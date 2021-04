Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"488c2d97-e1c3-459c-97f6-42498acc7c85","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármesternek írt válaszában Mager Andrea azt közölte: amennyiben Karácsony Gergely hivatalosan, írásban jelzi neki az igényét, biztosíthatja arról, hogy az intézmény június 30-ig az ingatlanban maradhat.","shortLead":"A főpolgármesternek írt válaszában Mager Andrea azt közölte: amennyiben Karácsony Gergely hivatalosan, írásban jelzi...","id":"20210331_mager_andrea_karacsony_gergely_szabolcs_utca_hajlektalanok_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=488c2d97-e1c3-459c-97f6-42498acc7c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68bb1591-3efe-4468-8c61-5069ddcd35d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_mager_andrea_karacsony_gergely_szabolcs_utca_hajlektalanok_korhaz","timestamp":"2021. március. 31. 12:35","title":"Mager miniszter azt írja, június végéig maradhat a Szabolcs utcában a hajléktalankórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99146174-d79c-4115-8458-ebf8e47eedf1","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210401_Marabu_Feknyuz_Tessek_a_jarvanyugyi_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99146174-d79c-4115-8458-ebf8e47eedf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c06963-2284-4d47-aa9b-1717d71027e6","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_Marabu_Feknyuz_Tessek_a_jarvanyugyi_adatok","timestamp":"2021. április. 01. 06:45","title":"Marabu Féknyúz: Tessék, a járványügyi adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9150274-21dd-4884-82b5-4ff2b1a28e9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A novemberi eset vizsgálatát most fejezte be a rendőrség.","shortLead":"A novemberi eset vizsgálatát most fejezte be a rendőrség.","id":"20210331_vadasz_vadaszat_hajto_loves_soret_serules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9150274-21dd-4884-82b5-4ff2b1a28e9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98c5b38-b62f-4d4d-932f-69b5ebc345eb","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_vadasz_vadaszat_hajto_loves_soret_serules","timestamp":"2021. március. 31. 12:54","title":"Nyúlra célzott, két embert talált el egy vadász Szeghalomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1776e8e-0736-4bdb-9dd5-d698c33a6353","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nagy Márton, Dorkota Lajos és Kaderják Péter mennek a magyar olajmultihoz.","shortLead":"Nagy Márton, Dorkota Lajos és Kaderják Péter mennek a magyar olajmultihoz.","id":"20210331_Harom_Fideszkozeli_tag_erkezik_a_Mol_felugyelo_bizottsagaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1776e8e-0736-4bdb-9dd5-d698c33a6353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbbe01e-7fa8-459c-a6f6-c25812ff89ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210331_Harom_Fideszkozeli_tag_erkezik_a_Mol_felugyelo_bizottsagaba","timestamp":"2021. március. 31. 18:13","title":"Három Fidesz-közeli tag érkezik a Mol felügyelőbizottságába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara hosszú listába szedve küldte el Pintér Sándornak a problámákat. A többi között azt javasolták, hogy a háziorvosok sportlétesítményekben, színházakban vagy iskolákban is olthassanak, és ebben vállaljanak szerepet a fogorvosok is. ","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara hosszú listába szedve küldte el Pintér Sándornak a problámákat. A többi között azt javasolták...","id":"20210331_MOK_ellatas_problemak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f1b7c23-cefa-42fe-be40-a389b30abeb5","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_MOK_ellatas_problemak","timestamp":"2021. március. 31. 17:34","title":"MOK: Egyes helyeken a lélegeztetett betegek 95 százaléka meghal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f3cc95c-9ed5-4982-a01f-54f487fea14b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk szerint a veterán szocialista politikus kiemelt ellátásban részesül.","shortLead":"A Blikk szerint a veterán szocialista politikus kiemelt ellátásban részesül.","id":"20210331_idosotthon_kovacs_laszlo_mszp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f3cc95c-9ed5-4982-a01f-54f487fea14b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4dbd09-7b2e-4429-96f7-3b8b42ada633","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_idosotthon_kovacs_laszlo_mszp","timestamp":"2021. március. 31. 07:41","title":"Idősotthonba került a volt külügyminiszter, Kovács László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók úgy vélik, hogy a Covid–19 miatt kórházban kezelteknél magasabb lehet a szervkárosodás aránya.","shortLead":"A kutatók úgy vélik, hogy a Covid–19 miatt kórházban kezelteknél magasabb lehet a szervkárosodás aránya.","id":"20210401_covid_koronavirus_korhaz_kezeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9ac22d-9f5e-42ef-bb2a-4614f6b46dda","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_covid_koronavirus_korhaz_kezeles","timestamp":"2021. április. 01. 13:29","title":"Egy kutatás szerint a Covid miatt kórházba kerültek egyharmada pár hónap múlva újabb kezelésre szorul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fb291b-8d15-4cb9-88a1-970904ba2ff1","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Evéssel támogatják a chicagói rendőrséget a város polgárai, és nem is először. Ezúttal védőmellények árát reggelizték össze.\r

\r

","shortLead":"Evéssel támogatják a chicagói rendőrséget a város polgárai, és nem is először. Ezúttal védőmellények árát reggelizték...","id":"20210401_Az_amerikai_palacsinta_es_a_golyoallo_melleny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13fb291b-8d15-4cb9-88a1-970904ba2ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb42219-2c2a-4d80-8459-221d997103b9","keywords":null,"link":"/elet/20210401_Az_amerikai_palacsinta_es_a_golyoallo_melleny","timestamp":"2021. április. 01. 09:01","title":"Az amerikai palacsinta és a golyóálló mellény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]