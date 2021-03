Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75662825-d893-4edd-b9da-5c5c188abe89","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sokkal nagyobb arányban kapták el a koronavírust a republikánus milliárdosok cégének dolgozói, mint a nagy átlag.","shortLead":"Sokkal nagyobb arányban kapták el a koronavírust a republikánus milliárdosok cégének dolgozói, mint a nagy átlag.","id":"20210228_Feltunoen_sokan_betegszenek_meg_Trump_tamogatoinak_cegenel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75662825-d893-4edd-b9da-5c5c188abe89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f34364-50ec-40b1-bf94-dca9838b8569","keywords":null,"link":"/kkv/20210228_Feltunoen_sokan_betegszenek_meg_Trump_tamogatoinak_cegenel","timestamp":"2021. február. 28. 21:36","title":"Feltűnően sokan betegszenek meg Trump támogatóinak cégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42524e9f-8a52-41bd-b5c6-afa51a03230c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Egymásnak eresztettük a dél-koreai gyártó két új plugin hibrid modelljét, az Xceedet és a Ceed kombit, melyekkel akár 50 kilométer is megtehető tisztán elektromosan. ","shortLead":"Egymásnak eresztettük a dél-koreai gyártó két új plugin hibrid modelljét, az Xceedet és a Ceed kombit, melyekkel akár...","id":"20210227_zold_rendszamos_kia_ceed_xceed_proceed_teszt_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42524e9f-8a52-41bd-b5c6-afa51a03230c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cba2239-ac93-4aab-a5b8-6d7a9749cd4d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210227_zold_rendszamos_kia_ceed_xceed_proceed_teszt_velemeny","timestamp":"2021. február. 28. 18:00","title":"Zöld rendszámos Kiák tesztje: szabadidőautó a kombi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06610f51-180c-4a1d-a05d-22ea443d8ae5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Marco Bellocchio rendező Az áttérés címet adta a készülő filmnek.","shortLead":"Marco Bellocchio rendező Az áttérés címet adta a készülő filmnek.","id":"20210228_film_emberrablas_kereszteles_marco_bellocchio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06610f51-180c-4a1d-a05d-22ea443d8ae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d97620e8-e1cc-4e1b-b66b-074fa20cd677","keywords":null,"link":"/kultura/20210228_film_emberrablas_kereszteles_marco_bellocchio","timestamp":"2021. február. 28. 14:00","title":"Film készül a titokban megkeresztelt és elrabolt zsidó gyermekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több szakember is rosszabbodó kilátásokról nyilatkozott.","shortLead":"Több szakember is rosszabbodó kilátásokról nyilatkozott.","id":"20210228_Most_a_fiatalabbakra_veszelyesebb_a_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03aacd6-4728-4f04-97b0-8c5ec71753b5","keywords":null,"link":"/itthon/20210228_Most_a_fiatalabbakra_veszelyesebb_a_jarvany","timestamp":"2021. február. 28. 19:37","title":"Most a fiatalabbakra veszélyesebb a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem távozó oktatója szerint Vidnyánszky semmibe vette a Magyarországon érvényes alapítványi törvényt.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem távozó oktatója szerint Vidnyánszky semmibe vette a Magyarországon érvényes...","id":"20210228_Foldenyi_F_Laszlo_Vidnyanszky_a_muveszeti_eletben_azt_teszi_amit_a_hazai_oligarchaknak_tenniuk_kell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40094507-56d2-4e15-b960-49abbba35e48","keywords":null,"link":"/kultura/20210228_Foldenyi_F_Laszlo_Vidnyanszky_a_muveszeti_eletben_azt_teszi_amit_a_hazai_oligarchaknak_tenniuk_kell","timestamp":"2021. február. 28. 16:53","title":"Földényi F. László: Vidnyánszky a művészeti életben azt teszi, amit a hazai oligarcháknak tenniük kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef8b5cd-485e-494c-b53e-50ee99ba8a1e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csúcstechnológiás autóalkatrészeket készít a Vitesco Technologies.","shortLead":"Csúcstechnológiás autóalkatrészeket készít a Vitesco Technologies.","id":"20210301_vitesco_debreceni_uzem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aef8b5cd-485e-494c-b53e-50ee99ba8a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb2a43b2-b133-4fcc-bd05-b54b442a9fa9","keywords":null,"link":"/kkv/20210301_vitesco_debreceni_uzem","timestamp":"2021. március. 01. 11:50","title":"Új autóalkatrészgyár nyílt Debrecenben, 450 ember kap munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde0ecc7-8ea8-4f8d-ace4-81a766db28d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Most, hogy elérhetővé vált a felújítási támogatás, a legrosszabb energetikai kategóriákba tartozó lakásokat vásárolnának nagyon sokan.","shortLead":"Most, hogy elérhetővé vált a felújítási támogatás, a legrosszabb energetikai kategóriákba tartozó lakásokat...","id":"20210301_lakasvasarlas_lakaskereses_ingatlanok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fde0ecc7-8ea8-4f8d-ace4-81a766db28d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"761413e2-a4cc-49e0-a782-4946909fe04a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210301_lakasvasarlas_lakaskereses_ingatlanok","timestamp":"2021. március. 01. 10:07","title":"A lakáskeresések számát már megdobta a csok, a vásárlásokét még alig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517dcc99-6507-42ea-bcab-1592cf207d2d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ferenc pápa egészségéről szóló interjút közölt a Vatikán a pápa iraki útja előtt. Az interjú ahhoz a könyvhöz készült, amely az egyházfők egészségével foglalkozik majd.","shortLead":"Ferenc pápa egészségéről szóló interjút közölt a Vatikán a pápa iraki útja előtt. Az interjú ahhoz a könyvhöz készült...","id":"20210228_Ferenc_papa_Romaban_papakent_kivan_meghalni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=517dcc99-6507-42ea-bcab-1592cf207d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b8eb3c-f016-49be-b34c-65920d347728","keywords":null,"link":"/kultura/20210228_Ferenc_papa_Romaban_papakent_kivan_meghalni","timestamp":"2021. február. 28. 07:46","title":"Ferenc pápa Rómában, pápaként kíván meghalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]