Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a WHO és Kína által bemutatott tanulmány szerint a koronavírus valamilyen köztes állaton keresztül jutott az emberhez. 24 tudós most azt mondja, a tanulmányt \"megterhelte\" a politika.","shortLead":"Egy, a WHO és Kína által bemutatott tanulmány szerint a koronavírus valamilyen köztes állaton keresztül jutott...","id":"20210408_who_kina_vizsgalat_koronavirus_deneverek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575b742a-5d5c-4c25-8a43-ca33acd912a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_who_kina_vizsgalat_koronavirus_deneverek","timestamp":"2021. április. 08. 10:35","title":"Hogyan terjedt szét a világban a koronavírus? 24 tudós kevesebb politikát és több szakmaiságot kér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c781c7-f56b-457e-bf5f-5f8dfd370818","c_author":"HVG360","category":"360","description":"„Európa nem fogja fel teljesen, mekkora veszélyt jelent számára Belarusz, pedig nem csupán arról van szó, hogy egy nép szenved: a földrész stabilitása forog kockán. Polgárháború kezdődhet, kivándorlási hullám indulhat be. Hiszen az ország a kommunizmus utolsó bástyája. És ha győz a jelenlegi rendszer, az csak megerősíti a nacionalista mozgalmakat, illetve tekintélyuralmi kormányokat – Oroszországban, Lengyelországban, Magyarországon.” Erre figyelmeztet Szvetlana Alekszijevics a Süddeutsche Zeitungnak adott interjúban.","shortLead":"„Európa nem fogja fel teljesen, mekkora veszélyt jelent számára Belarusz, pedig nem csupán arról van szó, hogy egy nép...","id":"20210408_Szvetlana_Alekszijevics_Belaruszban_polgarhaboru_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7c781c7-f56b-457e-bf5f-5f8dfd370818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f04d5cd0-2365-4715-827f-911afd6154b3","keywords":null,"link":"/360/20210408_Szvetlana_Alekszijevics_Belaruszban_polgarhaboru_lehet","timestamp":"2021. április. 08. 07:43","title":"Szvetlana Alekszijevics: Belaruszban polgárháború lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c92b4da-f3b0-4888-90b7-4543303c534e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter nem aggódik, amiért a frissen beoltott pedagógusokat egyből visszaküldik az iskolákba. A kormány intézkedéseit azzal vette védelmébe, hogy mások ennél lényegesen kisebb védettség mellett is dolgoznak.","shortLead":"A miniszter nem aggódik, amiért a frissen beoltott pedagógusokat egyből visszaküldik az iskolákba. A kormány...","id":"20210407_iskolak_ujranyitasa_gulyas_gergely_burany_sandor_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c92b4da-f3b0-4888-90b7-4543303c534e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94704af0-e678-4cb7-95ce-35881f4edba2","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_iskolak_ujranyitasa_gulyas_gergely_burany_sandor_parlament","timestamp":"2021. április. 07. 20:36","title":"Gulyás: Nem nagy nehezen döntött a kormány a pedagógusok beoltásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb762f8-7225-440c-a62d-881f1b6b7fc1","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"A koronavírus-járvány kezelése során a stabil német föderalizmus és a távozó Merkel gyönge pontjaira világított rá egy végül meg sem valósult szabadnap ötlete.\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány kezelése során a stabil német föderalizmus és a távozó Merkel gyönge pontjaira világított rá...","id":"20210407_Merkel_es_a_kiskiralyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cb762f8-7225-440c-a62d-881f1b6b7fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa664eb-4938-4908-b7c5-2a3cc1aa28f2","keywords":null,"link":"/360/20210407_Merkel_es_a_kiskiralyok","timestamp":"2021. április. 07. 11:00","title":"Kemény dió Németországnak a válság, Merkelt legyőzték a kiskirályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33500b9b-6aca-41b3-aaff-abcb5971ecc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Jurassic Park egy remek mozifilm, sokak nagy kedvence. A Neuralink társalapítója viszont úgy látja: mindaz, ami benne látható, akár valósággá is válhatna.","shortLead":"A Jurassic Park egy remek mozifilm, sokak nagy kedvence. A Neuralink társalapítója viszont úgy látja: mindaz, ami benne...","id":"20210408_neuralink_agy_szamitogep_interfesz_jurassic_park","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33500b9b-6aca-41b3-aaff-abcb5971ecc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86fa5ff3-e593-4a3e-9e63-b8e1b5009e04","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_neuralink_agy_szamitogep_interfesz_jurassic_park","timestamp":"2021. április. 08. 09:03","title":"Az agy-számítógép interfész egyik kitalálója úgy véli, már építhetnénk egy igazi Jurassic Parkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6057f771-3aa7-4948-aea1-2281fc43af34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen nap alatt még sosem jelentettek ennyi elhunytat. \r

","shortLead":"Egyetlen nap alatt még sosem jelentettek ennyi elhunytat. \r

","id":"20210407_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6057f771-3aa7-4948-aea1-2281fc43af34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3503ddd-341c-4b69-987d-5c2bd7a2b676","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. április. 07. 08:36","title":"311 újabb áldozata van a járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3e8f7c-059f-42a7-ae93-4a5f7df15852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kavecsánszki Ádámot, az alapítvány 28 éves eddigi főigazgatóját választotta a januárban lemondott Balog Zoltán utódául a Fidesz pártalapítványa – tudta meg a hvg.hu. ","shortLead":"Kavecsánszki Ádámot, az alapítvány 28 éves eddigi főigazgatóját választotta a januárban lemondott Balog Zoltán utódául...","id":"20210407_Megvan_a_Fidesz_partalapitvanyanak_uj_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed3e8f7c-059f-42a7-ae93-4a5f7df15852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b08224c7-f177-42ec-b531-9d4d312efe07","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_Megvan_a_Fidesz_partalapitvanyanak_uj_elnoke","timestamp":"2021. április. 07. 16:41","title":"Megtalálták Balog Zoltán utódát: 28 éves a Fidesz pártalapítványának új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baa8a224-f41e-4fc9-abb1-6533f17ce4fc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az osztrák kancellár szerint fontos, hogy óvatosan és jó időzítéssel készítsék elő a nyitó lépéseket.","shortLead":"Az osztrák kancellár szerint fontos, hogy óvatosan és jó időzítéssel készítsék elő a nyitó lépéseket.","id":"20210407_koronavirus_jarvany_ausztria_gazdasag_ujrainditas_nyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=baa8a224-f41e-4fc9-abb1-6533f17ce4fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9935bff-0804-4a7e-9baf-c832e7556403","keywords":null,"link":"/vilag/20210407_koronavirus_jarvany_ausztria_gazdasag_ujrainditas_nyitas","timestamp":"2021. április. 07. 05:28","title":"Májusi, óvatos újraindításra készül Ausztria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]