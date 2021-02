Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Miközben a cseh vakcina-diplomácia második sikerét jelenti be Andrej Babis, Szlovákia is tárgyalásokba kezdett, hogy az EU-n belülről kölcsönözhessen koronavírus elleni oltóanyagot.","shortLead":"Miközben a cseh vakcina-diplomácia második sikerét jelenti be Andrej Babis, Szlovákia is tárgyalásokba kezdett...","id":"20210225_pfizer_vakcina_csehorszag_franciaorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fad773c-16c3-4659-b3f9-051e04fab014","keywords":null,"link":"/vilag/20210225_pfizer_vakcina_csehorszag_franciaorszag","timestamp":"2021. február. 25. 17:36","title":"Csehország 100 ezer adag Pfizer-vakcinát kapott Franciaországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9104416f-aeb8-4f81-8ae6-9416ceb071a9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"El kell hagyniuk a Nyár utcai helyüket, de azt mondják, visszatérnek egy másik helyszínen. ","shortLead":"El kell hagyniuk a Nyár utcai helyüket, de azt mondják, visszatérnek egy másik helyszínen. ","id":"20210225_Erzsebetvarosi_Beat_On_The_Brat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9104416f-aeb8-4f81-8ae6-9416ceb071a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72550e5a-5ada-449a-a001-d5d2c6d41ad3","keywords":null,"link":"/elet/20210225_Erzsebetvarosi_Beat_On_The_Brat","timestamp":"2021. február. 25. 12:20","title":"Bezár a Beat On The Brat, a bulinegyed kultikus helye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e532cc6-3e56-4632-89b5-e09a673a0cf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szilvássy Zoltán állítását januárban az Origo meg is próbálta alátámasztani, de nem ment neki. ","shortLead":"Szilvássy Zoltán állítását januárban az Origo meg is próbálta alátámasztani, de nem ment neki. ","id":"20210225_szilvassy_zoltan_de_rektor_tiltakozokra_nem_kell_figyelni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e532cc6-3e56-4632-89b5-e09a673a0cf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3973ff09-4d48-4971-ae6b-6e2ec3c86618","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_szilvassy_zoltan_de_rektor_tiltakozokra_nem_kell_figyelni","timestamp":"2021. február. 25. 20:32","title":"A Debreceni Egyetem rektora szerint a modellváltás ellenzői az MSZMP és az MSZP tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d18f92-2a7e-411c-9b46-f44f3857cc3b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Klasszikus hollywoodi sztori, ami a GMC kamionnal történt, úgy tűnik, most is happy enddel a végén. ","shortLead":"Klasszikus hollywoodi sztori, ami a GMC kamionnal történt, úgy tűnik, most is happy enddel a végén. ","id":"20210224_Elhagyatva_egy_sivatagi_farmont_lett_meg_a_Knight_Rider_KITT_teherautoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50d18f92-2a7e-411c-9b46-f44f3857cc3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e09024dd-a626-4810-bfce-fca0566bad3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210224_Elhagyatva_egy_sivatagi_farmont_lett_meg_a_Knight_Rider_KITT_teherautoja","timestamp":"2021. február. 24. 17:45","title":"Elhagyatva, egy sivatagi farmon találták meg a Knight Rider KITT teherautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecde9d15-2d64-45ae-8876-015ef0966522","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezúttal nem a Bad Seedsszel közösen, hanem duóban régi zenésztársával, Warren Ellisszel. A lemez címe Carnage.","shortLead":"Ezúttal nem a Bad Seedsszel közösen, hanem duóban régi zenésztársával, Warren Ellisszel. A lemez címe Carnage.","id":"20210225_Nick_Cave_hirtelen_kiadott_egy_uj_albumot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecde9d15-2d64-45ae-8876-015ef0966522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12930010-400b-4580-8a88-e2c6a1db6561","keywords":null,"link":"/kultura/20210225_Nick_Cave_hirtelen_kiadott_egy_uj_albumot","timestamp":"2021. február. 25. 14:57","title":"Nick Cave hirtelen kiadott egy új albumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd529020-b548-4e35-a6f1-e283c16eb5e3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A VII. kerületben lehetett összefutni a csapattal.","shortLead":"A VII. kerületben lehetett összefutni a csapattal.","id":"20210224_Kiraly_utca_Monchengladbach_focista_edzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd529020-b548-4e35-a6f1-e283c16eb5e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5cba39-e86d-4b49-b585-1ccc36ebbaba","keywords":null,"link":"/sport/20210224_Kiraly_utca_Monchengladbach_focista_edzes","timestamp":"2021. február. 24. 12:56","title":"A Király utcában edzettek a Mönchengladbach focistái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d519ff30-f3e7-471f-866e-6d70eeade0dc","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Talán olvad a jég a magyar–ukrán kapcsolatokban, ám nem lesz könnyű feladat a kétoldalú viszony megjavítása – mondta a HVG-nek Dmitro Kuleba. Ukrajna külügyminisztere szerint a magyarságot az ukrán társadalom részének tekintik, de elvárják Magyarországtól az ukrán törvények tiszteletét. ","shortLead":"Talán olvad a jég a magyar–ukrán kapcsolatokban, ám nem lesz könnyű feladat a kétoldalú viszony megjavítása – mondta...","id":"20210224_Dmitro_Kuleba_Olvad_a_jeg_a_magyarukran_kapcsolatokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d519ff30-f3e7-471f-866e-6d70eeade0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4603a3ed-d9c7-40c9-99f4-be2ec853802f","keywords":null,"link":"/360/20210224_Dmitro_Kuleba_Olvad_a_jeg_a_magyarukran_kapcsolatokban","timestamp":"2021. február. 24. 13:00","title":"Ukrán külügyminiszter a HVG-nek: Túl vagyunk a jégkorszakon Magyarországgal ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0f3034-97ca-472b-9b81-c357b0c1f891","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a miniszterelnököt fel is jelentették, a rendőrség indoklása szerint a vallási közösségeket csupán kéri a kormányrendelet a szabályokhoz való igazodásra.","shortLead":"Bár a miniszterelnököt fel is jelentették, a rendőrség indoklása szerint a vallási közösségeket csupán kéri...","id":"20210226_orban_viktor_bucsuztatas_miskolc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb0f3034-97ca-472b-9b81-c357b0c1f891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa643c3-2da1-4249-83ba-a4437986bac1","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_orban_viktor_bucsuztatas_miskolc","timestamp":"2021. február. 26. 06:21","title":"Jelen lehetett Orbán egy 200 fős búcsúztatáson, mert a vallási szertartás nem államilag meghatározott rendezvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]