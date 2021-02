Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Biztonságos közlekedésre alkalmatlan volt az autó, amelynek a sofőrje a zebrán gázolt, majd továbbhajtott.","shortLead":"Biztonságos közlekedésre alkalmatlan volt az autó, amelynek a sofőrje a zebrán gázolt, majd továbbhajtott.","id":"20210224_birosag_gazolas_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7140a90a-d583-450e-9243-9dc5dac2abb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210224_birosag_gazolas_baleset","timestamp":"2021. február. 24. 17:21","title":"Egy évre fogházba küldték az autóst, aki zebrán gázolt el egy anyát a négyéves gyerekével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d14aa59f-4474-4b73-b9f1-334f19199392","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Mindig mindent feldolgozása az énekesnő Minka című albumának előfutára. A dalt és a klipet első alkalommal itt, a hvg.hu-n hallhatják és láthatják.","shortLead":"A Mindig mindent feldolgozása az énekesnő Minka című albumának előfutára. A dalt és a klipet első alkalommal itt...","id":"20210225_Premier_Vig_Mihaly_legendas_dalat_dolgozta_fel_Patkai_Rozina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d14aa59f-4474-4b73-b9f1-334f19199392&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb74ce76-2365-4447-8620-9ec2bdd7ce10","keywords":null,"link":"/kultura/20210225_Premier_Vig_Mihaly_legendas_dalat_dolgozta_fel_Patkai_Rozina","timestamp":"2021. február. 25. 14:00","title":"Premier: Víg Mihály legendás dalát dolgozta fel Pátkai Rozina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972d13cb-59e9-4f97-b31e-a2964d6deeef","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nyíregyháza önkormányzata arra kéri a lakosokat, lehetőleg ne végezzenek szabadtéren munkát.","shortLead":"Nyíregyháza önkormányzata arra kéri a lakosokat, lehetőleg ne végezzenek szabadtéren munkát.","id":"20210226_levegominoseg_szennyezettseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=972d13cb-59e9-4f97-b31e-a2964d6deeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f217f296-6733-4097-9fee-edd4d7653235","keywords":null,"link":"/zhvg/20210226_levegominoseg_szennyezettseg","timestamp":"2021. február. 26. 11:06","title":"Már tizenöt településen veszélyes a levegő minősége Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A csalók azzal hívnak fel embereket, hogy végrehajtás zajlik ellenük, azonnal fizessenek. ","shortLead":"A csalók azzal hívnak fel embereket, hogy végrehajtás zajlik ellenük, azonnal fizessenek. ","id":"20210225_Ujfajta_csalas_terjed_Budapesten_foleg_az_idoseket_celozzak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3bf705-05e1-4946-a173-ca5f63b2c314","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_Ujfajta_csalas_terjed_Budapesten_foleg_az_idoseket_celozzak","timestamp":"2021. február. 25. 12:29","title":"Sok budapestit húztak már le százezrekkel, ezzel az új trükkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"592b46c1-cf31-495e-959c-64c5fcf073d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Januártól több olyan otthonteremtési támogatási elem is elérhetővé vált, amelynek előfeltétele, hogy az igénylő csokkal vásároljon lakást. Az ügyfélérdeklődésben látszik, hogy megmozgatta a lakásvásárlók fantáziáját az új program, de egyelőre csak kevés bank tapasztal kirobbanó növekedést az igényléseknél.","shortLead":"Januártól több olyan otthonteremtési támogatási elem is elérhetővé vált, amelynek előfeltétele, hogy az igénylő csokkal...","id":"20210225_Csok_igenyles_bank360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=592b46c1-cf31-495e-959c-64c5fcf073d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dcd81c6-251b-4593-809d-fef69a92e22b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_Csok_igenyles_bank360","timestamp":"2021. február. 25. 16:14","title":"Bár sokan várták, egyelőre nincs roham a csokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Banki szakértővel vizsgáltuk meg, hogy minősített fogyasztóbarát személyi kölcsönből megéri-e kiváltani a hitelünket, és ha igen, mennyit foghatunk rajta. ","shortLead":"Banki szakértővel vizsgáltuk meg, hogy minősített fogyasztóbarát személyi kölcsönből megéri-e kiváltani a hitelünket...","id":"20210225_minositett_fogyasztobarat_hitel_kivaltas_bank360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31192ae8-612c-4ee6-b9de-99ab634af2ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_minositett_fogyasztobarat_hitel_kivaltas_bank360","timestamp":"2021. február. 25. 10:07","title":"Így spórolhat személyi hitelénél akár havi 50 ezer forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b557ed1a-3b1c-4fcd-8399-7004b8189bc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ugyan a szerződéstervezetek szerint az alapbérnél kevesebb pénz járna az ügyeletekért márciustól, ettől külön engedéllyel el lehet térni felfelé.","shortLead":"Ugyan a szerződéstervezetek szerint az alapbérnél kevesebb pénz járna az ügyeletekért márciustól, ettől külön...","id":"20210224_ugyeleti_dij_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b557ed1a-3b1c-4fcd-8399-7004b8189bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61a3852-3452-4bb0-86cb-18684898320a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210224_ugyeleti_dij_egeszsegugy","timestamp":"2021. február. 24. 19:43","title":"Közzétették, mennyivel nőhet az orvosok ügyeleti díja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86533bb3-e1bf-42c3-a3fa-f229ad9513a3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Hiány és rég nem látott áremelkedés az acélpiacon az USA-ban, ahol most mindenki Joe Biden döntésére vár: megszűnik-e a Donald Trump által bevezetett 25 százalékos büntetővám a kínai acélra?","shortLead":"Hiány és rég nem látott áremelkedés az acélpiacon az USA-ban, ahol most mindenki Joe Biden döntésére vár: megszűnik-e...","id":"20210224_Ujabb_gonddal_nez_szembe_az_amerikai_gazdasag_felutotte_a_fejet_az_acelhiany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86533bb3-e1bf-42c3-a3fa-f229ad9513a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82574312-075d-49d3-9c10-ca9b037b485b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210224_Ujabb_gonddal_nez_szembe_az_amerikai_gazdasag_felutotte_a_fejet_az_acelhiany","timestamp":"2021. február. 24. 15:06","title":"Újabb gonddal néz szembe az amerikai gazdaság: felütötte a fejét az acélhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]