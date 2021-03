Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Az operatív törzs ma két az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) által engedélyeztetett vakcinát jelentett be, ebből az egyik a kínai Convidecia, míg a másik az indiai Covishield oltóanyag. Az előbbiről a Reuters már kora délelőtt beszámolt, így kérdésekkel fordultunk a törzshöz.

Azt akartuk megtudni, hogy mit lehet tudni erről a vakcináról? Hogyan győződtek meg arról, hogy ez a vakcina hatásos és veszélytelen? Megvizsgálták a magyar szakemberek, vagy csak azért engedélyezték, mert egymillió embert másutt beoltottak vele? Kiknek adható be ez a vakcina? Mekkora mennyiséget rendelnének belőle? Sajnos választ nem kaptunk.

Nem csak ezeket a kérdéseinket ignorálták. Az orvosi kamara Győr-Moson-Sopron megyei szervezetének szakképesítés nélküli önkénteseket vár az intenzív osztályokra, akiket tréningen képeznének ki. Arra lettünk volna kíváncsiak, hogy milyen munkát végeznének ezek az önkéntesek, és lehet-e számítani arra, hogy máshol is elkezdenek hasonló toborzást?

A Nemzeti Oltóanyaggyárról sem tudtunk meg többet. Egészen pontosan arra voltunk kíváncsiak, miért nem a legújabb, mRNS-en alapuló technológiáját fogják ott alkalmazni.

A terhes nők beoltásával kapcsolatban is tettünk fel kérdéseket, mert Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa hétfő reggel azt mondta, hogy a terhes nők is oltassák be magukat. Szerencsére a Somogyi Hírlap is érdeklődött ebben az irányban, így valamennyit megtudtunk a témáról: Müller azt mondta, Magyarországon a szakmai kollégiumok vizsgálják a kérdést, az operatív törzs még várja a véleményüket, hogy állást tudjanak foglalni. Arról ugyanakkor nem beszélt, hogy hány terhes kismama fekszik Covid-intenzív osztályon, igaz erre a kérdésre a hvg.hu várta volna a választ.