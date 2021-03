Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e5ebacd-4dd4-4b6b-80bf-3336ca928fec","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Zuzana Caputová közölte, nem fogja népszerűsíteni olyan vakcinák tömeges alkalmazását, amelyek nem mentek át az európai uniós regisztrációs eljáráson.","shortLead":"Zuzana Caputová közölte, nem fogja népszerűsíteni olyan vakcinák tömeges alkalmazását, amelyek nem mentek át az európai...","id":"20210303_szlovakia_szputnyik_v_orosz_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e5ebacd-4dd4-4b6b-80bf-3336ca928fec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18902852-bb4c-4a58-b982-8ea441ac07b8","keywords":null,"link":"/vilag/20210303_szlovakia_szputnyik_v_orosz_vakcina","timestamp":"2021. március. 03. 06:15","title":"A szlovák államfőnek nem tetszik az orosz vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe0d0567-d161-4bab-b765-95a25372d4ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több japán utas is panaszkodott a megalázó eljárás miatt. A múlt héten amerikai diplomatáktól vettek mintát a vitatott módon.","shortLead":"Több japán utas is panaszkodott a megalázó eljárás miatt. A múlt héten amerikai diplomatáktól vettek mintát a vitatott...","id":"20210302_Japan_Kinat_analis_koronavirusteszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe0d0567-d161-4bab-b765-95a25372d4ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8273c48-8746-4d96-9a5d-4221bdecaa01","keywords":null,"link":"/elet/20210302_Japan_Kinat_analis_koronavirusteszt","timestamp":"2021. március. 02. 17:29","title":"Japán azt kéri Kínától, hogy hagyjon fel az anális koronavírustesztekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfcacada-ea5a-4c8a-9814-8d2dcf9cbdf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három ellenzéki párt villámgyorsan reagált a ma bejelentett korlátozásokra. A Jobbik hiányolja a 80 százalékos bértámogatást a bajba jutottaknak, a DK bezárná a kaszinókat, és szüneteltetné a miséket, az LMP pedig teljes összegű táppénzt követel a koronavírus miatt otthon maradóknak.","shortLead":"Három ellenzéki párt villámgyorsan reagált a ma bejelentett korlátozásokra. A Jobbik hiányolja a 80 százalékos...","id":"20210304_dk_jobbik_lmp_koronavirus_szigoritas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfcacada-ea5a-4c8a-9814-8d2dcf9cbdf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3551ef-4b92-4546-941b-c80f99e001ea","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_dk_jobbik_lmp_koronavirus_szigoritas","timestamp":"2021. március. 04. 13:20","title":"A DK a szigorításokról: Zárják be a kaszinókat és a templomokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55965db-d511-4df4-a884-8098468be991","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly december végén volt utoljára annyira sok koronavírus miatti haláleset egy nap alatt, mint most. A kórházban ápoltak száma is rohamosan nő.","shortLead":"Tavaly december végén volt utoljára annyira sok koronavírus miatti haláleset egy nap alatt, mint most. A kórházban...","id":"20210304_covid_jarvany_szamok_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b55965db-d511-4df4-a884-8098468be991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"294d8583-b7f6-4411-9bb5-585734c1b7dd","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_covid_jarvany_szamok_koronavirus","timestamp":"2021. március. 04. 08:55","title":"Szerdán 4211 új fertőzött volt, csütörtökön már 6278, 152 ember elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a1020e-e788-4bcc-9204-4554c53c87df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Péter Ádám szerint \"aki az oltások ellen érvel, az téved és hibázik\".","shortLead":"Péter Ádám szerint \"aki az oltások ellen érvel, az téved és hibázik\".","id":"20210303_koronavirus_fiatalok_szakorvos_honvedkorhaz_harmadik_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01a1020e-e788-4bcc-9204-4554c53c87df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83dc602-f1f9-490b-a3b9-9cbe87f4067f","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_koronavirus_fiatalok_szakorvos_honvedkorhaz_harmadik_hullam","timestamp":"2021. március. 03. 05:05","title":"A Honvédkórház orvosa szerint egyre fiatalabbak kerülnek súlyos állapotba a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99585220-199f-46b2-910a-cfa50f5cbf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pedagógusok Szakszervezete szerint különösen aggasztó, hogy a koronavírus új variánsai a gyerekek közt is terjednek.","shortLead":"A Pedagógusok Szakszervezete szerint különösen aggasztó, hogy a koronavírus új variánsai a gyerekek közt is terjednek.","id":"20210303_koronavirus_oktatas_rendkivuli_szunet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99585220-199f-46b2-910a-cfa50f5cbf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2c0a07-e591-47a7-b334-6f5d6894e91e","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_koronavirus_oktatas_rendkivuli_szunet","timestamp":"2021. március. 03. 09:39","title":"Megduplázódott a rendkívüli szünetet elrendelő iskolák száma két hét alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e7c28cb-f320-457b-8863-f844d9bb8ef5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DJI ezúttal egy hibrid drónt mutatott be, ami a versenyre, valamint a hétköznapokra fejlesztett drónok előnyeit gyúrja egybe. Ez lett a DJI FPV.","shortLead":"A DJI ezúttal egy hibrid drónt mutatott be, ami a versenyre, valamint a hétköznapokra fejlesztett drónok előnyeit...","id":"20210303_dji_fpv_dron_hibrid_dron_repules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e7c28cb-f320-457b-8863-f844d9bb8ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98f57311-9c57-4cdd-81a7-b54025f4746b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_dji_fpv_dron_hibrid_dron_repules","timestamp":"2021. március. 03. 15:03","title":"140 km/h-val repeszt a DJI új drónja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7245ef2b-3036-4370-acef-beee8aa88bdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft egyik legfontosabb embere is megerősítette, hogy készül valami a cég háza táján, aminek az oprendszerekhez van köze.","shortLead":"A Microsoft egyik legfontosabb embere is megerősítette, hogy készül valami a cég háza táján, aminek az oprendszerekhez...","id":"20210303_microsoft_panos_panay_operacios_rendszer_windows","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7245ef2b-3036-4370-acef-beee8aa88bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbe0e9c-20d8-48c0-80d8-b2c6fcea2ef7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_microsoft_panos_panay_operacios_rendszer_windows","timestamp":"2021. március. 03. 10:39","title":"Microsoft-igazgató: Jön a \"következő generációs Windows\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]