[{"available":true,"c_guid":"846cdec9-8854-4019-b96d-b36dad26a8b0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Volt olyan nap, amikor öt fiatal beteget veszítettek el. A nővérek a végkimerülés határán dolgoznak.\r

","shortLead":"Volt olyan nap, amikor öt fiatal beteget veszítettek el. A nővérek a végkimerülés határán dolgoznak.\r

","id":"20210224_Koronavirus_riport_Dunaszerdahely_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=846cdec9-8854-4019-b96d-b36dad26a8b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e122bd-fdf8-4d6a-82ca-9e737f64a469","keywords":null,"link":"/vilag/20210224_Koronavirus_riport_Dunaszerdahely_korhaz","timestamp":"2021. február. 24. 21:54","title":"Nem akarnék meghalni még - Megrázó riportban mutatják be a dunaszerdahelyi kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6455b92-012f-4b2a-9048-e12ff4955bf7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ünnepelt költő és könyvkiadó 101 éves volt.","shortLead":"Az ünnepelt költő és könyvkiadó 101 éves volt.","id":"20210224_Meghalt_a_beat_nemzedek_egyik_utolso_alakja_Lawrence_Ferlinghetti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6455b92-012f-4b2a-9048-e12ff4955bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4202b2-6e94-4a2b-a35c-500ebb5ced1d","keywords":null,"link":"/kultura/20210224_Meghalt_a_beat_nemzedek_egyik_utolso_alakja_Lawrence_Ferlinghetti","timestamp":"2021. február. 24. 11:48","title":"Meghalt a beatnemzedék egyik utolsó alakja, Lawrence Ferlinghetti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc9f754-f0dd-4098-ba36-c4c766b46c1a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A tagállami vezetők szerint már most meg kell kezdeni azt a munkát, amellyel megelőzhető, hogy az uniós egészségügy a jelenlegihez hasonló kihívásokkal szembesüljön egy újabb járvány esetén. A vakcinaútlevélről egyeztetnek tovább.","shortLead":"A tagállami vezetők szerint már most meg kell kezdeni azt a munkát, amellyel megelőzhető, hogy az uniós egészségügy...","id":"20210225_Unios_csucs_a_helyzet_sulyos_maradnak_a_korlatozasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bc9f754-f0dd-4098-ba36-c4c766b46c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4df2882-c628-4c73-b7a8-9b407aa1d214","keywords":null,"link":"/eurologus/20210225_Unios_csucs_a_helyzet_sulyos_maradnak_a_korlatozasok","timestamp":"2021. február. 25. 21:56","title":"Uniós csúcs: a helyzet súlyos, maradnak a korlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0c5531-8700-4ae8-a4f1-8b64548afb41","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elkezdik kiküldeni az idei gépjárműadóról szóló határozatokat.","shortLead":"Elkezdik kiküldeni az idei gépjárműadóról szóló határozatokat.","id":"20210224_gepjarmuado_magyar_posta_level","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb0c5531-8700-4ae8-a4f1-8b64548afb41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1309425-6f53-49ad-9955-8b24b3b526bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210224_gepjarmuado_magyar_posta_level","timestamp":"2021. február. 24. 12:40","title":"Van autója? Akkor ön is figyelje a postaládát, fontos levél érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cfa7cd7-2ca0-40f3-b759-af35d362fb57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissítés után rosszindulatúvá vált egy korábban igen népszerű QR-kód-olvasó alkalmazás. Az appal összefüggésbe hozott vállalat világossá tette, nem őket kell okolni a problémáért.","shortLead":"Egy frissítés után rosszindulatúvá vált egy korábban igen népszerű QR-kód-olvasó alkalmazás. Az appal összefüggésbe...","id":"20210224_lavabirds_magyarazata_malwarebytes_virusos_qrkod_olvaso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cfa7cd7-2ca0-40f3-b759-af35d362fb57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe6eae39-0920-4a70-82ed-1090056043ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_lavabirds_magyarazata_malwarebytes_virusos_qrkod_olvaso","timestamp":"2021. február. 24. 11:03","title":"Magyarázkodnak a vírust terjesztő androidos alkalmazás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c297d9d3-ffb7-4e21-b97d-e70397c134c3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az eddiginél sokkal szigorúbb szabályokat vezetnek be Lengyelországban a hétvégétől.","shortLead":"Az eddiginél sokkal szigorúbb szabályokat vezetnek be Lengyelországban a hétvégétől.","id":"20210224_oltas_lengyelorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c297d9d3-ffb7-4e21-b97d-e70397c134c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb8c626-62b5-4f06-980b-b788391d40bb","keywords":null,"link":"/vilag/20210224_oltas_lengyelorszag","timestamp":"2021. február. 24. 18:41","title":"Karanténba küldik a lengyelek azokat, akik EU-s engedély nélküli oltás után utaznak oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemcsak életeket ment, üzletnek sem utolsó a vakcinagyártás.","shortLead":"Nemcsak életeket ment, üzletnek sem utolsó a vakcinagyártás.","id":"20210225_Moderna_koronavirus_vakcina_bevetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045a8b6d-d565-4e9c-9231-52a6881ce6d3","keywords":null,"link":"/kkv/20210225_Moderna_koronavirus_vakcina_bevetel","timestamp":"2021. február. 25. 16:03","title":"Csak idén 5500 milliárd forintot kereshet a Moderna a koronavírus-vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecde9d15-2d64-45ae-8876-015ef0966522","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezúttal nem a Bad Seedsszel közösen, hanem duóban régi zenésztársával, Warren Ellisszel. A lemez címe Carnage.","shortLead":"Ezúttal nem a Bad Seedsszel közösen, hanem duóban régi zenésztársával, Warren Ellisszel. A lemez címe Carnage.","id":"20210225_Nick_Cave_hirtelen_kiadott_egy_uj_albumot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecde9d15-2d64-45ae-8876-015ef0966522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12930010-400b-4580-8a88-e2c6a1db6561","keywords":null,"link":"/kultura/20210225_Nick_Cave_hirtelen_kiadott_egy_uj_albumot","timestamp":"2021. február. 25. 14:57","title":"Nick Cave hirtelen kiadott egy új albumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]