Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb0f65c6-57f2-477b-ac35-6f6b0137ad10","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A jövőbelátó képesség nem hiányzott, az állami milliárdok is megvoltak, mégsem sikerült Debrecenben vakcinagyárat építeni, amely most segítené a védekezést.","shortLead":"A jövőbelátó képesség nem hiányzott, az állami milliárdok is megvoltak, mégsem sikerült Debrecenben vakcinagyárat...","id":"20210203_Takarekossag_ellen_mar_beoltottak_a_magyar_vakcinagyarat_epitoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb0f65c6-57f2-477b-ac35-6f6b0137ad10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0407288-5631-4c50-a6ae-95ad171bb663","keywords":null,"link":"/360/20210203_Takarekossag_ellen_mar_beoltottak_a_magyar_vakcinagyarat_epitoket","timestamp":"2021. február. 03. 15:00","title":"Takarékosság ellen már beoltották a magyar vakcinagyárat építőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e65cd49-d7c7-4045-b52c-a210cdb6f3aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram forráskódjában bukkant rá egy twitterező arra az új funkcióra, amely kényelmesebbé tenné az Insta-sztorik pörgetését.","shortLead":"Az Instagram forráskódjában bukkant rá egy twitterező arra az új funkcióra, amely kényelmesebbé tenné az Insta-sztorik...","id":"20210204_vertical_instagram_stories_tortenetek_vertikalis_bongeszes_fuggoleges_bongeszes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e65cd49-d7c7-4045-b52c-a210cdb6f3aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85fc2dae-ebbc-421a-9f3a-f59f44b0e837","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_vertical_instagram_stories_tortenetek_vertikalis_bongeszes_fuggoleges_bongeszes","timestamp":"2021. február. 04. 14:03","title":"Új funkción dolgozik az Instagram, máshogy kell majd nézni a sztorikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Drámai szavak kíséretében hagyta el a színt 2017-ben az MSZP akkori miniszterelnök-jelöltje, Botka László, de többen úgy gondolják, hogy most eljött az ő ideje. Noha Botka egyre aktívabb és médiát is épít, forrásaink szerint mindez nem jelenti az országos visszatérését. Karácsony közben vidéki polgármesterekkel tárgyal, amit úgy értelmeznek egyesek, hogy keresi az embert maga helyett a kormányfőjelöltségre. Több politikustársa szerint úgysem fog mást találni, így ő indul majd.","shortLead":"Drámai szavak kíséretében hagyta el a színt 2017-ben az MSZP akkori miniszterelnök-jelöltje, Botka László, de többen...","id":"20210205_Botka_Laszlo_miniszterelnok_jeloltseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5beb6a2a-82d0-47e3-9d0b-fdbbf15f6661","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Botka_Laszlo_miniszterelnok_jeloltseg","timestamp":"2021. február. 05. 13:30","title":"Próbálják rávenni Botka Lászlót, hogy induljon a miniszterelnökségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f84624-cef4-4d1c-9c69-75ba04073760","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Marjorie Taylor Greene a költségvetési és az oktatási szakbizottságnak is tagja volt. Még republikánusok is támogatták az eltávolítását.","shortLead":"Marjorie Taylor Greene a költségvetési és az oktatási szakbizottságnak is tagja volt. Még republikánusok is támogatták...","id":"20210205_marjorie_taylor_greene_bizottsagi_helyek_qanon_capitolium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9f84624-cef4-4d1c-9c69-75ba04073760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff2043d-aa6b-4faa-86d5-4c87b6003a3a","keywords":null,"link":"/vilag/20210205_marjorie_taylor_greene_bizottsagi_helyek_qanon_capitolium","timestamp":"2021. február. 05. 05:43","title":"Megfosztották bizottsági helyeitől a QAnon-hívő amerikai kongresszusi képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e08c02-6d35-4353-9546-52938ca4c6d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többszörösen büntetett előéletű 47 éves férfi egy csecsemőt is meg akart gyilkolni.","shortLead":"A többszörösen büntetett előéletű 47 éves férfi egy csecsemőt is meg akart gyilkolni.","id":"20210204_Elettars_csaladj_borton_Papa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36e08c02-6d35-4353-9546-52938ca4c6d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f374d46f-8713-4e9e-ba15-215ae3b8f807","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_Elettars_csaladj_borton_Papa","timestamp":"2021. február. 04. 11:31","title":"Volt élettársa családját akarta kiirtani a börtönből frissen szabadult férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0fd19c-a529-49de-a876-a27bdd30610a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tudóscsoport egyik tagja szerint nincs sok esély arra, hogy jelentős felfedezéseket tesznek, egy évvel a járvány kirobbanása után.","shortLead":"A tudóscsoport egyik tagja szerint nincs sok esély arra, hogy jelentős felfedezéseket tesznek, egy évvel a járvány...","id":"20210203_who_elmegy_a_vuhani_laborba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a0fd19c-a529-49de-a876-a27bdd30610a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17025551-9b7e-40c6-94e3-57b9f7025bed","keywords":null,"link":"/vilag/20210203_who_elmegy_a_vuhani_laborba","timestamp":"2021. február. 03. 17:29","title":"Bejárták a vuhani víruslabort a WHO szakértői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c1e44d-5368-4a96-a3ef-53cdec7fcf7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk azt írja, a család szerint M. Richárd nem tudja kontrollálni dühkitöréseit. ","shortLead":"A Blikk azt írja, a család szerint M. Richárd nem tudja kontrollálni dühkitöréseit. ","id":"20210205_Gondnoksag_M_Richard_csalad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2c1e44d-5368-4a96-a3ef-53cdec7fcf7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef2cfc74-bd77-4db1-b188-e78958906ac1","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Gondnoksag_M_Richard_csalad","timestamp":"2021. február. 05. 11:01","title":"Gondnokság alá helyezné M. Richárdot a családja, hogy enyhébb büntetéssel megússza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c964ede-0265-4c30-a38f-556a3cee3604","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Most hétvégén az amerikai Super Bowl félidejében, 2022 novemberében pedig a Papp László Budapest Sportarénában lép fel a kanadai énekes.","shortLead":"Most hétvégén az amerikai Super Bowl félidejében, 2022 novemberében pedig a Papp László Budapest Sportarénában lép fel...","id":"20210203_The_Weekndkoncert_lesz_2022ben_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c964ede-0265-4c30-a38f-556a3cee3604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ea5cc5-a75e-49d8-884a-3d22f6da34a0","keywords":null,"link":"/kultura/20210203_The_Weekndkoncert_lesz_2022ben_Budapesten","timestamp":"2021. február. 03. 15:18","title":"The Weeknd-koncert lesz 2022-ben Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]