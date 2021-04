Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee451356-4b5d-4c99-9975-bc1194e2681d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A végén már 13 járőrkocsi igyekezett megállítani a kék Passatot, aminek vezetőjéről kiderült, hogy jogsija sincs.","shortLead":"A végén már 13 járőrkocsi igyekezett megállítani a kék Passatot, aminek vezetőjéről kiderült, hogy jogsija sincs.","id":"20210410_autos_uldozes_budapest_kobanya_zuglo_kek_passat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee451356-4b5d-4c99-9975-bc1194e2681d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a546b59-03e4-4a22-9ec5-c81fde069261","keywords":null,"link":"/cegauto/20210410_autos_uldozes_budapest_kobanya_zuglo_kek_passat","timestamp":"2021. április. 10. 12:30","title":"Zuglótól Kőbányáig üldözték a rendőrök a körözött sikkasztót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72316eb-2698-43d2-8553-727d6dd2742f","c_author":"Fekő Ádám","category":"elet","description":"Ha a szabályok engedik, akkor az emberek kimennek az utcára: megnéztük a főváros első igazán tavaszi estéjét, ami gyorsan alátámasztotta ezt az állítást.","shortLead":"Ha a szabályok engedik, akkor az emberek kimennek az utcára: megnéztük a főváros első igazán tavaszi estéjét, ami...","id":"20210410_budapest_pentek_korlatozasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b72316eb-2698-43d2-8553-727d6dd2742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75fe28ad-6d05-4975-bb97-3c0510fffaa9","keywords":null,"link":"/elet/20210410_budapest_pentek_korlatozasok","timestamp":"2021. április. 10. 10:08","title":"“November óta alig találkoztam emberekkel, ennyi kockázatot vállalhatok” - kirajzott az utcára Budapest péntek este","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6894589-ffd7-4c2a-82aa-b9362ca4dfec","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Janine Pendleton fotóin egy embert sem látunk, de a jelenlétük még ebben ebben az ürességben is kísért. A Manchester mellett élő fotóst az érdekli, hogy mi van a „belépni tilos” táblákon túl, és a legtöbbször varázslatos világokat talál: egy átjárót a letűnt időkbe. Elfeledett, elhagyatott és pusztulásnak induló helyekről készült képeiből mutatunk be néhányat.","shortLead":"Janine Pendleton fotóin egy embert sem látunk, de a jelenlétük még ebben ebben az ürességben is kísért. A Manchester...","id":"20210410_nagyitas_elhagyatott_helyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6894589-ffd7-4c2a-82aa-b9362ca4dfec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e161ba2f-a9e1-406d-9762-1246bd2dc358","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210410_nagyitas_elhagyatott_helyek","timestamp":"2021. április. 10. 20:00","title":"Egykor emberek jártak ezeken a helyeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha az mRNS-alapú vakcinákhoz hasonlítják őket, gyengén teljesítenek – mondta a kínai járványügy vezetője.","shortLead":"Ha az mRNS-alapú vakcinákhoz hasonlítják őket, gyengén teljesítenek – mondta a kínai járványügy vezetője.","id":"20210411_sinopharm_kina_vakcina_inaktivalt_virus_mrns","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4671787c-f68d-4a97-a5a7-d3d546caab36","keywords":null,"link":"/tudomany/20210411_sinopharm_kina_vakcina_inaktivalt_virus_mrns","timestamp":"2021. április. 11. 13:50","title":"Egy szakértő szerint az olyan vakcinák, mint amilyen a kínai Sinopharm is, nem eléggé hatásosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6c7be7-ab15-4670-b02e-a991561e1a14","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdáig egész jó lesz az idő, de utána hűvösebb napok jönnek.","shortLead":"Szerdáig egész jó lesz az idő, de utána hűvösebb napok jönnek.","id":"20210411_10_fokos_lehules_jon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc6c7be7-ab15-4670-b02e-a991561e1a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4a59d4b-c213-421e-b64a-11dd5f75cea0","keywords":null,"link":"/itthon/20210411_10_fokos_lehules_jon","timestamp":"2021. április. 11. 15:52","title":"10 fokos lehűlés jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9a2710-c2bd-4733-b1a7-700232f6d3b1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Kreml közelében lévő, neobarokk stílusban kialakított, gasztronómiai ínyencségeket, gyarmatárut és ritka borokat kínáló üzletet 1901-ben nyitották meg. ","shortLead":"A Kreml közelében lévő, neobarokk stílusban kialakított, gasztronómiai ínyencségeket, gyarmatárut és ritka borokat...","id":"20210411_Bezart_a_120_eves_Jeliszejevszkij_elelmiszerbolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b9a2710-c2bd-4733-b1a7-700232f6d3b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60012bb7-174a-4865-a726-828b009ee599","keywords":null,"link":"/elet/20210411_Bezart_a_120_eves_Jeliszejevszkij_elelmiszerbolt","timestamp":"2021. április. 11. 15:15","title":"Bezárt a 120 éves Jeliszejevszkij élelmiszerbolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Jelentős összeggel, akár több, mint 10 százalékkal is megnövelheti a hitel teljes visszafizetendő összegét, ha az adós a moratórium teljes időszaka alatt felfüggesztette a hiteltörlesztést. Az ok egyszerű: bár a moratórium alatt felszámított kamat nem tőkésíthető, mivel a hitelek törlesztője nem emelkedhet, ezért a megnövekedett futamidő miatt tovább fizetjük a kamatot a bank pénzére.","shortLead":"Jelentős összeggel, akár több, mint 10 százalékkal is megnövelheti a hitel teljes visszafizetendő összegét, ha az adós...","id":"20210410_Minel_tovabb_maradunk_a_moratoriumban_annal_tobbet_fizetunk_kesobb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db5afdbc-c1b1-4506-aa95-e826e9b895c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210410_Minel_tovabb_maradunk_a_moratoriumban_annal_tobbet_fizetunk_kesobb","timestamp":"2021. április. 10. 07:30","title":"Minél tovább maradunk a moratóriumban, annál többet fizetünk később","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tulajdonos évek óta elhanyagolta a járművet, de ez nem menti fel a sofőrt, aki alatt tönkrement az autó és ezért balesetet okozott. ","shortLead":"A tulajdonos évek óta elhanyagolta a járművet, de ez nem menti fel a sofőrt, aki alatt tönkrement az autó és ezért...","id":"20210410_Rendorsegi_ugy_lett_abbol_hogy_nem_ellenorizte_a_kolcson_kapott_autot_egy_kiskorosi_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f565d02-faf7-4cee-ae4c-3cbc958c0edd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210410_Rendorsegi_ugy_lett_abbol_hogy_nem_ellenorizte_a_kolcson_kapott_autot_egy_kiskorosi_ferfi","timestamp":"2021. április. 10. 17:12","title":"Rendőrségi ügy lett abból, hogy nem ellenőrizte a kölcsön kapott autót egy kiskőrösi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]