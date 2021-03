A 24.hu-nak többen is arról számoltak be, hogy helyi Fidesz-irodákból vagy egy kormánypárti vezetésű önkormányzattól hívták fel őket.

Váradi László, V. Naszályi Márta, I. kerületi párbeszédes polgármester férje számolt be róla a múlt héten, hogy a Fidesz I. kerületi irodájából felhívták, hogy regisztráljon a vakcinainfó oldalon az oltásra. Azt írta, hogy a hívó egy volt fideszes önkormányzati képviselő volt, azt állította, hogy egy aláíróíven találta meg a hívott férfi elérhetőségeit, bár ő állítása szerint nem adta meg az elérhetőségét a Fidesznek.

Váradi László azt mondta a 24.hu-nak, hogy több ismerőse is arról számolt be az elmúlt napokban, hogy vagy egy helyi Fidesz-irodából, vagy a kormánypárti vezetésű önkormányzatból kaptak a napokban telefont, hogy regisztráljanak oltásra. A 24.hu azt írja, hogy olyanokat is hívtak, akik már megkapták az oltást, vagy már rég regisztráltak, és olyanokat is, akik nem regisztráltak, és nem is akarnak oltást.

A portál megkereste a Fidesz sajtóosztályát, hogy érkezett-e központi utasítás az alapszervezetekhez arról, hogy hívogatni kell az embereket. Azt is megkérdezték, hogy milyen adatbázis alapján buzdítják az embereket az oltásra, és hogyan fordulhat elő, hogy olyanok adataival is rendelkeznek a pártirodák, akik korábban nem járultak hozzá az adataik kezeléséhez.

A párt sajtóosztálya a következőt válaszolta: