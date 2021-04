Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3829e913-d2cc-4062-b1c5-39385249a53e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Franziska Tschinderle szerint a magyar újságírókkal szolidárisnak kell lenni, hogy végezhessék a munkájukat.","shortLead":"Franziska Tschinderle szerint a magyar újságírókkal szolidárisnak kell lenni, hogy végezhessék a munkájukat.","id":"20210408_Osztrak_ujsagiro_Nem_fogjuk_abbahagyni_a_tudositasainkat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3829e913-d2cc-4062-b1c5-39385249a53e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b9874b-f6f3-40db-87a1-813106f0e26c","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_Osztrak_ujsagiro_Nem_fogjuk_abbahagyni_a_tudositasainkat","timestamp":"2021. április. 08. 10:45","title":"A közmédiában támadott osztrák újságíró: „Nem fogjuk abbahagyni a tudósításainkat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16638a82-007b-496d-8f0b-a2201f36089b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még az Egyesült Államokban is nagyon messze van a járvány vége. A Microsoftnál is inkább óvatosak, és két hónappal eltolják a redmondi campus megnyitását.","shortLead":"Még az Egyesült Államokban is nagyon messze van a járvány vége. A Microsoftnál is inkább óvatosak, és két hónappal...","id":"20210409_microsoft_redmondi_campus_ujranyitas_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16638a82-007b-496d-8f0b-a2201f36089b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb41146d-a344-42d0-94fa-b7158a184ff2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_microsoft_redmondi_campus_ujranyitas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 09. 12:03","title":"Óvatos a Microsoft, csak szeptemberre tervezi a „nagy nyitást”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a994bdce-43d4-4f27-8a2c-dc6927681e5d","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"Amikor először indult olimpián, még nem is indultak külön nők koronglövészetben, szégyent így sem vallott. Nem sokkal később már hibátlan eredménnyel nyert olimpiát.","shortLead":"Amikor először indult olimpián, még nem is indultak külön nők koronglövészetben, szégyent így sem vallott. Nem sokkal...","id":"20210409_Igaly_Diana_nekrolog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a994bdce-43d4-4f27-8a2c-dc6927681e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d7b42a-f64c-429f-9932-cfd0e26a0822","keywords":null,"link":"/sport/20210409_Igaly_Diana_nekrolog","timestamp":"2021. április. 09. 11:32","title":"Igaly Diána halálával nemcsak nagy sportolót, hanem ikont is vesztett Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54c5c9b-bb3b-4e49-9065-e33199a97e63","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Eredetileg 10 centért lehetett megvenni 1938-ban, most 3,25 millió dollárt fizetett érte valaki. ","shortLead":"Eredetileg 10 centért lehetett megvenni 1938-ban, most 3,25 millió dollárt fizetett érte valaki. ","id":"20210408_Elkepeszto_osszegert_kelt_el_egy_ritka_Supermankepregeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a54c5c9b-bb3b-4e49-9065-e33199a97e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee3aaec-c73e-4650-b19a-c72647eed85f","keywords":null,"link":"/elet/20210408_Elkepeszto_osszegert_kelt_el_egy_ritka_Supermankepregeny","timestamp":"2021. április. 08. 09:07","title":"Elképesztő összegért kelt el egy ritka Superman-képregény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ab77f9-6634-4635-9947-c55e4c0d094f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Életmódunk, még ha maszkkal is, de akár már május végével, június végével visszatérhet a normalitáshoz - mondta a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely, aki szerint túljutottunk a harmadik hullám csúcsán. A kormány akár napok múlva dönthet a lazítás következő lépéseiről, az viszont már most biztos, hogy futballmeccseket csak védettségi igazolvánnyal lehet majd látogatni. Az április 19-ei nyitás miatt aggódó pedagógusokat arra kérte, legyenek figyelemmel a szülőkre és a diákokra is. \r

\r

","shortLead":"Életmódunk, még ha maszkkal is, de akár már május végével, június végével visszatérhet a normalitáshoz - mondta...","id":"20210408_kormanyinfo_gulyas_gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06ab77f9-6634-4635-9947-c55e4c0d094f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee015a0-c0cd-41b3-aa36-52479684cb9b","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_kormanyinfo_gulyas_gergely","timestamp":"2021. április. 08. 10:57","title":"Gulyás: 3 millió beoltott után döntenek az újraindítás következő lépéseiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32451790-0234-4d1b-b546-e6ef219dd71f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A FlixOnline nevű alkalmazás szinte megszólalásig hasonlít a Netflixre. Ez a szolgáltatás viszont egyáltalán nem szórakoztatásra készült.","shortLead":"A FlixOnline nevű alkalmazás szinte megszólalásig hasonlít a Netflixre. Ez a szolgáltatás viszont egyáltalán nem...","id":"20210409_android_malware_virus_kartevo_flixonline","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32451790-0234-4d1b-b546-e6ef219dd71f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58964a8-8539-47ef-8125-dde367397cbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_android_malware_virus_kartevo_flixonline","timestamp":"2021. április. 09. 10:33","title":"Két hónap ingyenfilmezést ígér egy új androidos app, de nagy bajt csinál vele, ha telepíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ef0755-a862-47ad-9e5e-00dcd1f68c1f","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A világban tovaterjedő saját mutáns erősítette fel a koronavírus-járványt Brazíliában, ahol a fenyegetést lebecsülő Jair Bolsonaro elnök politikai manőverei súlyosbítják az egészségügyi és gazdasági válságot.","shortLead":"A világban tovaterjedő saját mutáns erősítette fel a koronavírus-járványt Brazíliában, ahol a fenyegetést lebecsülő...","id":"202114__brazil_jarvanyhelyzet__egeszsegugyi_katasztrofa__politikai_benultsag__virusbomba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09ef0755-a862-47ad-9e5e-00dcd1f68c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a30dc77-120f-47df-808f-bf7bfe5c4357","keywords":null,"link":"/360/202114__brazil_jarvanyhelyzet__egeszsegugyi_katasztrofa__politikai_benultsag__virusbomba","timestamp":"2021. április. 08. 15:00","title":"Brazíliában robbant a vírusbomba, és globális hatásai lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33cebb9d-e0c2-4952-b544-185d79e9973f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tíz kilométeres kitörési oszlop szállt fel a vulkánból, a lakosságot hajókkal menekítik a közeli szigetekre.","shortLead":"Tíz kilométeres kitörési oszlop szállt fel a vulkánból, a lakosságot hajókkal menekítik a közeli szigetekre.","id":"20210409_kitores_la_soufriere_vulkan_saint_vincent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33cebb9d-e0c2-4952-b544-185d79e9973f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d630f03-8eba-4b1e-88a3-1a0b1ad530a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_kitores_la_soufriere_vulkan_saint_vincent","timestamp":"2021. április. 09. 18:12","title":"Kitört a La Soufriére vulkán, evakuálják Saint Vincent lakosait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]