[{"available":true,"c_guid":"1de0ef79-2f14-4063-abce-8c7d435b75fe","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Az utóbbi években annyira népszerű lett a lazac, hogy ha valahol nincs a kínálatban, akkor az a vendéglátóhely szinte szóra sem érdemes. Hogy mennyire kapós, azt pontosan tudták azok is, akik „elúsztattak” 250 tonnányit egy ausztrál halfeldolgozóból.","shortLead":"Az utóbbi években annyira népszerű lett a lazac, hogy ha valahol nincs a kínálatban, akkor az a vendéglátóhely szinte...","id":"20210219_A_nagy_lazaclopas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1de0ef79-2f14-4063-abce-8c7d435b75fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d53984f-b48f-4091-a8e0-57fa235c1ef7","keywords":null,"link":"/elet/20210219_A_nagy_lazaclopas","timestamp":"2021. február. 19. 11:32","title":"A nagy lazaclopás: amikor az elkövetők túl pofátlanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49510272-e1db-4c76-81bf-2fdf77e571a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Roberto Saviano is megemlékezett a Klubrádió elhallgattatásáról.\r

\r

","shortLead":"Roberto Saviano is megemlékezett a Klubrádió elhallgattatásáról.\r

\r

","id":"20210218_A_Gomorra_iroja_szerint_szabalyszeru_kivegzes_a_Klubradio_elhallgattatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49510272-e1db-4c76-81bf-2fdf77e571a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15f1751-3eed-49d0-9b2a-51a87e716e18","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_A_Gomorra_iroja_szerint_szabalyszeru_kivegzes_a_Klubradio_elhallgattatasa","timestamp":"2021. február. 18. 05:30","title":"A Gomorra írója szerint szabályszerű kivégzés a Klubrádió elhallgattatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76215dd9-06f6-438e-b8c5-46354769db1f","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Megindítja az Európai Bizottság a civiltörvény ügyében a kötelezettségszegési eljárást, mert a magyar kormány nem tett eleget az erre vonatkozó uniós bírósági ítéletnek. Nem ez az egyetlen hasonló eset, pedig a bíróság ítéleteit azonnal végre kell hajtani.","shortLead":"Megindítja az Európai Bizottság a civiltörvény ügyében a kötelezettségszegési eljárást, mert a magyar kormány nem tett...","id":"20210218_jogallamisag_Magyarorszag_europai_birosag_kotelezettsegszeges","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76215dd9-06f6-438e-b8c5-46354769db1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9476363c-02aa-4d00-81bb-c6f4ca6bc410","keywords":null,"link":"/eurologus/20210218_jogallamisag_Magyarorszag_europai_birosag_kotelezettsegszeges","timestamp":"2021. február. 18. 12:10","title":"Eljárást indít Brüsszel Magyarország ellen, mert a kormány nem tett eleget egy bírósági ítéletnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74bc9b3-1213-49d8-80be-c4689b2c0a52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai elnök telefonon hívta fel az űrkutatási hivatal megbízott vezetőjét, hogy gratuláljon az újabb Mars-expedíció sikeréhez.","shortLead":"Az amerikai elnök telefonon hívta fel az űrkutatási hivatal megbízott vezetőjét, hogy gratuláljon az újabb...","id":"20210219_joe_biden_perseverance_marsjaro_mars_landolas_leszallas_nasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f74bc9b3-1213-49d8-80be-c4689b2c0a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916e5270-e01e-433c-9fab-ff9f7ead7c01","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_joe_biden_perseverance_marsjaro_mars_landolas_leszallas_nasa","timestamp":"2021. február. 19. 14:03","title":"Joe Biden megkérte a NASA-t, hogy adják át üdvözletét a Perseverance-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1e855d-fa12-454c-a74d-0a68c51fab54","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Az OstLicht Galéria október 2-án rendezte Bécsben 22. régifénykép-árverését, amelyen 152 tétel került kalapács alá. Október 28-án pedig a Dorotheum rendezett fotóárverést, ahol 213 tételt aukcionáltak. Még a császárvárosban sem gyakori, hogy négy héten belül 365 válogatott fotóműtárgyra várnak vevőt, ráadásul egyes tételeknél kifejezetten borsos áron.","shortLead":"Az OstLicht Galéria október 2-án rendezte Bécsben 22. régifénykép-árverését, amelyen 152 tétel került kalapács alá...","id":"20210216_Regi_fotok_mai_szenzaciok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b1e855d-fa12-454c-a74d-0a68c51fab54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a3594f-f2ba-4025-af68-d206318fd518","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20210216_Regi_fotok_mai_szenzaciok","timestamp":"2021. február. 18. 13:16","title":"Régi fotók, mai szenzációk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány lépéseinek következményeit a Népszava egy meg nem nevezett jogvédő szervezet tanulmányára hivatkozva mutatja be.","shortLead":"A kormány lépéseinek következményeit a Népszava egy meg nem nevezett jogvédő szervezet tanulmányára hivatkozva mutatja...","id":"20210218_civiltorveny_kutatas_nepszava","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8072f5-f37d-450d-853f-1b933e2f067a","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_civiltorveny_kutatas_nepszava","timestamp":"2021. február. 18. 07:45","title":"A civileket vegzáló törvények még úgy is ártanak a civil szférának, ha elmarad a betartatásuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f318b7b-f8eb-4ce8-bb5b-70eb46499e26","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem okult az első esetből.","shortLead":"Nem okult az első esetből.","id":"20210219_Par_ora_alatt_ketszer_kapott_felmillios_birsagot_egy_karavanos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f318b7b-f8eb-4ce8-bb5b-70eb46499e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fbe91bc-0a23-4b48-8d9f-0bdced4dd4f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210219_Par_ora_alatt_ketszer_kapott_felmillios_birsagot_egy_karavanos","timestamp":"2021. február. 19. 07:27","title":"Pár óra alatt kétszer kapott félmilliós bírságot egy karavános","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfcf58a5-eb70-442b-b9d3-de22088b2334","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány miatt, alatt nem csak Magyarországról vonult ki számos ismert divatmárka, illetve -kereskedő. Világszerte amolyan tisztítótűzként söpör végig a válság a divatkereskedelmen, nem kímél sem tömeggyártót, sem patinás luxuscéget. De nagyon úgy tűnik, a fast fashion uralmát nem fogja megdönteni ez az időszak sem.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt, alatt nem csak Magyarországról vonult ki számos ismert divatmárka, illetve -kereskedő...","id":"20210219_divat_kereskedelem_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfcf58a5-eb70-442b-b9d3-de22088b2334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee1fc25-4c59-4633-b41d-e5ceb4d0c0d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_divat_kereskedelem_koronavirus","timestamp":"2021. február. 19. 14:30","title":"A java még csak most jön? Dominóként dőlhetnek be a divatcégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]