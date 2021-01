Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e416e27-0f79-4100-92a2-3c9c22d1049f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hófúvás miatt nem kell annyira aggódni, jó eséllyel tapadós hó esik majd.","shortLead":"Hófúvás miatt nem kell annyira aggódni, jó eséllyel tapadós hó esik majd.","id":"20210125_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e416e27-0f79-4100-92a2-3c9c22d1049f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa67f1e9-2e97-465d-99ac-27d521305192","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_idojaras","timestamp":"2021. január. 25. 05:47","title":"Van, ahol 20 centis hó is eshet hétfőn, viharos szélre is figyelmeztetnek a meteorológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca1934bd-a400-45d5-a6a7-ea40ec506d0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 8-as számú főúton haladt a megengedett tempó közel kétszeresével.","shortLead":"A 8-as számú főúton haladt a megengedett tempó közel kétszeresével.","id":"20210123_210zel_szaguldo_SUVst_kaptak_el_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca1934bd-a400-45d5-a6a7-ea40ec506d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fa867ad-2465-4e4d-ab1a-812871a74ed1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210123_210zel_szaguldo_SUVst_kaptak_el_a_rendorok","timestamp":"2021. január. 23. 10:43","title":"210-zel száguldó SUV-t kaptak el a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"Fekő Ádám","category":"gazdasag","description":"A DVTK tulajdonosváltásával már az NB I. harmadához köze van az ország leggazdagabb emberének, de az alacsonyabb osztályokban és a határon túl is könnyű belefutni Mészáros Lőrinc jelenlétébe.","shortLead":"A DVTK tulajdonosváltásával már az NB I. harmadához köze van az ország leggazdagabb emberének, de az alacsonyabb...","id":"20210123_meszaros_futballhalozat_foci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7ce59a-2504-42f2-b5f8-99073c1e8e86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210123_meszaros_futballhalozat_foci","timestamp":"2021. január. 23. 17:00","title":"Szombathelytől Csíkszeredáig: közel 20 focicsapat van már Mészáros Lőrinc köreiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1f9dbd-334a-4326-ba1c-8cbcce115e91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A virológus szerint lazítások lesznek, de senki ne gondolja, hogy el lehet dobni a maszkokat.","shortLead":"A virológus szerint lazítások lesznek, de senki ne gondolja, hogy el lehet dobni a maszkokat.","id":"20210125_Jakab_Ferenc_koronavirus_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e1f9dbd-334a-4326-ba1c-8cbcce115e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54341110-a71f-4a3e-bcf4-3d75ab3d7904","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_Jakab_Ferenc_koronavirus_2021","timestamp":"2021. január. 25. 08:07","title":"Jakab Ferenc: Rá fog menni az évünk a járványra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Több mint hatvan oroszországi városban vonulnak szombaton az utcára azok a tüntetők, akik a múlt vasárnap hazatért és azonnal őrizetbe vett ellenzéki korrupcióellenes blogger, Alekszej Navalnij szabadon bocsátását követelik. A hatóságok és Navalnijék is elszántak: a rendőrség az engedély nélküli tüntetések megakadályozását helyezte kilátásába, az ellenzékiek pedig ellenállást ígérnek. A tapasztalatok alapján komoly összetűzésekre és tömeges letartóztatásokra lehet számítani.","shortLead":"Több mint hatvan oroszországi városban vonulnak szombaton az utcára azok a tüntetők, akik a múlt vasárnap hazatért és...","id":"20210123_alekszej_navalnij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19bcc0df-5ae6-4a01-9070-e753be6bcf3a","keywords":null,"link":"/vilag/20210123_alekszej_navalnij","timestamp":"2021. január. 23. 10:05","title":"Navalnij egész Oroszországot tüntetni hívja mára, komoly összetűzések lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2724cbd9-cb59-4b15-88d6-00118ae42486","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple boszorkánykonyhájában már készül a MacBook Air prémiumkiadása. Friss hírek szerint akár idén a polcokra kerülhet.","shortLead":"Az Apple boszorkánykonyhájában már készül a MacBook Air prémiumkiadása. Friss hírek szerint akár idén a polcokra...","id":"20210124_apple_macbook_air_m1_processzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2724cbd9-cb59-4b15-88d6-00118ae42486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0557f623-5470-4257-9297-cb8061573fd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210124_apple_macbook_air_m1_processzor","timestamp":"2021. január. 24. 10:03","title":"Készülőben a MacBook Air prémiumkiadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"788942e7-c943-4cbf-9bfa-b51b9af9b21d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sándor L. István Szabadságszigetek című munkája Fodor Tamás és a Stúdió „K” történetét idézi fel 1978-ig.","shortLead":"Sándor L. István Szabadságszigetek című munkája Fodor Tamás és a Stúdió „K” történetét idézi fel 1978-ig.","id":"202103_konyv__kozosseg_sandor_l_istvan_szabadsagszigetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=788942e7-c943-4cbf-9bfa-b51b9af9b21d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a4f982-b6e7-4f75-b885-bc7cce4702dd","keywords":null,"link":"/360/202103_konyv__kozosseg_sandor_l_istvan_szabadsagszigetek","timestamp":"2021. január. 24. 16:15","title":"Utazás az 1960-as, 1970-es évek hazai „másszínházi” világában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ad639e-0d67-4428-a857-fa177f0e18ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyanús, hogy nem az egyetem színvonalának emeléséről szól a folyamat – állapítják meg az állásfoglalás aláírói.","shortLead":"Gyanús, hogy nem az egyetem színvonalának emeléséről szól a folyamat – állapítják meg az állásfoglalás aláírói.","id":"20210125_debreceni_egyetem_modellvaltas_tiltakozo_professzorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8ad639e-0d67-4428-a857-fa177f0e18ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6b973d-7454-4f5b-ba4b-0457ad33db2e","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_debreceni_egyetem_modellvaltas_tiltakozo_professzorok","timestamp":"2021. január. 25. 07:34","title":"Szó sem volt a modellváltásról szóló széles körű egyeztetésről a Debreceni Egyetem professzorai szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]