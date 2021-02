Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3aff58c-057b-4e7e-bca9-ee38bc8eee4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Liam Thorp nem értette, hogyan sorolhatták előrébb, ha fiatal és egészséges. Aztán kiderült, hol a hiba: a rendszer valamiért 28 ezres testtömegindex-szel számolt.","shortLead":"Liam Thorp nem értette, hogyan sorolhatták előrébb, ha fiatal és egészséges. Aztán kiderült, hol a hiba: a rendszer...","id":"20210218_liam_thorp_vakcina_koronavirus_ujsagiro_testmagassag_testtomegindex","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3aff58c-057b-4e7e-bca9-ee38bc8eee4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962748ac-503e-4b9a-bf3c-a77f41fb3683","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_liam_thorp_vakcina_koronavirus_ujsagiro_testmagassag_testtomegindex","timestamp":"2021. február. 18. 18:23","title":"Egy hiba miatt 6,2 centisnek hitték az angol újságírót, rögtön be akarták oltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f76c7d-1acf-4a7d-a804-4749af7aba0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az oltási kedvet javító videót készített a főváros.","shortLead":"Az oltási kedvet javító videót készített a főváros.","id":"20210218_marco_rossi_kulka_janos_vedooltas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68f76c7d-1acf-4a7d-a804-4749af7aba0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1395c647-98b0-4768-9e9f-b515e026f454","keywords":null,"link":"/elet/20210218_marco_rossi_kulka_janos_vedooltas_koronavirus","timestamp":"2021. február. 18. 17:58","title":"Kulka János és Marco Rossi is azt kéri: oltassuk be magunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0196518e-93e7-477c-b277-be53b0b491f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alakul az ellenzéki előválasztás Zuglóban.","shortLead":"Alakul az ellenzéki előválasztás Zuglóban.","id":"20210218_toth_csaba_hadhazy_akos_zuglo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0196518e-93e7-477c-b277-be53b0b491f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c039c389-9dce-4a1a-974d-ca5ee661979c","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_toth_csaba_hadhazy_akos_zuglo","timestamp":"2021. február. 18. 17:38","title":"Az MSZP-s Tóth Csaba egy fideszes videójának megosztásával támadja Hadházy Ákost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb31b36b-6f64-4bf5-9ef3-1ec7f0938fe2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ahmed Samir Santawy nem csak a CEU elnök-rektora szerint ártatlan. Az Amnesty International úgy véli, a nők jogaival foglalkozó hallgató lelkiismereti fogoly, akit pusztán a tudományos kutatásának témája miatt tartanak fogva.","shortLead":"Ahmed Samir Santawy nem csak a CEU elnök-rektora szerint ártatlan. Az Amnesty International úgy véli, a nők jogaival...","id":"20210218_ahmed_samir_santawy_egyiptom_ceu_michael_ignatieff","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb31b36b-6f64-4bf5-9ef3-1ec7f0938fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b575b33-67c5-4520-ab04-96a6ccd4306d","keywords":null,"link":"/vilag/20210218_ahmed_samir_santawy_egyiptom_ceu_michael_ignatieff","timestamp":"2021. február. 18. 15:53","title":"Terrorizmussal vádolnak egy CEU-s hallgatót Egyiptomban, a világ segítségét kéri Michael Ignatieff","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d62aab-8f11-426a-919c-1e5981730df3","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A panaszt elutasították, de az Alkotmánybíróság meghagyta, hogy az Országgyűlésnek a feladatokkal arányos támogatást kell biztosítania az önkormányzatoknak. Ketten nyújtottak be különvéleményt.","shortLead":"A panaszt elutasították, de az Alkotmánybíróság meghagyta, hogy az Országgyűlésnek a feladatokkal arányos támogatást...","id":"20210219_A_godi_kulonleges_ovezet_az_Ab_szerint_rendben_van_de_ehhez_adott_egy_kis_szepsegtapaszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9d62aab-8f11-426a-919c-1e5981730df3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ad7900-07a0-428a-9ca0-75612419d630","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_A_godi_kulonleges_ovezet_az_Ab_szerint_rendben_van_de_ehhez_adott_egy_kis_szepsegtapaszt","timestamp":"2021. február. 19. 14:45","title":"A gödi különleges övezet az Ab szerint rendben van, de ehhez adott egy kis szépségtapaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbc38c7-9986-49cb-812d-a4ab7b9feecd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter a Klubrádió elhallgatása után beszélt arról a román Digi24 TV-nek, hogy az egész nyugati sajtó hazudik, amikor a sajtószabadságot kéri számon Magyarországon.","shortLead":"A külügyminiszter a Klubrádió elhallgatása után beszélt arról a román Digi24 TV-nek, hogy az egész nyugati sajtó...","id":"20210220_Szijjarto_Peternek_nincs_nagy_velemenye_a_kormanyparti_sajto_olvasottsagarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cbc38c7-9986-49cb-812d-a4ab7b9feecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b5d6c3-10d0-446d-8d5d-8ce1f4f0ae3f","keywords":null,"link":"/itthon/20210220_Szijjarto_Peternek_nincs_nagy_velemenye_a_kormanyparti_sajto_olvasottsagarol","timestamp":"2021. február. 20. 14:10","title":"Szijjártó Péternek nincs nagy véleménye a kormánypárti sajtó olvasottságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d01b08d-c719-4e8b-b42c-b20fb9b8b78b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sőt, az ejtőernyőző marsjáróról is megosztott egy képet a NASA.","shortLead":"Sőt, az ejtőernyőző marsjáróról is megosztott egy képet a NASA.","id":"20210219_perserverance_landolas_kozben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d01b08d-c719-4e8b-b42c-b20fb9b8b78b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba0f9ab-2514-441f-8a8f-08f380607ae0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_perserverance_landolas_kozben","timestamp":"2021. február. 19. 20:16","title":"Landolás közben készült képet küldött magáról a Perseverance","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b4e3e8-ec42-4373-8382-b4c54339d15a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Novák Katalin azt mondta, nem fordulhat elő, hogy valaki nem a valós jövedelme alapján fizet vagy egyáltalán nem fizet tartásdíjat. ","shortLead":"Novák Katalin azt mondta, nem fordulhat elő, hogy valaki nem a valós jövedelme alapján fizet vagy egyáltalán nem fizet...","id":"20210219_Szigoritana_es_a_kormere_nezne_a_tartasdijat_nem_fizetokre_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29b4e3e8-ec42-4373-8382-b4c54339d15a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc315fd-187e-416c-863a-281a8417a230","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_Szigoritana_es_a_kormere_nezne_a_tartasdijat_nem_fizetokre_a_kormany","timestamp":"2021. február. 19. 14:19","title":"Szigorúbban lépne fel a kormány a tartásdíjjal ügyeskedők ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]