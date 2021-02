Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"040ce2a0-05f3-4d07-aae1-c7b8d27765c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Forintba átszámítva több milliót fizethet egy kínai férfi a volt feleségének öt év házimunkáiért.","shortLead":"Forintba átszámítva több milliót fizethet egy kínai férfi a volt feleségének öt év házimunkáiért.","id":"20210224_kina_valas_hazimunka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=040ce2a0-05f3-4d07-aae1-c7b8d27765c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf4a27f-3bc6-4707-b1e0-83c029407855","keywords":null,"link":"/elet/20210224_kina_valas_hazimunka","timestamp":"2021. február. 24. 17:14","title":"A válófélben lévő férj ki kell, hogy fizesse feleségének a házimunkát, mondta ki egy kínai bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce458b74-d43a-4c5e-9317-3e15bb9950e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több óvodai csoport és iskolai osztály is karanténba került, a földhivatal pedig bezárt. Egyre több a 14 éven aluli beteg, és kórházban ápoltak száma is emelkedik.\r

","shortLead":"Több óvodai csoport és iskolai osztály is karanténba került, a földhivatal pedig bezárt. Egyre több a 14 éven aluli...","id":"20210225_Aggaszto_jarvanyhelyzet_Balassagyarmaton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce458b74-d43a-4c5e-9317-3e15bb9950e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607c4acc-5d89-4bb5-9458-9c3d471c0486","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_Aggaszto_jarvanyhelyzet_Balassagyarmaton","timestamp":"2021. február. 25. 16:35","title":"Annyi a covidos Balassagyarmaton, hogy a polgármester arra kéri a szülőket, ne vigyék iskolába a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a588ea-51dc-4c0b-9d84-360b2af4a177","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kizárólag FFP2-es maszkban lehet emberek közé menni a cseheknél, ahol a lakosság 10 százaléka átesett már a koronavírus-fertőzésen.","shortLead":"Kizárólag FFP2-es maszkban lehet emberek közé menni a cseheknél, ahol a lakosság 10 százaléka átesett már...","id":"20210225_Szlovakia_utan_Csehorszagot_is_padlora_kuldte_a_harmadik_jarvanyhullam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7a588ea-51dc-4c0b-9d84-360b2af4a177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6444069-9917-4132-baed-60dabf7c87f0","keywords":null,"link":"/vilag/20210225_Szlovakia_utan_Csehorszagot_is_padlora_kuldte_a_harmadik_jarvanyhullam","timestamp":"2021. február. 25. 13:58","title":"Szlovákia után Csehországot is padlóra küldte a harmadik járványhullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5341800d-d96c-4f85-aa94-55c44a5d3a22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felzaklató videó került ki a Facebookra kedden, amelyen egy vadász üvöltözve, a levegőbe lőve próbál elzavarni egy kutyasétáltatót, akiről azt feltételezi, hogy a kutyáját vadak hajtására használja. A felvételt készítő férfi feljelentést tett, a vadász fegyvertartási engedélyét bevonták.","shortLead":"Felzaklató videó került ki a Facebookra kedden, amelyen egy vadász üvöltözve, a levegőbe lőve próbál elzavarni...","id":"20210224_Video_vador_levegobe_loutyasetaltato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5341800d-d96c-4f85-aa94-55c44a5d3a22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc765d3-a57e-4816-8010-5e8b300a340f","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_Video_vador_levegobe_loutyasetaltato","timestamp":"2021. február. 24. 10:45","title":"Előállították a vadászt, aki a levegőbe lőve próbált elzavarni egy kutyasétáltatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef15c6d-0b36-4b23-b607-40f4469eb1a1","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Kétnapos videokonferencia keretében tartanak uniós csúcstalálkozót a tagállami állam- és kormányfők. Az első napon a járvánnyal kapcsolatos fejlemények lesznek napirenden, a másodikon pedig Európa biztonságáról és védelméről lesz szó.","shortLead":"Kétnapos videokonferencia keretében tartanak uniós csúcstalálkozót a tagállami állam- és kormányfők. Az első napon...","id":"20210225_EUcsucs_teriteken_az_oltasi_folyamat_felgyorsitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aef15c6d-0b36-4b23-b607-40f4469eb1a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a572e9-722e-4671-8e05-96944e8ef33d","keywords":null,"link":"/eurologus/20210225_EUcsucs_teriteken_az_oltasi_folyamat_felgyorsitasa","timestamp":"2021. február. 25. 10:30","title":"EU-csúcs: terítéken az oltási folyamat felgyorsítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e509de-7635-417d-813d-b7ef20a8623b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Várhatóan októbertől lehet majd pályázni az ingyenes bérletekre.","shortLead":"Várhatóan októbertől lehet majd pályázni az ingyenes bérletekre.","id":"20210224_ingyenes_InterRail_berlet_discovereu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57e509de-7635-417d-813d-b7ef20a8623b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4063a0-5093-40d7-83af-96f0e9047092","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210224_ingyenes_InterRail_berlet_discovereu","timestamp":"2021. február. 24. 11:27","title":"1100 magyar fiatal kap idén az EU-tól ingyenes vonatbérletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Üzleti érdekeltségei inognak, bevételei visszazuhantak, de lehet, hogy még nem is ez a legrosszabb, ami a volt amerikai elnökre vár, írja a német lap.","shortLead":"Üzleti érdekeltségei inognak, bevételei visszazuhantak, de lehet, hogy még nem is ez a legrosszabb, ami a volt amerikai...","id":"20210225_Die_Welt_Donald_Trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba2d3c5d-6ad7-4cdc-ad3c-0e46f32a197d","keywords":null,"link":"/360/20210225_Die_Welt_Donald_Trump","timestamp":"2021. február. 25. 07:30","title":"Die Welt: Szorul a hurok Donald Trump körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92bf5de1-d3d9-4c98-b0ac-7243a41c2711","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Vasárnap és kedden is több tucat delfintetemet találtak a Bazaruto-sziget nyugati partvidékén. Haláluk okát csak találgatják, a viharos időjárásra is gyanakodnak.","shortLead":"Vasárnap és kedden is több tucat delfintetemet találtak a Bazaruto-sziget nyugati partvidékén. Haláluk okát csak...","id":"20210224_delfinpusztulas_mozambik_madagaszkar_bazaruto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92bf5de1-d3d9-4c98-b0ac-7243a41c2711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212bdcd4-ab1e-459e-ae5f-ce613d8c88c0","keywords":null,"link":"/zhvg/20210224_delfinpusztulas_mozambik_madagaszkar_bazaruto","timestamp":"2021. február. 24. 15:29","title":"Száz delfin lelte halálát egy mozambiki sziget partján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]