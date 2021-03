Három év letöltendő börtönbüntetésre súlyosbította a Győri Ítélőtábla annak a férfinak a büntetését, aki korábban felfüggesztett börtönt kapott azért, mert ruhán keresztül simogatta egy 10 éves kislány nemi szervét. A januári ítéletről hétfőn beszámoló Győri Fellebbviteli Ügyészség szerint a bíróság osztotta álláspontjukat, ami szerint a vádlott cselekménye súlyosabbnak minősül.

A férfit még 2020 májusában ítélte el elsőfokon a Székesfehérvári Törvényszék két év, 5 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre, “tizenkettedik életévét be nem töltött, felügyelete alatt álló személlyel szexuális cselekmény végzésével elkövetett szexuális erőszak bűntette” miatt.

Ezt az ítéletet fellebbezte meg a Győri Fellebbviteli Ügyészség, kérve a bíróságot, hogy a cselekményt minősítse súlyosabbnak, erőszakkal elkövetettnek is. Az ügyészség ezt azzal indokolta, hogy “súlyosan szeméremsértő ugyanis a nő, a gyermek mellének megfogása, nemi szervének simogatása, ruhán keresztül is, ha az a nemi vágy felkeltésére, fenntartására vagy kielégítésére irányult vagy arra alkalmas. A tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális cselekmény pedig nem szexuális kényszerítésnek, nem szexuális visszaélésnek vagy szeméremsértésnek, hanem szexuális erőszaknak minősül. Fennáll a kapcsolati viszony, a felügyelete alatt állás is, még ha rövid is az az időtartam, ami alatt az elkövető meghatározhatja a sértettől elvárt magatartást, vagyis kiskorú esetén gyakorolhatja mindazon jogokat, amelyek az adott körülmények között a szülőt illetnék.

Fennáll azonban az erőszakkal elkövetés is, mert egyrészt a tényállás szerint volt tényleges fizikai erőszak a vádlott részéről, amikor a sértettet tiltakozása ellenére átkarolta és visszahúzta, az ölébe ültette, másrészt a tiltakozó sértett átkarolása és ölbe húzása erőszakos magatartás, mivel ez a gyermek esetében lenyűgöző erejű erőszaknak tekinthető” – írták. A bíróság elfogadta ezt az érvelést, és amellett, hogy 3 év letöltendőre ítélték az illetőt, 3 évre eltiltották a közügyek gyakorlásától, illetve örökre eltiltották az olyan foglalkozásoktól, ahol 18 év alattiak nevelése, felügyelete, gondozása, gyógykezelése lenne a feladat, vagy egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna velük.

Az MTI információi szerint a vádlott és a sértett nem voltak hozzátartozók: a tízéves kislány testvéreivel a vádlott fiához érkezett látogatóba még 2019 márciusában.

Képünk illusztráció.