[{"available":true,"c_guid":"fc4ca07d-554f-4f3a-b5c1-1eb6f3e9c6a3","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A stuttgarti gyártó legújabb elektromos autója a Kecskeméten gyártott A-osztály szabadidőautó változatára, a GLA-ra épül, és az ígéretek szerint akár 486 kilométert is képes megtenni csendben suhanva. Hogy ebből mennyit hoz a gyakorlatban, kiderül a tesztünkből.","shortLead":"A stuttgarti gyártó legújabb elektromos autója a Kecskeméten gyártott A-osztály szabadidőautó változatára, a GLA-ra...","id":"20210417_merjunk_kicsit_almodni_teszten_a_kompakt_mercedes_eqa_villanyauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc4ca07d-554f-4f3a-b5c1-1eb6f3e9c6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b593ffe6-9a33-4bf1-b762-0e83687bed5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210417_merjunk_kicsit_almodni_teszten_a_kompakt_mercedes_eqa_villanyauto","timestamp":"2021. április. 17. 07:59","title":"Merjünk kicsit álmodni: teszten a kompakt Mercedes EQA villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5d3a67-1354-487b-b5a6-1860df9ffb06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210418_kinai_vakcina_immunitas_neuralink_emberi_agy_pfizer_harmadik_dozis_deepl_fordito_tesco_iphone_se","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df5d3a67-1354-487b-b5a6-1860df9ffb06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb996a0f-3a34-4dc1-80b9-945df7411ec7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210418_kinai_vakcina_immunitas_neuralink_emberi_agy_pfizer_harmadik_dozis_deepl_fordito_tesco_iphone_se","timestamp":"2021. április. 18. 12:00","title":"Ez történt: A Pfizer első embere elmondta, hogy egy harmadik oltásra is szükség lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbace233-bd62-4cbc-9ac7-0739b2826fb4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A családminiszter szerint nagyon sok európai párt szeretne együttműködni a Fidesszel, de konkrétumokat alig említett. Az biztos, hogy a Fidesz nem keresi az együttműködést kilépéspárti erőkkel, belülről akarják megváltoztatni az EU-t.","shortLead":"A családminiszter szerint nagyon sok európai párt szeretne együttműködni a Fidesszel, de konkrétumokat alig említett...","id":"20210417_Novak_Katalin_szerint_a_Fidesz_gazdasagi_erdekek_miatt_is_baratkozik_a_balra_tolodott_CDUval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbace233-bd62-4cbc-9ac7-0739b2826fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89cd8fc-7ee7-4305-8286-e4496173ede9","keywords":null,"link":"/vilag/20210417_Novak_Katalin_szerint_a_Fidesz_gazdasagi_erdekek_miatt_is_baratkozik_a_balra_tolodott_CDUval","timestamp":"2021. április. 17. 10:52","title":"Novák Katalin szerint a Fidesz „gazdasági érdekek” miatt is barátkozik a „balra tolódott” CDU-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1efcbe-e768-4115-806a-95c502e9acfa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tihanyi apátság is ezt szeretné.","shortLead":"A tihanyi apátság is ezt szeretné.","id":"20210418_Egyhazi_fenntartasba_kerulhet_a_szantodpusztai_majorsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e1efcbe-e768-4115-806a-95c502e9acfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3808b85c-5c14-425c-8944-8a7b2d0fb906","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210418_Egyhazi_fenntartasba_kerulhet_a_szantodpusztai_majorsag","timestamp":"2021. április. 18. 08:44","title":"Egyházi fenntartásba kerülhet a szántódpusztai majorság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b41edda5-19d8-435e-983d-cbd3d53b454c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Immár szinte minden, a gazdaságban keletkező számlát lát az adóhatóság. Két hét alatt több mint 300 millió számláról kaptak adatot, a legerősebb napon, április 7-én 3,5 millióról.","shortLead":"Immár szinte minden, a gazdaságban keletkező számlát lát az adóhatóság. Két hét alatt több mint 300 millió számláról...","id":"20210417_Megdolt_a_szamlazasi_rekord_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b41edda5-19d8-435e-983d-cbd3d53b454c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb85b89a-4b4b-4230-a909-6874b253e589","keywords":null,"link":"/kkv/20210417_Megdolt_a_szamlazasi_rekord_Magyarorszagon","timestamp":"2021. április. 17. 12:54","title":"Megdőlt a számlázási rekord Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d6d55b-fc57-4056-894e-96148f441577","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az 1971-ben polgárháborúban fogant, lesajnált Banglades Dél-Ázsia fontos gazdasági erejévé vált. A diktatórikus elhajlás ellenére a világ 8. legnépesebb országának stratégiai jelentősége is óriásit nőtt. ","shortLead":"Az 1971-ben polgárháborúban fogant, lesajnált Banglades Dél-Ázsia fontos gazdasági erejévé vált. A diktatórikus...","id":"202115__banglades_50_eves__rohamos_fejlodes__geopolitika__tigrisugras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39d6d55b-fc57-4056-894e-96148f441577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052f2b4c-a187-4cdc-958c-e4ef0825416c","keywords":null,"link":"/360/202115__banglades_50_eves__rohamos_fejlodes__geopolitika__tigrisugras","timestamp":"2021. április. 18. 16:00","title":"A nők vitték sikerre az 50 éves Bangladest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81f1cea-e7b7-42f5-bafb-51a6017b9c85","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az eddig sem volt kérdés, hogy az olaszok nagyon értenek a designhoz, most viszont azt is bebizonyították, hogy a villanyautók gyártásához is konyítanak. Kicsi és nem túl erős, de egész messzire gurul és gyorsan megszerethető az új Fiat 500.","shortLead":"Az eddig sem volt kérdés, hogy az olaszok nagyon értenek a designhoz, most viszont azt is bebizonyították...","id":"20210416_villanykabrio_teszten_a_teljesen_uj_es_olaszosan_cuki_fiat_500","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b81f1cea-e7b7-42f5-bafb-51a6017b9c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182ac178-1556-462f-a6b3-6a06785741e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_villanykabrio_teszten_a_teljesen_uj_es_olaszosan_cuki_fiat_500","timestamp":"2021. április. 16. 20:01","title":"Villanykabrió: teszten a teljesen új és olaszosan cuki elektromos Fiat 500","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester szerint a kormány előbb több ezer magyar fiatal olcsó lakhatásának ügyét dobta sutba, majd megalázta saját kormányának tagjait is, amikor Palkovics Lászlóra bízta a Fudan Egyetem és a Diákváros megvalósításának koordinálását.","shortLead":"A főpolgármester szerint a kormány előbb több ezer magyar fiatal olcsó lakhatásának ügyét dobta sutba, majd megalázta...","id":"20210417_fudan_egyetem_diakvaros_karacsony_gergely_furjes_balazs_palkovics_laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde2f9af-d86b-4b14-93f0-c1f996c86968","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210417_fudan_egyetem_diakvaros_karacsony_gergely_furjes_balazs_palkovics_laszlo","timestamp":"2021. április. 17. 12:31","title":"Karácsony: Saját embereit sem kíméli a kormány, hogy lakájtempóban kiszolgálja a kínai gazdasági-politikai érdekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]