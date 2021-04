Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b675a1c2-1bc5-4764-9a13-c9b7798e518b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Fabiny Tamás szerint amennyire méltányos a tanárok oltása, ugyanannyira indokolt a lelkészek védettségének biztosítása is.","shortLead":"Fabiny Tamás szerint amennyire méltányos a tanárok oltása, ugyanannyira indokolt a lelkészek védettségének biztosítása...","id":"20210403_Soron_kivuli_oltast_kernek_az_egyhazak_Pinter_Sandortol_a_lelkeszeknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b675a1c2-1bc5-4764-9a13-c9b7798e518b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6958fda-8ba7-4043-9189-63c10fe9d5ca","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_Soron_kivuli_oltast_kernek_az_egyhazak_Pinter_Sandortol_a_lelkeszeknek","timestamp":"2021. április. 03. 14:03","title":"Soron kívüli oltást kérnek az egyházak Pintér Sándortól a lelkészeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7b3b96-2425-48e6-846f-b018e6e324b9","c_author":"HVG","category":"360","description":"\"Nem a földönkívüliektől félek. Az emberektől\", olvasható a Földönkívüliek című regényben, amelynek szerzője, Doron Rabinovici három éve például Orbán Viktor szövegeiből írt társszerzőként színdarabot.","shortLead":"\"Nem a földönkívüliektől félek. Az emberektől\", olvasható a Földönkívüliek című regényben, amelynek szerzője, Doron...","id":"202113_konyv__emberfeletti_intelligencia_doron_rabinovici_afoldonkivuliek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c7b3b96-2425-48e6-846f-b018e6e324b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a21735-e534-43af-8621-70149d3f4b3e","keywords":null,"link":"/360/202113_konyv__emberfeletti_intelligencia_doron_rabinovici_afoldonkivuliek","timestamp":"2021. április. 03. 11:15","title":"Elhiszi, hogy itt vannak a földönkívüliek? Akkor itt vannak – könyvajánló ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed48ef72-d983-4d1a-9f98-bc8ce05d4688","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orvvadászok száma egyre csak nő, míg a kihalófélben lévő állatok felügyeletét már jóval kevesebben látják el. A technológia ugyanakkor erre a problémára is megoldást nyújthat.","shortLead":"Az orvvadászok száma egyre csak nő, míg a kihalófélben lévő állatok felügyeletét már jóval kevesebben látják el...","id":"20210402_mesterseges_intelligencia_paws_orvvadaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed48ef72-d983-4d1a-9f98-bc8ce05d4688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d1e9391-7870-4de8-8298-ea16cf062039","keywords":null,"link":"/tudomany/20210402_mesterseges_intelligencia_paws_orvvadaszat","timestamp":"2021. április. 02. 16:03","title":"A mesterséges intelligencia már azt is megmondja, hol csapnak le legközelebb az orvvadászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1ab056-aefd-4a7e-a45b-37e4ec1bb07a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy francia kutatócsoport annak járt utána, miért válnak egyes ételek még ízletesebbé vagy épp ellenkezőleg, kevésbé jóízűvé, ha vörösbor mellé fogyasztják ezeket.","shortLead":"Egy francia kutatócsoport annak járt utána, miért válnak egyes ételek még ízletesebbé vagy épp ellenkezőleg, kevésbé...","id":"20210403_francia_kutatas_tannin_etelek_kapcsolata_vorosbor_csersav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e1ab056-aefd-4a7e-a45b-37e4ec1bb07a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9227a4bb-8891-4a9b-90cd-4bde38dbfe1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210403_francia_kutatas_tannin_etelek_kapcsolata_vorosbor_csersav","timestamp":"2021. április. 03. 12:03","title":"Francia kutatók: ezért olyan jó a bor-sajt párosítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"831db251-5576-48de-9754-2fee9b9c8069","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jobb döntéseket hoznának az emberek az oltásról és a korlátozások betartásáról, ha látnák, mi történik a kórházakban - írta a Magyar Orvosi Kamara.","shortLead":"Jobb döntéseket hoznának az emberek az oltásról és a korlátozások betartásáról, ha látnák, mi történik a kórházakban...","id":"20210402_mok_orvosi_kamara_ujsagok_media_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=831db251-5576-48de-9754-2fee9b9c8069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086021b4-e1f7-40b6-8ba5-4c528e2e51d6","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_mok_orvosi_kamara_ujsagok_media_korhaz","timestamp":"2021. április. 02. 19:19","title":"Az orvosi kamara szerint is be kellene engedni a médiát a kórházakba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszavának adott interjút Erdei Anna akadémikus, akinek fő kutatási területe a sejtes immunológia.","shortLead":"A Népszavának adott interjút Erdei Anna akadémikus, akinek fő kutatási területe a sejtes immunológia.","id":"20210403_Immunologus_Iden_meg_nem_nyaralhatunk_felszabadultan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acffdec0-161c-4f7b-bf55-cab88379a337","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_Immunologus_Iden_meg_nem_nyaralhatunk_felszabadultan","timestamp":"2021. április. 03. 16:46","title":"Immunológus: Idén még nem nyaralhatunk felszabadultan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43db395e-e5d8-4472-8e5f-c0ec0840fb70","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Éhségsztrájkba kezdett a fogva tartásának körülményei miatt Alekszej Navalnij. A legismertebb orosz ellenzéki már alig tud járni, ügyvédei szerint nem kap megfelelő orvosi ellátást. ","shortLead":"Éhségsztrájkba kezdett a fogva tartásának körülményei miatt Alekszej Navalnij. A legismertebb orosz ellenzéki már alig...","id":"20210402_navalnij_munkatabor_politikai_fogoly_putyin_oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43db395e-e5d8-4472-8e5f-c0ec0840fb70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0eb60f3-e251-4e4c-a531-ab446ec40cc2","keywords":null,"link":"/360/20210402_navalnij_munkatabor_politikai_fogoly_putyin_oroszorszag","timestamp":"2021. április. 02. 16:35","title":"Nehéz sors vár Navalnijra az egyik leghírhedtebb orosz munkatáborban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB idén már 801 millió forintért vásárolt műalkotásokat.","shortLead":"Az MNB idén már 801 millió forintért vásárolt műalkotásokat.","id":"20210403_mnb_jegybank_festmeny_vasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff242db6-0f8d-49a7-8927-58e90f42824e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210403_mnb_jegybank_festmeny_vasarlas","timestamp":"2021. április. 03. 08:28","title":"Öt festményt vett a jegybank 135 millió forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]