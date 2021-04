Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72c80a2e-0c0a-4c27-99ab-47519fca81c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Közel egy évtizede ezer tonna veszélyes hulladék pihent egy azóta felszámolt veszélyeshulladék-szállítással foglalkozó cég telephelyén.","shortLead":"Közel egy évtizede ezer tonna veszélyes hulladék pihent egy azóta felszámolt veszélyeshulladék-szállítással foglalkozó...","id":"20210409_200_tonna_veszelyes_anyag_Kiskunhalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72c80a2e-0c0a-4c27-99ab-47519fca81c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228153d7-312d-4455-8517-40f68b448254","keywords":null,"link":"/zhvg/20210409_200_tonna_veszelyes_anyag_Kiskunhalas","timestamp":"2021. április. 09. 20:59","title":"Kétszáz tonna veszélyes anyagot szállítottak el Kiskunhalasról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac48307a-63b1-48d8-9713-86fc54a9b0cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felvételt is közzétettek a két elkövetőről, akik több százezret zsákmányoltak áldozatuktól.","shortLead":"Felvételt is közzétettek a két elkövetőről, akik több százezret zsákmányoltak áldozatuktól.","id":"20210409_bunugyek_rendorok_keresik_tolvajok_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac48307a-63b1-48d8-9713-86fc54a9b0cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4dfea7e-cf3b-4662-8c41-27375b800167","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_bunugyek_rendorok_keresik_tolvajok_budapest","timestamp":"2021. április. 09. 07:33","title":"Beültek a sorfőr mellé, majd kiszálltak a pénzével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"756aeccc-9698-44da-9671-457256dc5a4f","c_author":"BI","category":"elet","description":"Az új Nemzeti alaptantervhez és a kerettantervekhez új tankönyveket is ki kellett adni, amit aztán minden iskolának használni is kell. Ehhez rohamtempójú tankönyvbírálatokra volt szükség, de az Oktatási Hivatal ezt is megoldotta. Az időnként komikusnak is nevezhető tankönyvi esetekről hivatalos dokumentumok kerültek elő.



","shortLead":"Az új Nemzeti alaptantervhez és a kerettantervekhez új tankönyveket is ki kellett adni, amit aztán minden iskolának...","id":"20210409_Sajat_tankonyveit_biralta_az_allami_kiado_es_kivalonak_talalta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=756aeccc-9698-44da-9671-457256dc5a4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2298f626-47b8-4805-aa18-aad835f68271","keywords":null,"link":"/elet/20210409_Sajat_tankonyveit_biralta_az_allami_kiado_es_kivalonak_talalta","timestamp":"2021. április. 09. 15:15","title":"Saját tankönyveit bírálta el az állami kiadó, és kiválónak találta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a1fa58-1908-4450-9f39-665efab4fa96","c_author":"HVG","category":"360","description":"Már az előtt olvashatók a levelek, hogy a kézbesítő bedobná őket a postaládába. Ez a Német Posta új, a címzett számára ingyenes szolgáltatása március vége óta. ","shortLead":"Már az előtt olvashatók a levelek, hogy a kézbesítő bedobná őket a postaládába. Ez a Német Posta új, a címzett számára...","id":"202114_email_utan_jon_apostas_kukucs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89a1fa58-1908-4450-9f39-665efab4fa96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545a54a0-8c0a-4756-be65-31183d12fc40","keywords":null,"link":"/360/202114_email_utan_jon_apostas_kukucs","timestamp":"2021. április. 10. 11:15","title":"A német posta már előre, e-mailben kézbesíti bizonyos papír levelek tartalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5331f3eb-b938-445c-8694-49613ecd7600","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Mission: Impossible folytatására egészen 2022. május 27-ig kell majd várni.","shortLead":"A Mission: Impossible folytatására egészen 2022. május 27-ig kell majd várni.","id":"20210410_Megint_elhalasztottak_az_uj_Mission_Impossible_es_a_Top_Gun_2_premierjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5331f3eb-b938-445c-8694-49613ecd7600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4652e7-405e-4144-971b-d2f73731cd7f","keywords":null,"link":"/kultura/20210410_Megint_elhalasztottak_az_uj_Mission_Impossible_es_a_Top_Gun_2_premierjet","timestamp":"2021. április. 10. 16:39","title":"Megint elhalasztották az új Mission: Impossible és a Top Gun 2 premierjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4659f46-4c50-47f5-ac2c-efd494968d3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" 10 921 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1 344-en vannak lélegeztetőgépen. ","shortLead":" 10 921 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1 344-en vannak lélegeztetőgépen. ","id":"20210410_Elhunyt_245_beteg_8053_az_uj_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4659f46-4c50-47f5-ac2c-efd494968d3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67fa23a9-2950-4e0d-b3b2-e2b153d87cd6","keywords":null,"link":"/itthon/20210410_Elhunyt_245_beteg_8053_az_uj_fertozott","timestamp":"2021. április. 10. 09:20","title":"Elhunyt 245 beteg, 8053 az új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12502735-760d-4168-841d-0d5580cf5c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felsőoktatás modellváltását koordináló Stumpf István szerint a mostani munka kivételes, ennyi pénzt és lehetőséget még egyetlen kormány sem adott az egyetemeknek.","shortLead":"A felsőoktatás modellváltását koordináló Stumpf István szerint a mostani munka kivételes, ennyi pénzt és lehetőséget...","id":"20210409_stumpf_istvan_szfe_szinmuveszeti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12502735-760d-4168-841d-0d5580cf5c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b190110-93de-4f14-a216-59df24be266c","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_stumpf_istvan_szfe_szinmuveszeti","timestamp":"2021. április. 09. 10:53","title":"Stumpf István: Az SZFE ügye kivétel, egyfajta baleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58506e1-919a-4ead-b5f4-172d8bf23ccc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán bejelentette szombaton, hogy az atomprogramjáról szóló 2015-ös hathatalmi megállapodást szándékosan megsértve újabb, modernebb, ezáltal gyorsabb urándúsító centrifugákat helyezett üzembe, valamint hogy elkezdte a legújabb fejlesztésű centrifugájának gépészeti próbáját.","shortLead":"Irán bejelentette szombaton, hogy az atomprogramjáról szóló 2015-ös hathatalmi megállapodást szándékosan megsértve...","id":"20210410_Iran_meg_egy_lepessel_kozelebb_kerult_ahhoz_hogy_akar_az_atomfegyvert_is_epithessen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a58506e1-919a-4ead-b5f4-172d8bf23ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e83184f-6e17-4a79-9c32-ddbce49ba9eb","keywords":null,"link":"/vilag/20210410_Iran_meg_egy_lepessel_kozelebb_kerult_ahhoz_hogy_akar_az_atomfegyvert_is_epithessen","timestamp":"2021. április. 10. 16:29","title":"Irán még egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy akár az atomfegyvert is építhessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]