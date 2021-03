Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63e5bcc9-988c-4146-bf8e-97223ce77a84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az OKFŐ szerint nincs túlterheltség az ózdi intézményben.","shortLead":"Az OKFŐ szerint nincs túlterheltség az ózdi intézményben.","id":"20210326_Korhazi_foigazgatosag_ozd_olaszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63e5bcc9-988c-4146-bf8e-97223ce77a84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c5611a-7a53-49b8-aa70-d9e96edd81d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_Korhazi_foigazgatosag_ozd_olaszorszag","timestamp":"2021. március. 26. 19:17","title":"Kórházi főigazgatóság: hazugság, hogy az ózdi kórházban olaszországi állapotok vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"634ea864-32b8-42ac-bdb7-aece900051cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy nappal korábban a norvégok figyelmeztették a 2022-es világbajnokságot rendező Katart.","shortLead":"Egy nappal korábban a norvégok figyelmeztették a 2022-es világbajnokságot rendező Katart.","id":"20210326_nemetorszag_emberi_jogok_katar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=634ea864-32b8-42ac-bdb7-aece900051cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adaaf1a7-5815-48a3-bfe6-7f54a1274061","keywords":null,"link":"/elet/20210326_nemetorszag_emberi_jogok_katar","timestamp":"2021. március. 26. 15:39","title":"Az emberi jogokról üzent Katarnak a német fociválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1599933d-8185-499a-a588-ebdd70423326","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vasárnap este nyolctól a hvg.hu-n mutatja be a népszerű kar a különleges Bubnó-koncertjét.



","shortLead":"Vasárnap este nyolctól a hvg.hu-n mutatja be a népszerű kar a különleges Bubnó-koncertjét.



","id":"20210326_Szent_Efrem_Ferfikar_koncert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1599933d-8185-499a-a588-ebdd70423326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5fec6c7-ef44-4dd9-ba0e-ade1eb6e1ac0","keywords":null,"link":"/kultura/20210326_Szent_Efrem_Ferfikar_koncert","timestamp":"2021. március. 26. 12:40","title":"Nem csak a Pandémiát dalolja el vasárnap a Szent Efrém Férfikar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fcf3cdc-d17c-4041-ba4e-aff2350f147b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Robert Koch Intézet szerint minden eddiginél súlyosabb lehet a következő időszak.","shortLead":"A Robert Koch Intézet szerint minden eddiginél súlyosabb lehet a következő időszak.","id":"20210327_Napi_szazezer_uj_fertozott_jarvany_harmadik_hullam_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fcf3cdc-d17c-4041-ba4e-aff2350f147b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca57280-364a-4bdd-aaa1-38cb470e0b4d","keywords":null,"link":"/vilag/20210327_Napi_szazezer_uj_fertozott_jarvany_harmadik_hullam_Nemetorszagban","timestamp":"2021. március. 27. 08:07","title":"Napi százezer új fertőzöttet is hozhat a járvány harmadik hulláma Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725e2574-a0c8-4b9f-b1ab-a5ccf048c92e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy alaplapra és húsz darab építőkockára volt szüksége egy orvosnak ahhoz, hogy kreatívan szemléltesse, mi értelme van a védőoltásoknak akkor is, ha nem 100 százalékos hatékonysággal védenek.","shortLead":"Egy alaplapra és húsz darab építőkockára volt szüksége egy orvosnak ahhoz, hogy kreatívan szemléltesse, mi értelme van...","id":"20210326_koronavirus_vedooltas_vakcina_lego","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=725e2574-a0c8-4b9f-b1ab-a5ccf048c92e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b65c3654-27d8-401e-88a8-ce7ea439ce27","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_koronavirus_vedooltas_vakcina_lego","timestamp":"2021. március. 26. 21:10","title":"Zseniális: egy magyar orvos legóból kirakta, mi értelme van az oltásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af6766d-2ee2-4796-998e-e935d52b70a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár múlt héten azt ígérte, most bejelenti.","shortLead":"Bár múlt héten azt ígérte, most bejelenti.","id":"20210326_Egy_fontos_dolgot_nem_arult_el_Orban_mi_lesz_a_husvettal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7af6766d-2ee2-4796-998e-e935d52b70a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55ecc12-9cf4-4286-8d32-9cf0e50970cd","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_Egy_fontos_dolgot_nem_arult_el_Orban_mi_lesz_a_husvettal","timestamp":"2021. március. 26. 09:23","title":"Egy fontos dolgot nem árult el Orbán: mi lesz a húsvéttal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6351667-2b50-473a-8ff3-ce224166ec59","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az intenzív osztályokon dolgozó német orvosok szerint azonnali szigorú intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az intenzív osztályok túlterheltsége. A figyelmeztetés az után hangzott el, hogy a tömeges tiltakozás hatására a német hatóságok visszavonták a húsvéti lezárást célzó terveket. \r

","shortLead":"Az intenzív osztályokon dolgozó német orvosok szerint azonnali szigorú intézkedésekre van szükség annak érdekében...","id":"20210327_Kethetes_kemeny_karantent_szorgalmaznak_a_nemet_orvosok_Husvetra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6351667-2b50-473a-8ff3-ce224166ec59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a202b51f-1d68-4d82-bc6d-dba7b05002f7","keywords":null,"link":"/vilag/20210327_Kethetes_kemeny_karantent_szorgalmaznak_a_nemet_orvosok_Husvetra","timestamp":"2021. március. 27. 16:09","title":"Kéthetes kemény karantént szorgalmaznak a német orvosok Húsvétra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f87881-8de9-4474-bb25-1457c7090b7a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A testkamerák felvételeit nyilvánosságra hozták szerencsére.","shortLead":"A testkamerák felvételeit nyilvánosságra hozták szerencsére.","id":"20210326_oz_idosotthon_rendor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9f87881-8de9-4474-bb25-1457c7090b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4ed39d-bd37-4414-b985-4c5b7752c496","keywords":null,"link":"/elet/20210326_oz_idosotthon_rendor","timestamp":"2021. március. 26. 19:51","title":"Egy őz repült be az idősotthon ajtaján, a rendőröknek kellett kitessékelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]