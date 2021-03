Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"facbb52b-d297-4e3c-a49d-c4c2ff02031d","c_author":"Schmuck Erzsébet - Kanász-Nagy Máté","category":"360","description":"Választási győzelem esetén ne a bosszúvágy domináljon, hanem az igény, hogy működő demokráciát építsünk az igazságosság, a részvétel és a fenntarthatóság jegyében, írják szerzőink. A hvg360 Ellenzék 2022 sorozatának második etapja folytatódik. ","shortLead":"Választási győzelem esetén ne a bosszúvágy domináljon, hanem az igény, hogy működő demokráciát építsünk...","id":"20210312_Schmuck_Erzsebet__KanaszNagy_Mate_A_Fidesz_felett_egyszeruen_eljart_az_ido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=facbb52b-d297-4e3c-a49d-c4c2ff02031d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2dd28b6-346a-42d8-8f6f-798eb9afb314","keywords":null,"link":"/360/20210312_Schmuck_Erzsebet__KanaszNagy_Mate_A_Fidesz_felett_egyszeruen_eljart_az_ido","timestamp":"2021. március. 12. 16:30","title":"Schmuck Erzsébet–Kanász-Nagy Máté: A Fidesz felett egyszerűen eljárt az idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad06467-a53b-435e-81ff-e3a3f67d3850","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező szetthátrányból fordítva győzte le a dél-afrikai Lloyd Harrist az 1,1 millió dollár (333 millió forint) összdíjazású keménypályás tornán.","shortLead":"A magyar teniszező szetthátrányból fordítva győzte le a dél-afrikai Lloyd Harrist az 1,1 millió dollár (333 millió...","id":"20210310_fucsovics_marton_doha_tenisztorna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ad06467-a53b-435e-81ff-e3a3f67d3850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93bbf100-01ce-4de4-b8f2-e3935d28b105","keywords":null,"link":"/sport/20210310_fucsovics_marton_doha_tenisztorna","timestamp":"2021. március. 10. 21:47","title":"Nagyot csatázott Fucsovics a negyeddöntőért Dohában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb48e0d-1cad-485c-a25b-05708775d594","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felnőtt népeségben fej fej mellett áll a kormánypárti és az ellenzéki tábor, de az intézet szerint a kormánypárti szavazók sokkal aktívabbak.","shortLead":"A felnőtt népeségben fej fej mellett áll a kormánypárti és az ellenzéki tábor, de az intézet szerint a kormánypárti...","id":"20210312_nezopont_fidesz_ellenzek_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3eb48e0d-1cad-485c-a25b-05708775d594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b905e433-8b4f-4a51-9194-d448846d37b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_nezopont_fidesz_ellenzek_felmeres","timestamp":"2021. március. 12. 11:02","title":"Nézőpont: Ugyanakkora a kormánypárti és az ellenzéki tábor, de simán nyerne a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66beaafd-0670-42da-92e2-6485bf65cbd3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Három újságíró és két szerkesztőség vehette át a Csengery-díjat a főpolgármestertől.","shortLead":"Három újságíró és két szerkesztőség vehette át a Csengery-díjat a főpolgármestertől.","id":"20210312_csengerydij_budapest_sajto_karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66beaafd-0670-42da-92e2-6485bf65cbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4011e76-92f5-41c6-9cd6-799983fa5ca6","keywords":null,"link":"/kultura/20210312_csengerydij_budapest_sajto_karacsony","timestamp":"2021. március. 12. 16:34","title":"A Klubrádió teljes szerkesztősége is megkapta Budapest sajtódíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eafb9ae5-22a8-4073-a0ad-91a4b556a0ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Fitbit fitneszkarkötője közvetetten eddig is mutatta viselője véroxigénszintjét, a legutóbbi frissítésnek köszönhetően jóval egyszerűbbé vált e jellemző megismerése.","shortLead":"Bár a Fitbit fitneszkarkötője közvetetten eddig is mutatta viselője véroxigénszintjét, a legutóbbi frissítésnek...","id":"20210312_fitbit_charge_4_frissites_veroxigenszint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eafb9ae5-22a8-4073-a0ad-91a4b556a0ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20310af9-1531-4abb-ac08-fa85c6da13b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_fitbit_charge_4_frissites_veroxigenszint","timestamp":"2021. március. 12. 10:03","title":"Ha Fitbitje van: már közvetlenül is leolvasható róla a véroxigénszint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31998ae3-4ffe-43dc-8f13-07283b646f8a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Senki ne áltassa magát: a gondosan kiválogatott és reciklált műanyaghulladék egy részét feldolgozás helyett újra kidobják, vagyis súlyosan szennyezi a környezetet. ","shortLead":"Senki ne áltassa magát: a gondosan kiválogatott és reciklált műanyaghulladék egy részét feldolgozás helyett újra...","id":"202110_megsem_reciklalt_muanyag_plasztikbomba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31998ae3-4ffe-43dc-8f13-07283b646f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d0402b-4579-4430-a1da-563340558026","keywords":null,"link":"/360/202110_megsem_reciklalt_muanyag_plasztikbomba","timestamp":"2021. március. 12. 16:00","title":"Hiába gyűjtjük külön a műanyagot, ha végül „megy a levesbe”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezzel az első egyadagos oltás érkezhet meg az Európai Unióba.","shortLead":"Ezzel az első egyadagos oltás érkezhet meg az Európai Unióba.","id":"20210311_Jovahagyta_az_Europai_Gyogyszerugynokseg_a_JohnsonJohnson_vakcinajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490d8945-121c-43e3-bb58-60ad952baa1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_Jovahagyta_az_Europai_Gyogyszerugynokseg_a_JohnsonJohnson_vakcinajat","timestamp":"2021. március. 11. 14:35","title":"Jóváhagyta az Európai Gyógyszerügynökség a Johnson&Johnson vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd82ffd-3c3c-44ab-94b3-3263f3017e0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple a következő három hónapban Magyarország legnagyobb részét bejárja majd a kamerás autóival, hogy fotókat készítsen az Apple Térképek számára.","shortLead":"Az Apple a következő három hónapban Magyarország legnagyobb részét bejárja majd a kamerás autóival, hogy fotókat...","id":"20210311_apple_terkepek_kameras_auto_korbenezes_funkcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fd82ffd-3c3c-44ab-94b3-3263f3017e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc31dda-0bc0-4a40-b065-0b4aef352a72","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_apple_terkepek_kameras_auto_korbenezes_funkcio","timestamp":"2021. március. 11. 17:03","title":"Magyarországra jön az Apple kamerás autója, bárhol összefuthatunk vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]