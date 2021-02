Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b06069f8-f91d-46ae-a264-cc54da889f30","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amíg le nem zárulnak az egyeztetések, szünetelteti a munkálatokat a Mol a védettség alatt álló területen. ","shortLead":"Amíg le nem zárulnak az egyeztetések, szünetelteti a munkálatokat a Mol a védettség alatt álló területen. ","id":"20210219_Reagalt_a_Mol_az_orsegi_termeszetvedelmi_teruleten_torteno_kutfurasi_terveikkel_kapcsolatban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b06069f8-f91d-46ae-a264-cc54da889f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57328717-2065-4496-bce5-64abc0d4532b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_Reagalt_a_Mol_az_orsegi_termeszetvedelmi_teruleten_torteno_kutfurasi_terveikkel_kapcsolatban","timestamp":"2021. február. 19. 13:27","title":"Nem kőolaj-, hanem földgázkutat fúrna a Mol az Őrségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87809a9c-7e0b-4103-a8c3-ebcc3910b6ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalább egy hét felkészülési idő kell a vendéglátósoknak az újranyitás előtt, és egy hónap ahhoz, hogy teljesen felpörögjön az iparág.","shortLead":"Legalább egy hét felkészülési idő kell a vendéglátósoknak az újranyitás előtt, és egy hónap ahhoz, hogy teljesen...","id":"20210219_vendeglatas_koronavirus_jarvany_nyitas_kupon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87809a9c-7e0b-4103-a8c3-ebcc3910b6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b73ecc-aa3f-4f05-afb0-0f8a59bb9400","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_vendeglatas_koronavirus_jarvany_nyitas_kupon","timestamp":"2021. február. 19. 13:55","title":"Kuponokkal pörgetnék fel a vendéglátást a nyitás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abfb9097-1ebf-48a2-a9e9-72e1d07d6b2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A landolást követő pillanatokban nem csak ellenőrizte rendszereit a NASA legújabb marsjárója, fotózott is. Mutatjuk az újabb eredményt.","shortLead":"A landolást követő pillanatokban nem csak ellenőrizte rendszereit a NASA legújabb marsjárója, fotózott is. Mutatjuk...","id":"20210219_mars_foto_perseverance_nasa_marsjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abfb9097-1ebf-48a2-a9e9-72e1d07d6b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf633ba8-7e8c-4c1f-8b13-315f215c1539","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_mars_foto_perseverance_nasa_marsjaro","timestamp":"2021. február. 19. 08:03","title":"Itt a második: újabb fotót küldött a Marsról a Perseverance","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f03ce5-ac68-420b-94b8-66298bcc10ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Úgy fogok tanítani, széttanítalak titeket!” – ígéri, mielőtt lehúz egy felest.","shortLead":"„Úgy fogok tanítani, széttanítalak titeket!” – ígéri, mielőtt lehúz egy felest.","id":"20210220_Itt_van_Schilling_Arpad_fricskaja_az_SZFE_toborzo_videoira","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70f03ce5-ac68-420b-94b8-66298bcc10ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c1ae15-7a73-4567-8233-734d6e9cc45f","keywords":null,"link":"/elet/20210220_Itt_van_Schilling_Arpad_fricskaja_az_SZFE_toborzo_videoira","timestamp":"2021. február. 20. 12:49","title":"Itt van Schilling Árpád fricskája az SZFE toborzó videóira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1c3193f-d976-4c1c-8e71-5cc545af47c9","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Érdemes energiát fektetni a kapcsolatépítésbe, mert az extrém élethelyzetekből, amilyeneket a vírus is teremt, csak a tartalékkal rendelkező párok jönnek ki jól – világít rá egy friss magyar kutatás.","shortLead":"Érdemes energiát fektetni a kapcsolatépítésbe, mert az extrém élethelyzetekből, amilyeneket a vírus is teremt, csak...","id":"202107__parkapcsolatok_karantenban__kozos_hit_es_kassza__gatak__tartaleklangon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1c3193f-d976-4c1c-8e71-5cc545af47c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0b6e53-836f-4f62-afcd-326ad1269264","keywords":null,"link":"/360/202107__parkapcsolatok_karantenban__kozos_hit_es_kassza__gatak__tartaleklangon","timestamp":"2021. február. 20. 11:00","title":"Tanulható, hogyan építsünk karantén-biztos párkapcsolatot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fac300-17b4-4456-8981-a39bb1ff3d96","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Hétéves működése során számos zavarosban halászó politikus és bűnöző tanulta meg a brit oknyomozó portál, a Bellingcat nevét. A harminc embert foglalkoztató csoport elsősorban Oroszországgal foglalkozik, mert Moszkva rúgja fel a leggyakrabban és a legdurvábban a játékszabályokat.","shortLead":"Hétéves működése során számos zavarosban halászó politikus és bűnöző tanulta meg a brit oknyomozó portál, a Bellingcat...","id":"202107__bellingcat__eletveszelyben__amacska_es_acsengo__kellemetlenkedok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02fac300-17b4-4456-8981-a39bb1ff3d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952a10e9-cfeb-4790-b6f4-47065545a049","keywords":null,"link":"/360/202107__bellingcat__eletveszelyben__amacska_es_acsengo__kellemetlenkedok","timestamp":"2021. február. 19. 15:00","title":"\"Azt hitte rólam, becsületes bűnöző vagyok, nem pedig újságíró\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f3f281-4ed9-4d59-a58d-cf6164df9de0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincsen kommunikáció, ezért úgy vélik, a sztrájk sem vezet sehová. Az ellenállás azonban folytatódik. ","shortLead":"Nincsen kommunikáció, ezért úgy vélik, a sztrájk sem vezet sehová. Az ellenállás azonban folytatódik. ","id":"20210219_SZFE_sztrajk_autonomia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4f3f281-4ed9-4d59-a58d-cf6164df9de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e37cf7-cc70-41cf-b2b6-51fb1b5f0e7f","keywords":null,"link":"/elet/20210219_SZFE_sztrajk_autonomia","timestamp":"2021. február. 19. 16:23","title":"101 nap után véget ér az SZFE-sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c541c29-2d72-4484-8886-0f7a6fcc7a97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az azonos neműek örökbefogadásával kapcsolatban elmondta, nem arról van szó, hogy ki kit szerethet, hanem arról, hogy azokról a kiszolgáltatott gyerekekről, akikről lemondtak a vér szerinti szüleik, hogyan gondoskodik az állam.","shortLead":"Az azonos neműek örökbefogadásával kapcsolatban elmondta, nem arról van szó, hogy ki kit szerethet, hanem arról...","id":"20210219_Novak_Katalin_A_homoszexualisok_orokbefogadasanak_kerdese_nincs_a_magyar_emberek_elso_szaz_problemaja_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c541c29-2d72-4484-8886-0f7a6fcc7a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643ac596-3d3d-4974-a045-d61b3be28822","keywords":null,"link":"/elet/20210219_Novak_Katalin_A_homoszexualisok_orokbefogadasanak_kerdese_nincs_a_magyar_emberek_elso_szaz_problemaja_kozott","timestamp":"2021. február. 19. 13:57","title":"Novák Katalin: A homoszexuálisok örökbefogadásának kérdése nincs a magyar emberek első száz problémája között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]