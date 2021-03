Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2875b68b-8cec-4463-afae-a99e609e66d8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy új japán kutatás tovább árnyalja a képet a kutyák és a macskák közötti különbségről.","shortLead":"Egy új japán kutatás tovább árnyalja a képet a kutyák és a macskák közötti különbségről.","id":"202111_kutya_macska_baratsag_maganyos_vadaszok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2875b68b-8cec-4463-afae-a99e609e66d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ac3d52-ecb9-42cb-a2ad-879e6d500bb9","keywords":null,"link":"/360/202111_kutya_macska_baratsag_maganyos_vadaszok","timestamp":"2021. március. 20. 13:45","title":"Miért kedvesek a macskák azokkal is, akik bántják a gazdájukat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf83b0c-9fcb-44c1-8a90-1469c85b6490","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Dubajban járt a „NER-magángép”, egyre népszerűbbek Magyarországon is a vízparti ingatlanok, Rogánék viszont már nem akarják megvenni az óriási borsodi birtokot. A kormány rengeteg uniós támogatást adna Budapestnek, viszont visszavonatta a HÉV-ek felújítására kiírt közbeszerzést. Egész gazdasági szektorok küzdenek a túlélésért, közben a kormány magyarságkutatásra csoportosít pénzeket. Az EU bírósága zöld utat adott a reklámadónak. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Dubajban járt a „NER-magángép”, egyre népszerűbbek Magyarországon is a vízparti ingatlanok, Rogánék viszont már nem...","id":"20210321_Es_akkor_dubaj_mszros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbf83b0c-9fcb-44c1-8a90-1469c85b6490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4183404-95bd-4306-9526-50c966d626da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210321_Es_akkor_dubaj_mszros","timestamp":"2021. március. 21. 07:00","title":"És akkor a Burdzs Kalifa és egy Mészáros-forma férfi együtt emlékezett a szabadságharcra Dubajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d928c5b2-f01a-4864-9703-ba3db76b139c","c_author":"","category":"itthon","description":"Bár a beoltottak is megfertőződhetnek, a védőoltás a véd a szövődményektől, és a vírus továbbadása is minimális.","shortLead":"Bár a beoltottak is megfertőződhetnek, a védőoltás a véd a szövődményektől, és a vírus továbbadása is minimális.","id":"20210320_A_masodik_vedooltas_utan_lett_pozitiv_a_koronavirus_tesztje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d928c5b2-f01a-4864-9703-ba3db76b139c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e58b27c-efb9-4546-a8a1-78452a43e2bc","keywords":null,"link":"/itthon/20210320_A_masodik_vedooltas_utan_lett_pozitiv_a_koronavirus_tesztje","timestamp":"2021. március. 20. 20:11","title":"A második védőoltás után lett pozitív a koronavírus tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1921371-9bf8-4314-8652-74a766fb9eef","c_author":"Csányi Nikolett - Ballai Vince","category":"gazdasag.zhvg","description":"Évek óta sejtették, de tavaly ősszel be is bizonyosodott, hogy szennyezett a talaj Budakalász központjában az egykori textilgyár területén. A szennyezés nehezíti az egykori ipari terület hasznosítását, de problémát jelenthet a Szentendrei Regionális Déli Vízbázis számára is. A helyzet pontos felmérése és rendezése meghaladja a kisváros anyagi lehetőségeit.","shortLead":"Évek óta sejtették, de tavaly ősszel be is bizonyosodott, hogy szennyezett a talaj Budakalász központjában az egykori...","id":"20210320_budakalasz_ipari_szennyezes_budaflex_textilgyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1921371-9bf8-4314-8652-74a766fb9eef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b831b81f-88c0-427d-bded-c835bc3da040","keywords":null,"link":"/zhvg/20210320_budakalasz_ipari_szennyezes_budaflex_textilgyar","timestamp":"2021. március. 20. 14:00","title":"Tanácstalan Budakalász, miből fogja kipucolni az olajszagú földet a városközpontból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89f2d70-745b-47ed-a667-ceedaff62288","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A keletnémetek szegénynek érzik magukat, a magyarok tényleg azok. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"A keletnémetek szegénynek érzik magukat, a magyarok tényleg azok. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom...","id":"20210320_Amikor_az_eladokat_is_eladjak_1991_marcius_25","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c89f2d70-745b-47ed-a667-ceedaff62288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e58dac-d863-4fc6-a267-a03f2d50c54c","keywords":null,"link":"/360/20210320_Amikor_az_eladokat_is_eladjak_1991_marcius_25","timestamp":"2021. március. 20. 16:30","title":"Erősödik a német egység: amikor az eladókat is eladják – 1991. március 25.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a48beb50-50a7-4239-800e-ad7b6c9ebecc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ország nagyrészén épp romlik a járványhelyzet, de ez sem állítja meg a 12 évente megrendezett fesztivál szervezőit.","shortLead":"Az ország nagyrészén épp romlik a járványhelyzet, de ez sem állítja meg a 12 évente megrendezett fesztivál szervezőit.","id":"20210321_india_hindu_fesztival_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a48beb50-50a7-4239-800e-ad7b6c9ebecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da88fad-c34b-4c15-8ab2-482b7b0ef998","keywords":null,"link":"/vilag/20210321_india_hindu_fesztival_koronavirus","timestamp":"2021. március. 21. 20:53","title":"150 millióan is részt vehetnek az indiai hindu fesztiválon, az egészségügyi minisztérium aggódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccbeb709-b383-4e70-8b9c-f3244936774d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Elek Gábor csapata 29-23-ra kapott ki Oroszországtól a győri olimpiai selejtezőtorna vasárnapi, utolsó fordulójának zárómérkőzésén.","shortLead":"Elek Gábor csapata 29-23-ra kapott ki Oroszországtól a győri olimpiai selejtezőtorna vasárnapi, utolsó fordulójának...","id":"20210321_magyar_ni_kezilabda_valogatott_olimpiai_selejtezo_oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccbeb709-b383-4e70-8b9c-f3244936774d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a74dbdf-dcf3-4786-8f56-5d99504422a2","keywords":null,"link":"/sport/20210321_magyar_ni_kezilabda_valogatott_olimpiai_selejtezo_oroszorszag","timestamp":"2021. március. 21. 22:35","title":"Nem bírt az olimpiai bajnokkal a magyar női kézilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napi 250, vagy még annál is több elhunyttal számolnak egy belső minisztériumi levélben, mely az RTL Klub birtokába került. Az nem derült ki, hogy ez mikor következhet be. ","shortLead":"Napi 250, vagy még annál is több elhunyttal számolnak egy belső minisztériumi levélben, mely az RTL Klub birtokába...","id":"20210321_covid_rtl_belso_level_elhunyt_korhaz_apolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1b25a6-c4ee-474c-b964-3562819006e3","keywords":null,"link":"/itthon/20210321_covid_rtl_belso_level_elhunyt_korhaz_apolt","timestamp":"2021. március. 21. 08:23","title":"RTL: Egy belső minisztériumi anyag a jelenleginél jóval több napi elhunyttal számol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]