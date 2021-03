Sokkoló részleteket osztott meg a rendőrség a Honvédkórházban megölt nő támadójáról

Egy 37 éves kínai férfi néhány napja többször is megszúrta a Honvédkórház Covid-osztályán fekvő betegtársát, egy 54 éves asszonyt, aki nem sokkal később elhunyt. A rendőrség most egy hosszabb videóban több részletet is megosztott az ügyről és a támadóról.

A videóban beszélő Gál Sándor rendőr alezredes, a BRFK Életvédelmi Osztályának vezetője szerint a kínai férfi rendezett családi körülmények között él, büntetlen előéletű és szakácsként dolgozik.

Az eset egy szombati napon történt, délután fél 5 körül, de a férfi előtte egy másik beteget is megtámadott. Erre úgy derült fény, hogy az egyik ápoló egy nő segélykiáltására figyelt fel, ami egy másik szobából hallatszott. A terembe belépve azt látta, hogy a férfi egyik kezével a nő nyakát szorongatja, a másikkal a mellkasát üti.

A kínai férfi ezután, az ápolót megpillantva, a kötözésre odatett ollókat magához vette, és elindult felé. A kórházi dolgozó hátrálni kezdett, majd egy másik ápoló is mellé állt. Mindketten tárgyakat kerestek, amivel leszerelhetnék a férfit. Idővel aztán egy másik kórteremhez értek, ahol egy 54 éves nő feküdt mélyaltatásban. Gál Sándor szerint a kínai férfi

ekkor váratlanul belépett a kórterembe, kitépte a csövet a nő szájából, és a kezében lévő ollóval közel 30-szor fejen szúrta.

A nő életveszélyes sérüléseket szerzett a támadás következtében, az orvosoknak újra is kellett éleszteniük. Végül március 17-én, szerdán elhunyt.

A támadás után a férfi a folyosóra, majd az előtérbe ment, a biztonsági őrök itt fogták el. A dulakodás közben egyikük kezét szintén megszúrta a támadó. A férfit ezután egy közeli pszichiátriára vitték, de az állapota miatt nem tudták kihallgatni. A rendőrök ugyanakkor közölték vele, hogy gyanúsított, ezért őrizetbe veszik. A férfit azóta letartóztatták, a Büntetés-végrehajtás Központi Kórházában tartják fogva.

A kezdetben elterjedt sajtóhírek szerint a férfi valamilyen szer hatása, esetleg függőség miatt került a kórházba, ám Gál Sándor szerint egyelőre semmi nem bizonyítja, hogy a támadó kábítószerfogyasztó lett volna. Az ügyet ezért szakértőkkel együtt vizsgálják, hogy kiderüljön, mi válthatta ki a bűncselekményt.

A kínai férfivel szemben rövidesen újabb gyanúsításra kerül sor, nevezetesen közfeladatot ellátó személy sérelmére, több ember sérelmére, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés kísérletének, valamint súlyos testi sértés kísérletének megalapozott gyanúja miatt.