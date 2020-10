Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d92aa43b-da31-4d0f-89d7-376be4347f0c","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Négy év fogházra ítélték első fokon M. Richárdot, aki 2017 tavaszán a Mercedesével összeütközött egy Citroennel, a balesetben ketten meghaltak. Ezenkívül örökre eltiltották az autóvezetéstől. A Citroen sofőrjét is 1 év 10 hónap fogházra ítélték, de az ő büntetését 3 évre felfüggesztették. Az ügyészség és M. Richárd is fellebbezne, így az ítélet nem jogerős. M. Richárd bűnügyi felügyeletét szerdán megszüntették és noha az ügyészség kezdeményezte az előzetes letartóztatását, a bíró ezt nem látta indokoltnak.","shortLead":"Négy év fogházra ítélték első fokon M. Richárdot, aki 2017 tavaszán a Mercedesével összeütközött egy Citroennel...","id":"20200930_m_richard_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d92aa43b-da31-4d0f-89d7-376be4347f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e0991d-02cf-4c68-9612-b258c94e82b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_m_richard_itelet","timestamp":"2020. szeptember. 30. 09:16","title":"Négy év fogházat kapott M. Richárd a Dózsa György úti baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ddc3711-28ca-4ce3-bcdf-b38fd740b143","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Törökország beavatkozhatott az azeri–örmény konfliktusba. A török államfői hivatal kommunikációs igazgatója tagadta a hírt.","shortLead":"Törökország beavatkozhatott az azeri–örmény konfliktusba. A török államfői hivatal kommunikációs igazgatója tagadta...","id":"20200929_hegyi_karabah_ormenyorszag_azerbajdzsan_torokorszag_vadaszgep_beavatkozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ddc3711-28ca-4ce3-bcdf-b38fd740b143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18bdca7c-1ea8-4186-99db-36c8ae194314","keywords":null,"link":"/vilag/20200929_hegyi_karabah_ormenyorszag_azerbajdzsan_torokorszag_vadaszgep_beavatkozas","timestamp":"2020. szeptember. 29. 16:34","title":"Az örmények állítják: Törökország lelőtte egy vadászgépüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500fd45d-4982-4e12-addf-6ae1ab2f484e","c_author":"F.Z.","category":"gazdasag","description":"2009-ben volt utoljára példa arra, hogy a nemzeti össztermék nominálisan is csökkent.","shortLead":"2009-ben volt utoljára példa arra, hogy a nemzeti össztermék nominálisan is csökkent.","id":"20201001_Ezt_jelentette_a_kormany_Brusszelnek_gigantikus_hiany_miniatur_GDP","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=500fd45d-4982-4e12-addf-6ae1ab2f484e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78103b78-a855-4b05-a7a7-ba8eb67f9322","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_Ezt_jelentette_a_kormany_Brusszelnek_gigantikus_hiany_miniatur_GDP","timestamp":"2020. október. 01. 12:04","title":"Ezt jelentette a kormány Brüsszelnek: gigantikus hiány, miniatűr GDP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14c38769-6ac5-4295-b86f-598fc98cf824","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfit terrorszervezetben való részvétellel, terrorizmusra való felbujtással és uszítással vádolják.","shortLead":"A férfit terrorszervezetben való részvétellel, terrorizmusra való felbujtással és uszítással vádolják.","id":"20201001_talib_ausztria_wels","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14c38769-6ac5-4295-b86f-598fc98cf824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f741fa7b-dfed-4cdd-a8b0-66f3a57dc743","keywords":null,"link":"/vilag/20201001_talib_ausztria_wels","timestamp":"2020. október. 01. 13:08","title":"Elfogtak egy feltételezett tálibot Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"041894f8-ecf4-400d-8b7b-dace270ad02e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szennyezett hűtőkben, piszkos raktárban tárolták az alapanyagokat, a rovarirtót a szendvicsek mellett tartották egy Váci úti hamburgerezőben.","shortLead":"Szennyezett hűtőkben, piszkos raktárban tárolták az alapanyagokat, a rovarirtót a szendvicsek mellett tartották...","id":"20200930_nebih_hamburgerezo_bezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=041894f8-ecf4-400d-8b7b-dace270ad02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1114086e-42ef-41f7-b188-c91ef10a436a","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_nebih_hamburgerezo_bezaras","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:31","title":"Átmenetileg bezáratott a Nébih egy hamburgerezőt, amint ellenőrei meglátták az ottani állapotokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy személyautó és egy tehervonat balesete miatt Almásfüzitőnél egyik vágányon sem járhatnak a vonatok.","shortLead":"Egy személyautó és egy tehervonat balesete miatt Almásfüzitőnél egyik vágányon sem járhatnak a vonatok.","id":"20201001_Budapest_Gyor_vasut_baleset_potlobusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b811714-9d19-48bc-b78b-b960ee08a6a5","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_Budapest_Gyor_vasut_baleset_potlobusz","timestamp":"2020. október. 01. 06:59","title":"Pótlóbuszra kell átszállni a Budapest-Győr vasútvonalon egy baleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eaafc68-ff73-46ba-b1f6-31b6b9ca6618","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy készülnek a Ferencvárosnál, hogy lehetnek nézők a BL-ben, ezért megpróbáltak a saját stadionjuknál nagyobb helyre menni, de nem sikerült.","shortLead":"Úgy készülnek a Ferencvárosnál, hogy lehetnek nézők a BL-ben, ezért megpróbáltak a saját stadionjuknál nagyobb helyre...","id":"20201001_ftc_bl_puskas_stadion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3eaafc68-ff73-46ba-b1f6-31b6b9ca6618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ec4f36-bb1d-47ee-a6c4-d044b7c7c282","keywords":null,"link":"/sport/20201001_ftc_bl_puskas_stadion","timestamp":"2020. október. 01. 08:15","title":"Technikai okok miatt nem játszhatja a Ferencváros az új Puskás Arénában a BL-meccseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0c76b7-1cf3-433c-ae7b-ce0f518d158e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy a baj a Péterfy Sándor utcai kórházban: segédápolói és orvosírnoki munkaköröket is nyugdíjasokkal töltetnének be. Tavaly munkaerő-kölcsönzőkön keresztül is béreltek nővéreket és műtősöket.","shortLead":"Nagy a baj a Péterfy Sándor utcai kórházban: segédápolói és orvosírnoki munkaköröket is nyugdíjasokkal töltetnének be...","id":"20200930_Nyugdijas_szovetkezettol_berel_munkaerot_a_Peterfy_Korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d0c76b7-1cf3-433c-ae7b-ce0f518d158e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39024a48-539a-4329-ba3a-ae61a54e1610","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_Nyugdijas_szovetkezettol_berel_munkaerot_a_Peterfy_Korhaz","timestamp":"2020. szeptember. 30. 15:52","title":"Nyugdíjas-szövetkezettől bérel munkaerőt a Péterfy-kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]