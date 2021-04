Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73111b73-5f9b-4e3b-86f7-e68118a49a73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XX. és a XXIII. kerület határában volt a tűz.","shortLead":"A XX. és a XXIII. kerület határában volt a tűz.","id":"20210406_budapest_tuz_nadas_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73111b73-5f9b-4e3b-86f7-e68118a49a73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be48c9d-3991-4d97-845a-f0b70c3ca790","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_budapest_tuz_nadas_video","timestamp":"2021. április. 06. 15:31","title":"Lángolt a nádas Budapest határán – videón a tűzoltók küzdelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c66473-232c-47d1-8f87-4e2fab1657a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ismeretlen kártevő két vállra fektette a rendszert, amelyet közvetve autók műszaki ellenőrzéséhez is használnak. Az eredmény: legalább hét amerikai államban ez most egyáltalán nem lehetséges.","shortLead":"Egy ismeretlen kártevő két vállra fektette a rendszert, amelyet közvetve autók műszaki ellenőrzéséhez is használnak...","id":"20210406_malware_virus_muszaki_vizsga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36c66473-232c-47d1-8f87-4e2fab1657a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a0f60d-adf8-4951-87e2-1766505c5761","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_malware_virus_muszaki_vizsga","timestamp":"2021. április. 06. 18:04","title":"Számítógépes vírus miatt hét amerikai államban áll az autók műszaki vizsgáztatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3bc19e0-65f1-4d21-b549-1ff2e9625cb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szaniszló Sándor polgármester azt írta, vállalják, hogy az oltóanyagokat húsz napon belül beadják Pestszentlőrincen és Pestszentimrén.","shortLead":"Szaniszló Sándor polgármester azt írta, vállalják, hogy az oltóanyagokat húsz napon belül beadják Pestszentlőrincen és...","id":"20210407_XVIII_kerulet_Csehorszagnak_40_ezer_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3bc19e0-65f1-4d21-b549-1ff2e9625cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd6338ce-06c0-4991-b5b9-ad0d424c6182","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_XVIII_kerulet_Csehorszagnak_40_ezer_vakcina","timestamp":"2021. április. 07. 15:41","title":"A XVIII. kerület azt kéri, adják nekik a Csehországnak szánt 40 ezer vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ffa4f0-17ce-4266-844c-2365b5589315","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az úgynevezett Hagyományőrző Munkásőr Társaság országos parancsnokát kapták rajta a csillag használatán. Az ügyészség szerint ezt a köznyugalom megzavarására alkalmas módon tette.","shortLead":"Az úgynevezett Hagyományőrző Munkásőr Társaság országos parancsnokát kapták rajta a csillag használatán. Az ügyészség...","id":"20210407_voros_csillag_munkasor_vademeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9ffa4f0-17ce-4266-844c-2365b5589315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3a4c22-181a-4c50-8ac0-464bb1f2317a","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_voros_csillag_munkasor_vademeles","timestamp":"2021. április. 07. 16:39","title":"Vöröscsillagot használt, vádat emeltek egy munkásőr hagyományőrzővel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76a7ec7-4d3f-4eb2-b0ab-77075c2b4d6b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Negyedházzal, de lehet nézők előtt Európa-bajnoki meccseket tartani Romániában – jelentették be.","shortLead":"Negyedházzal, de lehet nézők előtt Európa-bajnoki meccseket tartani Romániában – jelentették be.","id":"20210406_eb_bukarest_romania_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e76a7ec7-4d3f-4eb2-b0ab-77075c2b4d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc26555-b1c9-4b98-98d6-277af130e4a8","keywords":null,"link":"/sport/20210406_eb_bukarest_romania_koronavirus","timestamp":"2021. április. 06. 10:42","title":"Beengedik a nézőket az Eb bukaresti meccseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"835dec62-9007-4247-b362-37067e591c92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rákay Philip három bejegyzését is megtolták egymillió forinttal.","shortLead":"Rákay Philip három bejegyzését is megtolták egymillió forinttal.","id":"20210407_Hirdetes_A_kopasz_Facebook_Megafon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=835dec62-9007-4247-b362-37067e591c92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7de00c7-c3ca-4927-8e19-96748b009bb2","keywords":null,"link":"/elet/20210407_Hirdetes_A_kopasz_Facebook_Megafon","timestamp":"2021. április. 07. 14:22","title":"1,6 millió forintból hirdeti az A kopasz oszt nevű kormánypárti Facebook-oldal posztját a Megafon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c402a8e-6427-4bef-a6a3-24f5988aec7a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogyan néz ki egy nyitott tetős Toyota GR 86, illetve új Peugeot 308.","shortLead":"Mutatjuk, hogyan néz ki egy nyitott tetős Toyota GR 86, illetve új Peugeot 308.","id":"20210407_magyar_designer_autok_teteje_toyota_gr_86_peugeot_308","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c402a8e-6427-4bef-a6a3-24f5988aec7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609500f1-df6e-4831-bdb2-160c9ca16c68","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_magyar_designer_autok_teteje_toyota_gr_86_peugeot_308","timestamp":"2021. április. 07. 09:21","title":"Magyar designer csapta le a legújabb autók tetejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd3fb9e-061c-4d4a-b711-7a95f786ce6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az esős évszakban Ázsiának ezen a részén nem ritkák a földcsuszamlások és az áradások.","shortLead":"Az esős évszakban Ázsiának ezen a részén nem ritkák a földcsuszamlások és az áradások.","id":"20210405_Szaznal_is_tobben_vesztek_oda_az_indoneziai_es_a_kelettimori_aradasokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbd3fb9e-061c-4d4a-b711-7a95f786ce6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe9b5d0-b5a3-4b92-802a-b49f5dc9e52c","keywords":null,"link":"/vilag/20210405_Szaznal_is_tobben_vesztek_oda_az_indoneziai_es_a_kelettimori_aradasokban","timestamp":"2021. április. 05. 20:28","title":"Száznál is többen vesztek oda az indonéziai és a kelet-timori áradásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]