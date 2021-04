Több mint 260 koronavírusos beteg hunyt el, és 9 ezer fölött van a fertőzöttek száma is - mondta be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban. 3-3,5 millió beoltottnál jöhet a nagyobb szabadság, a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára elindul a kulturális élet és nyitnak a szállodák - lebegtette be. A pontos részletekről később beszél.

Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Cikkünk frissül

Igazuk van az óvatosságra intő szakértőknek, különösen húsvét előtt - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában. "Ha nem tartjuk be a korlátozásokat, akkor nagy baj is lehet a húsvétból. Mindenki hordja a maszkot, tartsa a távolságot, az oltottak szabadabban mozoghatnak, a többiek legyenek tekintettel magukra és másokra."

Orbán most is az operatív törzs üléséről érkezett, tehát nagyságrendileg bemondta az elhunytak és fertőzöttek számát, hangsúlyozva, hogy most már ezt párba kell állítani a beoltottak számával.

Azt mondta, több mint 260 ember halt meg és az új fertőzöttek száma is 9 ezer fölött van (az egészen pontos számot nem közölte, ahogy most nem tért ki a kórházban lévőkre sem), de a beolotttak száma több mint 2.156.680 volt péntek reggel 6-kor, 863 ezer ember pedig már a második vakcinát is megkapta.

Az érkező vakcinák és az oltási sebesség alapján lehet tervezni a jövőt, és a betegek, elhunytak és beolottak közti arány "szépen javulni fog" a következő időszakban, 2-3 hét, míg átbillenünk.

Lassan elérjük azt a pontot, mikor a vírust megölő vakcinák és oltások látványosan és érezhetően kifejtik a hatásukat a halottak és fertőzöttek számának tekintetében is.

Azt a jelentést kaptam, hogy április 4-ével végződő héten, tehát húsvét után 1-2 nappal 2,356 millió ember lesz beoltva, rá egy hétre, az április 13-ával záruló oltási héten meg fogjuk haladni a 3 milliót, ami egy új állomás, újabb egy hét múlva pedig már 3,5 millió ember lehet beoltva.

Az oltások felgyorsulnak, nyugatról is egyre több vakcina érkezik majd. Megjegyezte, hogy a keleti vakcinák rendben érkeznek, a nyugatival van elakadás, de most már kiszámíthatóbb lehet a folyamat.

Megismételte, az ígért szállítmányok alapján április 13-a - plusz mínusz egy két nap - lehet az az időpont, mikor "elhaladjuk" a 3 millió oltással rendelkező számát, és ez egy újabb lépésre tesz lehetőséget, hogy közelítsünk a korábbi életünkhöz.

De mit tudunk most? - teszi fel a költői kérdést Orbán, és ismét számsorolásba kezd:

Húsvét után 1-2 nappal meglesz a 2,5 millió első oltással rendelkező ember (pár perccel korábban kicsit máshogy fogalmazott - a szerk), akkor az üzletek és szolgáltatások nyitva tartásának rendje megváltozik, az erről szóló rendeletet már közzétette a kormány. Több mint 2 hete volt a vállalkozóknak, boltosoknak, szolgáltatószektorban dolgozóknak, hogy fölkészüljenek arra, hogy óvatosan, biztonsági szabályok mellett, de újra ki tudják nyitni az üzleteiket, és akkor áttérünk a négyzetméter alapú korlátozásra, tehát hogy 10 négyzetméterenként egy vásárló tartózkodhat.

Innen továbblépve április 19-én nyitnak az általános és középiskolák és az óvodák - erősítette meg Orbán. Ha elérjük a 3 - 3,5 milliót, jön a következő lépés, aminek részleteiről jövő péntekre ígért tájékoztatást.

Nagy Katalin felvetette, hogy az ellenzők szerint tartani kellene a zárást még, mire Orbán megismételte azt, amit szerdán az M1-en mondott: zárással nem lehet megállítani a vírust. Az első és talán a második hullám vírusát is meg lehetett állítani szigorú korlátozásokkal és elszigeteléssel, az új típusú vírus, a brit mutáns másmilyen.

Ezt csak lassítani lehet a korlátozásokkal, megállítani nem, be fog kopogtatni a házunk ajtaján.

