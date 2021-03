Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főorvos szerint nem szerencsés most a nyitásról beszélni, hiszen legkorábban áprilisban jöhet el a harmadik hullám leszálló ága, amely akár szeptemberig is eltarthat.","shortLead":"A főorvos szerint nem szerencsés most a nyitásról beszélni, hiszen legkorábban áprilisban jöhet el a harmadik hullám...","id":"20210311_Szlavik_Janos_brit_mutacio_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afbb1819-7f61-4ecd-8948-aea0fd7e1a89","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_Szlavik_Janos_brit_mutacio_koronavirus","timestamp":"2021. március. 11. 10:47","title":"Szlávik János: \"Nyárra nem vennék még repülőjegyet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b10052-e7e5-4229-91f2-6c2aaa020e80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha eljut a felvétel a rendőrökhöz, vélhetően mindkettőt megbüntetik. Megérte? ","shortLead":"Ha eljut a felvétel a rendőrökhöz, vélhetően mindkettőt megbüntetik. Megérte? ","id":"20210312_Video_Igy_zajlik_egy_eldurvulo_kozuti_adokkapok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9b10052-e7e5-4229-91f2-6c2aaa020e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"978899dd-f928-4c33-bb74-0860fe721af7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210312_Video_Igy_zajlik_egy_eldurvulo_kozuti_adokkapok","timestamp":"2021. március. 12. 10:42","title":"Videó: Így zajlik egy eldurvuló közúti adok-kapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2597a58c-765d-446d-abfe-9ff731f4287d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo csütörtök délután mutatta be legújabb csúcsmobilját, ami négy kamerával dolgozik, és vezeték nélkül is tölthető. ","shortLead":"Az Oppo csütörtök délután mutatta be legújabb csúcsmobilját, ami négy kamerával dolgozik, és vezeték nélkül is...","id":"20210311_oppo_find_x3_pro_okostelefon_specifikacio_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2597a58c-765d-446d-abfe-9ff731f4287d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9b9c49-f8df-4bdc-b8f2-ae4ab3266dd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_oppo_find_x3_pro_okostelefon_specifikacio_ara","timestamp":"2021. március. 11. 14:03","title":"Négy kamera, vezeték nélküli gyorstöltés: itt az Oppo új csúcsmobilja, a Find X3 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c30fe5-2c28-47eb-a2b8-4aeaebc2ba37","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénz megy abba az alapba, amiből a milliárdos áldozatainak fizetnek kártérítést.","shortLead":"A pénz megy abba az alapba, amiből a milliárdos áldozatainak fizetnek kártérítést.","id":"20210311_Jeffrey_Epstein_manhattan_haz_eladas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05c30fe5-2c28-47eb-a2b8-4aeaebc2ba37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9797b2ce-2260-4905-bce6-38d2c53b7b9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_Jeffrey_Epstein_manhattan_haz_eladas","timestamp":"2021. március. 11. 19:39","title":"Irdatlan nagy összegért vették meg Jeffrey Epstein New York-i házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt akit az oltópontról küldtek el, mást a háziorvosa nem fogadta.","shortLead":"Volt akit az oltópontról küldtek el, mást a háziorvosa nem fogadta.","id":"20210312_egeszsegugyi_dolgozo_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9225edf6-412c-494d-8231-d7b609e7b0be","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_egeszsegugyi_dolgozo_oltas","timestamp":"2021. március. 12. 20:52","title":"Több egészségügyi dolgozó is hiába jelentkezett oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gulyás Gergely bejelentette, 24 órán belül nyilvánosságra hozzák az orosz és kínai vakcinákról kötött szerződéseket. ","shortLead":"Gulyás Gergely bejelentette, 24 órán belül nyilvánosságra hozzák az orosz és kínai vakcinákról kötött szerződéseket. ","id":"20210311_Kiderult_mennyibe_kerult_Magyarorszagnak_az_orosz_es_kinai_vakcina_darabja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c54be51-753a-4cda-a52e-ba4f3a593f8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_Kiderult_mennyibe_kerult_Magyarorszagnak_az_orosz_es_kinai_vakcina_darabja","timestamp":"2021. március. 11. 12:07","title":"Kiderült, mennyibe került Magyarországnak az orosz és kínai vakcina darabja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0752d4bf-c9b6-47aa-866f-8ad2fbad4f0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oxford Egyetem tudósai szerint az elmúlt 30 év növekedése elsősorban az eltolódó gyermekvállalásnak, illetve a mesterséges megtermékenyítéseknek köszönhető.","shortLead":"Az Oxford Egyetem tudósai szerint az elmúlt 30 év növekedése elsősorban az eltolódó gyermekvállalásnak, illetve...","id":"20210312_ikerterhesseg_ikerszules_gyermekvallalas_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0752d4bf-c9b6-47aa-866f-8ad2fbad4f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b519e3f-23cd-4c3b-a115-6a5bc0869626","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_ikerterhesseg_ikerszules_gyermekvallalas_kutatas","timestamp":"2021. március. 12. 14:03","title":"Soha nem volt még ilyen magas az ikerszülések száma a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed804a89-a564-4a5c-a82f-74a2d6b5189e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Évtizedek óta ajánlják a szülőknek, hogy szidás, büntetés, ne adj’ isten testi fenyítés helyett inkább „elgondolkodtatással” neveljék a kicsit gyerekeket, de még mindig sokan nem tudják, mi is ennek a helyes menete – állítja egy amerikai kutató.","shortLead":"Évtizedek óta ajánlják a szülőknek, hogy szidás, büntetés, ne adj’ isten testi fenyítés helyett inkább...","id":"20210311_5_lepes_ami_lenyugtatja_a_tombolo_kisgyereket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed804a89-a564-4a5c-a82f-74a2d6b5189e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb9c9831-9ad1-4f2b-bfdd-6bb263b35673","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210311_5_lepes_ami_lenyugtatja_a_tombolo_kisgyereket","timestamp":"2021. március. 11. 13:30","title":"5 lépés, ami lenyugtatja a tomboló kisgyereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]