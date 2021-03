Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"412c5a9d-16e0-4d89-85e2-dedf30763d34","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvánnyal a házhozszállítás és így az étel- és italtárolók piaca is felpörgött, miközben hamarosan eljön a határideje az egyszer használatos csomagolóanyagok betiltásának. Az alternatívák azonban, ahogy a példákon is látjuk, nem feltétlenül jelentenek minden szempontból jobb, olcsóbb, és zöldebb lehetőséget.","shortLead":"A koronavírus-járvánnyal a házhozszállítás és így az étel- és italtárolók piaca is felpörgött, miközben hamarosan eljön...","id":"20210321_etelcsomagolas_ujrahasznositas_muanyag_zhvg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=412c5a9d-16e0-4d89-85e2-dedf30763d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab825ab-bcb0-40f6-a0f5-25e73f3f6254","keywords":null,"link":"/zhvg/20210321_etelcsomagolas_ujrahasznositas_muanyag_zhvg","timestamp":"2021. március. 21. 17:00","title":"Jobb lesz a környezetnek, ha betiltják az egyszer használatos műanyag ételdobozokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86184c85-add9-4b08-9813-435360acaf66","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van, ahol milliós összeget vehet fel a vezető - derült ki a közérdekű adatigénylés után. Nem mindenki tesz így, Varga Judit miniszter például nem vesz fel pénzt a kuratóriumi elnöki poszt után.","shortLead":"Van, ahol milliós összeget vehet fel a vezető - derült ki a közérdekű adatigénylés után. Nem mindenki tesz így, Varga...","id":"20210321_DK_Millios_fizeteseket_kapnak_az_egyetemi_alapitvanyi_kuratoriumba_beult_fideszesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86184c85-add9-4b08-9813-435360acaf66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4136d9-c261-408d-b62e-3dd0030a75ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210321_DK_Millios_fizeteseket_kapnak_az_egyetemi_alapitvanyi_kuratoriumba_beult_fideszesek","timestamp":"2021. március. 21. 12:22","title":"Kikérte a DK, mennyit kapnak az egyetemi alapítványok vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a45a7a2-b8f0-40e2-9bf7-6fb5c5650205","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Szenved a turisztika, a vendéglátás, a kisebb autóipari cégek és a logisztika is, de melyik szektort nevezhetjük a válság legnagyobb vesztesének? Ezt számszerűsítettük az alapján, hányan vesztették el az állásukat, és miként változott a megmaradók fizetése. Az is látszik a számokon: a fiatal, képzetlen dolgozók leépítésével próbált a legtöbb cég spórolni, a kormány munkahelyvédelmi támogatásai pedig legfeljebb tűzoltásra jók.","shortLead":"Szenved a turisztika, a vendéglátás, a kisebb autóipari cégek és a logisztika is, de melyik szektort nevezhetjük...","id":"20210322_valsag_foglalkoztatottsag_agazatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a45a7a2-b8f0-40e2-9bf7-6fb5c5650205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d280f9be-3191-4e24-8484-0aaf17124633","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210322_valsag_foglalkoztatottsag_agazatok","timestamp":"2021. március. 22. 06:30","title":"Kiszámoltuk, kik szenvedték meg legjobban a válságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89f2d70-745b-47ed-a667-ceedaff62288","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A keletnémetek szegénynek érzik magukat, a magyarok tényleg azok. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"A keletnémetek szegénynek érzik magukat, a magyarok tényleg azok. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom...","id":"20210320_Amikor_az_eladokat_is_eladjak_1991_marcius_25","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c89f2d70-745b-47ed-a667-ceedaff62288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e58dac-d863-4fc6-a267-a03f2d50c54c","keywords":null,"link":"/360/20210320_Amikor_az_eladokat_is_eladjak_1991_marcius_25","timestamp":"2021. március. 20. 16:30","title":"Erősödik a német egység: amikor az eladókat is eladják – 1991. március 25.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az államtitkár szerint \"nem jellemző\" csoportnál mérik az adóéket.","shortLead":"Az államtitkár szerint \"nem jellemző\" csoportnál mérik az adóéket.","id":"20210320_Reagalt_a_kormany_arra_hogy_nalunk_az_egyik_legmagasabb_a_berre_terhelt_ado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8c68fe-f23a-403c-ad52-7f4f10002202","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210320_Reagalt_a_kormany_arra_hogy_nalunk_az_egyik_legmagasabb_a_berre_terhelt_ado","timestamp":"2021. március. 20. 10:01","title":"Reagált a kormány arra, hogy nálunk az egyik legmagasabb a bérre terhelt adó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747aaa21-5bcf-4731-a8c3-e453784ffa63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kubatov Gábor, aki a Fidesz pártigazgatója és az FTC elnöke is egyben, elismerte, hogy egyik kollégája hitványozta le Hadházy Ákost a klub nevében a Facebookon. De most pótolta a mulasztását Kubatov, aki a saját oldalán, a saját nevében hitványozta le a független képviselőt. ","shortLead":"Kubatov Gábor, aki a Fidesz pártigazgatója és az FTC elnöke is egyben, elismerte, hogy egyik kollégája hitványozta le...","id":"20210320_Kubatov_elismerte_hogy_egy_kollegaja_hitvanyozta_le_Hadhazyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=747aaa21-5bcf-4731-a8c3-e453784ffa63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab935c46-c035-48e6-b478-39b4b02125a8","keywords":null,"link":"/itthon/20210320_Kubatov_elismerte_hogy_egy_kollegaja_hitvanyozta_le_Hadhazyt","timestamp":"2021. március. 20. 13:00","title":"Kubatov elismerte, hogy egy kollégája hitványozta le Hadházyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bea138f-cf7d-46dd-b0ae-d06948700ae6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezet szerint elfogadhatatlan, hogy a főváros finanszírozásával kapcsolatos vita levét a BKV dolgozói igyák meg.","shortLead":"A szakszervezet szerint elfogadhatatlan, hogy a főváros finanszírozásával kapcsolatos vita levét a BKV dolgozói igyák...","id":"20210320_Nincs_megallapodas_a_BKVnal_sztrajk_johet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bea138f-cf7d-46dd-b0ae-d06948700ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbdae495-4c49-47eb-8692-4f19b35cc577","keywords":null,"link":"/kkv/20210320_Nincs_megallapodas_a_BKVnal_sztrajk_johet","timestamp":"2021. március. 20. 19:26","title":"Nincs megállapodás a BKV-nál, sztrájk jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány továbbra is a meredeken felszálló ágban van, tovább emelkedett a kórházban lévők száma. ","shortLead":"A járvány továbbra is a meredeken felszálló ágban van, tovább emelkedett a kórházban lévők száma. ","id":"20210321_10625_uj_fertozottet_talaltak_elhunyt_194_koronavirusos_beteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b902b4-c27c-4e7a-8c14-798e55250a56","keywords":null,"link":"/itthon/20210321_10625_uj_fertozottet_talaltak_elhunyt_194_koronavirusos_beteg","timestamp":"2021. március. 21. 08:31","title":"10625 új fertőzöttet találtak, elhunyt 194 koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]