Egy módon lehet megállítani, megölni: vakcinával. Orbán azt mondta, az itthon is szigorítást követelők nem veszik figyelembe, hogy itthon több vakcina van. A németek, osztrákok, franciák "jól is teszik, hogy szigorítanak", egy fázissal mögöttünk vannak, mert nincs orosz és kínai vakcinájuk. Orbán szerint nem lehet politikai kérdést csinálni a vakcinából, ő nem is így állt hozzá.

Hottentottának is hívhatják éntőlem a vakcinát, ha a magyar hatóságok azt mondják, hogy az biztonságos és hatékony, akkor be fogjuk adni.

Szerinte felsőbbrendűségből fakadhat, hogy Nyugat-Európa nem akart keleti vakcinát, de másfele megy a világ, a válság végére szerinte a világ 70 százalékát a keletről érkezett vakcinákkal oltják majd be. Nem kell feladni a nyugati identitást, de alkalmazkodni kell a helyzethez, a kormány vakcina-vásárlása megfelel az új korszaknak, amiben a következő éveinket éljük.

Orbán beszélt arról is, az oltásellenesség bűn, akik a baloldara hallgatnak, meg is hallhatnak. Megérti, ha valaki nem akar oltást, de ne győzzön meg másokat is erről.

Felmerült a kérdés, hogy előfordulhat-e olyan helyzet, mikor több vakcina lesz itthon, mint ahányan be akarják magukat oltatni. Orbán azt mondta, 3,7 millió ember regisztrált eddig, köztük arányaiban többen vannak a 65 év felettiek.

A bejelentekezett idősek 81 százalékát beoltották már, a további 250 ezer ember a következő napokban kaphatja meg a vakcinát. Még mindig van jónéhány olyan idős ember, aki még nem regisztrált, őket próbálja Orbán is meggyőzni, de indulhat egy kampány is számukra.

Lehet egy olyan pont, mikor több vakcina van, mint ahányan regisztráltak. Egy hetet adott az operatív törzsnek, hogy mondja meg, lehet-e a 16-18 év köztieket oltani. A következő hogy ha elérik a 3-3,5 milliót, sikerül a halálozást visszafogni, onnantól adhatnak könnyítést azoknak, akiknek van igazolványuk. Számukra lehet nyitni a szállodát, kulturális szolgáltatásokat. Szerinte ez az összekapcsolás is adhat lökést a regisztrációra. Így nem állhat elő a helyzet, hogy több vakcina legyen, mint regisztráló.

Egy baloldali szakértő azt vetette fel, legyen kötelező az oltás. A tényszerű állítás igaz, de ez egy demokrácia, a magyarok erre nagyon kényesek a szabadságra. Ha valamire rá akarnak minket szorítani ellenállunk, ezért

a kötelező oltás felnőtt esetében nem járható út.

A műsor végén beszélnek a tegnapi magyar-olasz-lengyel találkozóról. Orbán azt mondja, Európa jövőjével foglalkoztak. Orbán megismétli, Salvinit hősnek tekinti a tengeri migráció megállítása miatt. A legfontosabb oka a találkozónak, hogy úgy érzik, a korábbi hagyományos kereszténydemokrata párt hosszú távra elkötelezte magát a baloldallal való együttműködés mellett, a hagyományos értékek feladása mellett. Az LMBTQ őrületet is elfogada, föderális Európát képzel el, a migrációt jónak tartja. A jobb és baloldal együttműködése a baloldal programjának megvalósításával valósul meg. Itt van több százezer ember, aki saját nemzetállamot akar, családban gondolkodik, ezek a fejelmények képviselet nélkül hagyták őket. Ezt építik. Véleménykülönbségek lehetnek, de a nagy ügyekben egyet tudnak érteni.

Húsvéttal zárják az interjút, sokan dolgozni fognak az ünnep alatt, például az orvosok. Ők mikor pihennek? Nagy elismerését fejezi ki Orbán ismét, ők a mi hőseink. Segítenek abban, hogy sok millió ember megmeneküljön. "Mi is dolgozunk", most állapodott meg a belügyminiszterrel, hogy minden nap hogy segítik a védekezést. Ez most egy ilyen húsvét, ne beszéljünk az egészségügy összeomlásáról, mert ezzel leértékeljük az orvosok és ápolók munkáját. A legfontosabb, hogy vasárnap eljön a feltámadás, gondolhatunk arra, hogy lesz magyar feltámadás, úton vagyunk a szabadság felé.