"Csak ritkán történik ilyen a sivatag szélén.","id":"20210218_jeruzsalem_havazas_izrael","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=996de7db-6b9c-4582-b1da-fcf9c45e3aa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e588773-35ff-4431-8cde-fa2748286f81","keywords":null,"link":"/zhvg/20210218_jeruzsalem_havazas_izrael","timestamp":"2021. február. 18. 15:45","title":"Hó fedte be Jeruzsálemet – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b3a0934-d00b-4346-8e2c-93706db3e8dc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Juventus 2-1-re kikapott Portóban szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén, míg a Borussia Dortmund Sevillában nagy lépést tett a továbbjutás felé 3-2-es sikerével.","shortLead":"A Juventus 2-1-re kikapott Portóban szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén, míg...","id":"20210217_Kikapott_Portoban_a_Juventus_elonyt_szerzett_Sevillaban_a_Dortmund","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b3a0934-d00b-4346-8e2c-93706db3e8dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082d4b0c-cfef-4f45-8534-c27392463c71","keywords":null,"link":"/sport/20210217_Kikapott_Portoban_a_Juventus_elonyt_szerzett_Sevillaban_a_Dortmund","timestamp":"2021. február. 17. 23:14","title":"Kikapott Portóban a Juventus, előnyt szerzett Sevillában a Dortmund","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]