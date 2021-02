Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy nő és egy férfi már 2018-ban külföldre menekült a börtönbüntetése elől, egy másik körözött embert 2020 szeptember óta kerestek.","shortLead":"Egy nő és egy férfi már 2018-ban külföldre menekült a börtönbüntetése elől, egy másik körözött embert 2020 szeptember...","id":"20210222_Korozes_magyar_bunozo_kulfold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91225d4-6e58-4ced-83fa-25792d1a30ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_Korozes_magyar_bunozo_kulfold","timestamp":"2021. február. 22. 06:19","title":"Körözött magyar bűnözőket fogtak el Olaszországban és Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c509b06e-0701-42ba-829f-d2f57747404d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zenés életrajzi filmet kezdenek el forgatni Robbie Williams életéről, arról, hogyan lett világsztár a 16 éves tinédzserből. A rendező szerint azonban nem a szokásos narratívával fognak majd a nézők találkozni. ","shortLead":"Zenés életrajzi filmet kezdenek el forgatni Robbie Williams életéről, arról, hogyan lett világsztár a 16 éves...","id":"20210223_Film_keszul_Robbie_Williams_eleterol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c509b06e-0701-42ba-829f-d2f57747404d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0936adf-485a-4a69-8199-ab12b294d85a","keywords":null,"link":"/kultura/20210223_Film_keszul_Robbie_Williams_eleterol","timestamp":"2021. február. 23. 10:42","title":"Film készül Robbie Williams életéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"029acf20-8a31-4b00-abee-338bf65a314e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy sor döntést hoztak hétfőn, amelyek egyikének sem örülhet a volt amerikai elnök. Többek között engedélyezték Donald Trump adóvisszatérítési dokumentumainak kiadását és elutasították a maradék fellebbezést is az elnökválasztással kapcsolatban.","shortLead":"Egy sor döntést hoztak hétfőn, amelyek egyikének sem örülhet a volt amerikai elnök. Többek között engedélyezték Donald...","id":"20210222_trump_adozas_legfelsobbbirosag_dontesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=029acf20-8a31-4b00-abee-338bf65a314e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa87aca5-5245-4756-989a-9fb19204d185","keywords":null,"link":"/vilag/20210222_trump_adozas_legfelsobbbirosag_dontesek","timestamp":"2021. február. 22. 19:47","title":"Hiába a republikánus többség, nem őrzi Trump örökségét az amerikai legfelsőbb bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f947cdc7-cb29-41bf-9a3b-f73ab804ceec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az angliai Coventryben indult kísérleti projektben utazási kupont adnak azoknak, akik a régi, szennyező autójuk helyett a tömegközlekedést választják. ","shortLead":"Az angliai Coventryben indult kísérleti projektben utazási kupont adnak azoknak, akik a régi, szennyező autójuk helyett...","id":"20210223_Tobb_mint_egymilliot_ajanlanak_ha_valaki_leteszik_az_autojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f947cdc7-cb29-41bf-9a3b-f73ab804ceec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b94f6e9-9129-4da2-80b0-be19caadce2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210223_Tobb_mint_egymilliot_ajanlanak_ha_valaki_leteszik_az_autojat","timestamp":"2021. február. 23. 17:27","title":"Mennyiért tenné le az autóját? Van, ahol 1,25 milliót fizetnek, ha nem használja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43511e37-8962-4244-a0fd-0a4ad2f92482","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Időpontfoglalással és teszteléssel várják majd a gyógyfürdők a vendégeiket.","shortLead":"Időpontfoglalással és teszteléssel várják majd a gyógyfürdők a vendégeiket.","id":"20210222_nyitas_fovaros_gyogyfurdo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43511e37-8962-4244-a0fd-0a4ad2f92482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f152c8d-2955-49cf-a607-659408c850a6","keywords":null,"link":"/kkv/20210222_nyitas_fovaros_gyogyfurdo","timestamp":"2021. február. 22. 16:30","title":"Március közepén nyithatnak fővárosi gyógyfürdők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbeb6691-1ea6-44d4-b2ee-e39984d3420e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"Jó napot kívánok, hát itt mi történt?\" – mondja a Forma–1 volt kommentátora. ","shortLead":"\"Jó napot kívánok, hát itt mi történt?\" – mondja a Forma–1 volt kommentátora. ","id":"20210222_Palik_Laszlo_magyar_Kozut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbeb6691-1ea6-44d4-b2ee-e39984d3420e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f7cf6f9-551a-4d65-9e23-b18d54ef8408","keywords":null,"link":"/cegauto/20210222_Palik_Laszlo_magyar_Kozut","timestamp":"2021. február. 22. 16:50","title":"Palik Lászlóval ütnek igazán nagyot a Magyar Közút videói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662b0390-1342-4f12-86b2-3510ccbbb9e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van valami csodálni való az olyan apró, de fontos alkatrészekben, mint a processzor. A téma egyik éllovasa ehhez most a PlayStation 5-öt tanulmányozta behatóbban.","shortLead":"Van valami csodálni való az olyan apró, de fontos alkatrészekben, mint a processzor. A téma egyik éllovasa ehhez most...","id":"20210222_playstation_5_ps5_konzol_hardver_chip_processzor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=662b0390-1342-4f12-86b2-3510ccbbb9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f144e29-7a6f-4c96-8dd9-8450f2e0672e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_playstation_5_ps5_konzol_hardver_chip_processzor","timestamp":"2021. február. 22. 11:03","title":"Hardverőrültek, ide: közeli fotók jöttek a PlayStation 5 belsejéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aeb4910-309c-4f5e-84e7-de75172fa38b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Több utánpótlásversenyt is törölt a Nemzetközi Kézilabda-szövetség, de a felnőtt strandkézilabda-világbajnokság is elmarad.","shortLead":"Több utánpótlásversenyt is törölt a Nemzetközi Kézilabda-szövetség, de a felnőtt strandkézilabda-világbajnokság is...","id":"20210222_elmarad_magyarorszagi_ferfi_junior_kezilabda_vilagbajnoksag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aeb4910-309c-4f5e-84e7-de75172fa38b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc21999-aff3-49f5-920d-061adae48dc1","keywords":null,"link":"/sport/20210222_elmarad_magyarorszagi_ferfi_junior_kezilabda_vilagbajnoksag","timestamp":"2021. február. 22. 17:38","title":"Elmarad a magyarországi férfi junior kézilabda-világbajnokság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]