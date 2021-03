Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9789233c-08dc-4dbf-b4ab-1c5ae2dc1ad5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magára hagyott, kiszáradt kismedvét Bélának nevezték el az állatmentők.","shortLead":"A magára hagyott, kiszáradt kismedvét Bélának nevezték el az állatmentők.","id":"20210330_Nyuszito_maganyos_medvebocsot_mentettek_meg_egy_turistauton_Szekelyfoldon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9789233c-08dc-4dbf-b4ab-1c5ae2dc1ad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c4ab1c-ee3e-4c2c-9835-d4e718a3350a","keywords":null,"link":"/elet/20210330_Nyuszito_maganyos_medvebocsot_mentettek_meg_egy_turistauton_Szekelyfoldon","timestamp":"2021. március. 30. 17:59","title":"Nyüszítő, magányos medvebocsot mentettek meg egy turistaúton Székelyföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45934c30-3867-494f-8ee6-01ce15150597","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalos a Xiaomi új felsőkategóriás mobiltelefonja, a Mi 11 Ultra.","shortLead":"Hivatalos a Xiaomi új felsőkategóriás mobiltelefonja, a Mi 11 Ultra.","id":"20210329_xiaomi_mi_11_ultra_specifikaciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45934c30-3867-494f-8ee6-01ce15150597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678ffd6e-bbd6-4067-aba8-be404aebc142","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_xiaomi_mi_11_ultra_specifikaciok","timestamp":"2021. március. 29. 17:25","title":"5000 mAh-s akkumulátor és egy második kijelző is van a Xiaomi legújabb mobiljában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55fdb2be-ae70-44d7-abc5-6b9e14d07cdb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Alaposan visszavetette a nők helyzetének javulását a koronavírus.","shortLead":"Alaposan visszavetette a nők helyzetének javulását a koronavírus.","id":"20210331_tarsadalom_nok_egyenloseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55fdb2be-ae70-44d7-abc5-6b9e14d07cdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5944b37b-7178-4895-8339-c4c09015798b","keywords":null,"link":"/elet/20210331_tarsadalom_nok_egyenloseg","timestamp":"2021. március. 31. 07:23","title":"A járvány miatt 36 évvel több időbe telik, míg a férfiak és a nők társadalmilag egyenlőkké válnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69645765-e652-40e8-a4d0-0750f31fe839","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyedi külsejű, sportos hangulatú szabadidő-autó teljes tetejét napelemek borítják.","shortLead":"Az egyedi külsejű, sportos hangulatú szabadidő-autó teljes tetejét napelemek borítják.","id":"20210330_napi_100_kilometer_ajandekba_ezt_igeri_a_napelemes_uj_villanyauto_humble_one","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69645765-e652-40e8-a4d0-0750f31fe839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6900d999-5cf3-4ade-93c0-c99be749ab94","keywords":null,"link":"/cegauto/20210330_napi_100_kilometer_ajandekba_ezt_igeri_a_napelemes_uj_villanyauto_humble_one","timestamp":"2021. március. 30. 09:41","title":"Napi 100 kilométer ajándékba: ezt ígéri az 1000 lóerős napelemes új villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f63a9e-fae5-46e2-a266-335edbb793e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos lényegében Kásler Miklósra is rácáfolt az operatív törzs sajtótájékoztatóján, amikor azt mondta, rendkívül leterhelt az egészségügy.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos lényegében Kásler Miklósra is rácáfolt az operatív törzs sajtótájékoztatóján, amikor azt...","id":"20210329_operativ_torzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30f63a9e-fae5-46e2-a266-335edbb793e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7cfc890-b1c2-4bcb-b9aa-52df68f45e22","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_operativ_torzs","timestamp":"2021. március. 29. 12:57","title":"Müller Cecília: Senki nincs biztonságban, aki védettnek hiszi magát, az téved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d01a535-cd84-4958-9b12-947c9029a838","c_author":"HVG","category":"360","description":"Több száz kis atomerőművet képzel az Egyesült Államokba Bill Gates a következő évtizedekben. A terv nem teljesen új, de most ismét feltűnést keltett, miután néhány hete jelent meg a világ egyik leggazdagabb emberének könyve: Hogyan kerüljük el a klímakatasztrófát? ","shortLead":"Több száz kis atomerőművet képzel az Egyesült Államokba Bill Gates a következő évtizedekben. A terv nem teljesen új, de...","id":"202112_mini_atomeromuvek_natrium_es_so","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d01a535-cd84-4958-9b12-947c9029a838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669bb0d6-3cbd-4d11-b0bc-53f5c4f82031","keywords":null,"link":"/360/202112_mini_atomeromuvek_natrium_es_so","timestamp":"2021. március. 30. 12:00","title":"Sok száz mini atomerőmű nyílhat, egyre több országot érdekel a megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A külföldi polgároknak érvényes tartózkodási engedéllyel kell rendelkezniük a regisztrációhoz.","shortLead":"A külföldi polgároknak érvényes tartózkodási engedéllyel kell rendelkezniük a regisztrációhoz.","id":"20210331_romania_oltas_regisztracio_kulfoldiek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad1becd0-c388-4408-86b8-85128e043776","keywords":null,"link":"/vilag/20210331_romania_oltas_regisztracio_kulfoldiek","timestamp":"2021. március. 31. 05:26","title":"Romániában a külföldiek is regisztrálhatnak az oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff4c936c-77cf-4fee-85fe-3cd2d18785c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Előbb az Egyesült Államokban állnak át, aztán világszerte bevezetik az újítást.\r

","shortLead":"Előbb az Egyesült Államokban állnak át, aztán világszerte bevezetik az újítást.\r

","id":"20210331_google_maps_terkep_kornyezetkimelo_utvonal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff4c936c-77cf-4fee-85fe-3cd2d18785c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ecffc8-6b21-44c1-bec0-5db0f500dc38","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_google_maps_terkep_kornyezetkimelo_utvonal","timestamp":"2021. március. 31. 11:26","title":"Változik a Google Térkép: a leginkább környezetkímélő útvonalat mutatja majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]