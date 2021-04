Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41f6763e-1a20-4a4c-a2ed-967d9a0d6e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerda éjfél előtt pár perccel nyújtották be az összesen 13 javaslatot. Azért 13, mert egy egyetem egyházi fenntartásba kerül, és készült egy törvénytervezet kimondottan a modellváltó egyetemeket a jövőben fenntartó közhasznú alapítványokról is.","shortLead":"Szerda éjfél előtt pár perccel nyújtották be az összesen 13 javaslatot. Azért 13, mert egy egyetem egyházi fenntartásba...","id":"20210401_egyetemi_modellvaltas_kozhasznu_alapitvanyok_stumpf_istvan_palkovics_laszlo_itm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41f6763e-1a20-4a4c-a2ed-967d9a0d6e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d1fe6d-0a90-45ed-b1af-0f51e4e5d88f","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_egyetemi_modellvaltas_kozhasznu_alapitvanyok_stumpf_istvan_palkovics_laszlo_itm","timestamp":"2021. április. 01. 09:44","title":"Elkészültek a törvényjavaslatok 11 újabb egyetem modellváltásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b94d3a-ad95-41ed-a391-1aa8b0244a5c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A város Fidesz-közeli, megkerülhetetlen turisztikai vállalkozóinak új cégalapítása arra utalhat, hogy a műemlék hotel felújítás előtt áll.","shortLead":"A város Fidesz-közeli, megkerülhetetlen turisztikai vállalkozóinak új cégalapítása arra utalhat, hogy a műemlék hotel...","id":"202113_hullam_szallo_fideszes_kapcsolatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69b94d3a-ad95-41ed-a391-1aa8b0244a5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0630ae-3059-46a4-881e-5edf23808884","keywords":null,"link":"/360/202113_hullam_szallo_fideszes_kapcsolatok","timestamp":"2021. április. 02. 08:30","title":"A keszthelyi turizmus nagyágyúi éleszthetik fel a patinás Hullám Szállót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f768cbbe-3a88-4b50-a347-fa583561db95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Adam Kiciński, a fejlesztő cég vezetője korábban arról beszélt, hogy egy különálló nagy játék lesz a Cyberpunk 2077 multiplayer. A helyzet viszont változott.","shortLead":"Adam Kiciński, a fejlesztő cég vezetője korábban arról beszélt, hogy egy különálló nagy játék lesz a Cyberpunk 2077...","id":"20210401_cd_project_red_cyberpunk_2077_multiplayer_tobbjatekos_mod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f768cbbe-3a88-4b50-a347-fa583561db95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d913d3f-8eb3-4e09-8de4-50432f8ee314","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_cd_project_red_cyberpunk_2077_multiplayer_tobbjatekos_mod","timestamp":"2021. április. 01. 17:03","title":"Mégsem lesz külön játék a többjátékos módú Cyberpunk 2077","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4064810-8f84-4e7d-9dc6-f604033654b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOK szerint már csak pár hetet kell kibírni.","shortLead":"A MOK szerint már csak pár hetet kell kibírni.","id":"20210401_orvosi_kamara_husvet_maradj_otthon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4064810-8f84-4e7d-9dc6-f604033654b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0015713f-1dfb-4bbf-af75-330c3a010dc1","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_orvosi_kamara_husvet_maradj_otthon","timestamp":"2021. április. 01. 19:26","title":"Orvosi kamara: 5 percenként meghal egy honfitársunk, húsvétkor maradj otthon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c113b12e-d0e7-4282-b88f-4ebf109f715a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaliforniai Egyetem tudósai szerint a betegségeket terjesztő szúnyogok, és más invazív fajok is elindultak az északabbra fekvő területek felé, mert a telek sokkal enyhébbek lettek.","shortLead":"A Kaliforniai Egyetem tudósai szerint a betegségeket terjesztő szúnyogok, és más invazív fajok is elindultak...","id":"20210331_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_tropusi_allatok_tropusi_novenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c113b12e-d0e7-4282-b88f-4ebf109f715a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383f1c98-2c23-49f1-a1db-31addbd494a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_tropusi_allatok_tropusi_novenyek","timestamp":"2021. március. 31. 20:03","title":"Beindította a fajok vándorlását a globális felmelegedés Amerikában, és ez nem jelent jót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d077f6b-bc42-461f-8006-491b6f5497a3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Barents-tengerből származott a 2018-as nagy havazás csapadéka.","shortLead":"A Barents-tengerből származott a 2018-as nagy havazás csapadéka.","id":"20210401_eszaki_sark_olvadas_havazas_europa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d077f6b-bc42-461f-8006-491b6f5497a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f574512-7f12-4738-8386-17d190d218d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_eszaki_sark_olvadas_havazas_europa","timestamp":"2021. április. 01. 21:49","title":"Ahogy olvad a jég az északi sarkon, úgy okoz egyre durvább havazásokat Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee53079b-3df3-4dbd-83bd-44d9d1d34fd9","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A Zichy-kastély után most Andrássy-palotát kapja meg Demeter Szilárd, amit a Hajógyári-sziget déli csücskével együtt az egyetemekhez hasonlóan közérdekű vagyonkezelő alapítványba szerveznek ki.","shortLead":"A Zichy-kastély után most Andrássy-palotát kapja meg Demeter Szilárd, amit a Hajógyári-sziget déli csücskével együtt...","id":"20210401_PIM_Demeter_Szilard_alapitvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee53079b-3df3-4dbd-83bd-44d9d1d34fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45caa6dd-e6cc-4d11-9a24-3b3c11b1e932","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_PIM_Demeter_Szilard_alapitvany","timestamp":"2021. április. 01. 13:45","title":"Komoly ingatlanbirodalmat ad Demeter Szilárd kezébe az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367bbf7d-2b30-457f-8dae-76c13bc9ad3f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„A szervátültetettek különösen értékelik a jelen pillanatot, hamarabb megtanulnak a kis dolgoknak is örülni” – meséli Mocsonoky Anna, aki transzplantált emberekkel készített interjúkötetet. A halálközeli élethelyzetek és az újjászületések tanulságai mellett a szerző beszél arról is, hogy lehet-e kapcsolat a donor rokonai és a szervet befogadó között. Öt kérdés, öt válasz.","shortLead":"„A szervátültetettek különösen értékelik a jelen pillanatot, hamarabb megtanulnak a kis dolgoknak is örülni” – meséli...","id":"20210401_Egyfajta_szakralis_kapcsolodas_a_szervatultetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=367bbf7d-2b30-457f-8dae-76c13bc9ad3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f01530-7b20-4fa7-b50e-757b41d30f33","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210401_Egyfajta_szakralis_kapcsolodas_a_szervatultetes","timestamp":"2021. április. 01. 13:30","title":"Egyfajta szakrális kapcsolódás: a szervátültetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]