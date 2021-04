Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai, a német és a francia diplomácia is megfenyegette Oroszországot, ha hagyja meghalni Alekszej Navalnijt, aki mellett hívei hatalmas tüntetést szerveznek. ","shortLead":"Az amerikai, a német és a francia diplomácia is megfenyegette Oroszországot, ha hagyja meghalni Alekszej Navalnijt, aki...","id":"20210418_Tunteteseket_szerveznek_szerdara_Navalnij_tamogatoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ca4634-89af-4732-91c3-e49ac0ba16fb","keywords":null,"link":"/vilag/20210418_Tunteteseket_szerveznek_szerdara_Navalnij_tamogatoi","timestamp":"2021. április. 18. 20:27","title":"Tüntetéseket szerveznek szerdára Navalnij támogatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13da4e99-e666-49c6-99ab-0ef0dd69693c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Éveket várnak diagnózisra, majd többen a magánszolgáltatókhoz menekülnek. A Hallihó Fejlesztő Központ felmérte, milyen kihívások elé állítja a családot egy beszédfejlődési zavarral küzdő gyerek.



","shortLead":"Éveket várnak diagnózisra, majd többen a magánszolgáltatókhoz menekülnek. A Hallihó Fejlesztő Központ felmérte, milyen...","id":"20210419_Akar_havi_tobb_mint_szazezer_forintot_is_elkoltenek_a_csaladok_a_gyerek_fejlesztesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13da4e99-e666-49c6-99ab-0ef0dd69693c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8883ef96-6312-4fa5-9803-c499b182d19b","keywords":null,"link":"/elet/20210419_Akar_havi_tobb_mint_szazezer_forintot_is_elkoltenek_a_csaladok_a_gyerek_fejlesztesere","timestamp":"2021. április. 19. 10:52","title":"Akár havi több mint százezer forintot is elköltenek a családok a gyerek fejlesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7552f542-834a-4e52-88c7-c15f77984c1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legutóbbi időben már olyan nap is volt, amikor a 7 százalékot is elérte az arányuk. A brit koronavírus-mutáns lehet a háttérben.","shortLead":"A legutóbbi időben már olyan nap is volt, amikor a 7 százalékot is elérte az arányuk. A brit koronavírus-mutáns lehet...","id":"20210419_koronavirus_alapbetegsegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7552f542-834a-4e52-88c7-c15f77984c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"620703b8-2df0-488e-b839-363b654dcc58","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_koronavirus_alapbetegsegek","timestamp":"2021. április. 19. 08:23","title":"Egyre több „alapbetegség” nélküli áldozatot szed a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1262d33-8b7b-432b-b6bf-f78db89a7e63","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szedán és a kupé most debütált xDrive változatai minden korábbinál jobban gyorsulnak és hátsókerék-hajtású móddal is rendelkeznek.","shortLead":"A szedán és a kupé most debütált xDrive változatai minden korábbinál jobban gyorsulnak és hátsókerék-hajtású móddal is...","id":"20210419_ujabb_szentsegtores_itt_az_osszkerekes_bmw_m3_es_m4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1262d33-8b7b-432b-b6bf-f78db89a7e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fcd131c-ab2a-4315-a181-300ddb321cc0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210419_ujabb_szentsegtores_itt_az_osszkerekes_bmw_m3_es_m4","timestamp":"2021. április. 19. 07:16","title":"Újabb szentségtörés: itt az összkerekes BMW M3 és M4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c893101c-d798-4dd5-aa5d-75df39496685","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"–","shortLead":"–","id":"20210417_Birosag_ele_allitjak_Matteo_Salvinit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c893101c-d798-4dd5-aa5d-75df39496685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4fcb9a-31b9-4e14-b579-ff33cec07eee","keywords":null,"link":"/vilag/20210417_Birosag_ele_allitjak_Matteo_Salvinit","timestamp":"2021. április. 17. 18:03","title":"Bíróság elé állítják Matteo Salvinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84c811ec-59e9-4b30-88e3-f13d4fbac194","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 85 évesen elhunyt színművészről otthona előtt is megemlékeznek tisztelői, ismerősei.","shortLead":"A 85 évesen elhunyt színművészről otthona előtt is megemlékeznek tisztelői, ismerősei.","id":"20210417_Viragok_mecsesek_gyulnek_Torocsik_Mari_velemi_hazanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84c811ec-59e9-4b30-88e3-f13d4fbac194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0934bb77-7a38-4afd-8c42-f5bac81d1e87","keywords":null,"link":"/elet/20210417_Viragok_mecsesek_gyulnek_Torocsik_Mari_velemi_hazanal","timestamp":"2021. április. 17. 18:21","title":"Virágok, mécsesek gyűlnek Törőcsik Mari velemi házánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bebf574a-c276-469e-8ae1-7f7e2da559c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kutatók szerint a tavalyi év volt a legnyugodtabb és a legcsendesebb az óceánok élőlényei számára. ","shortLead":"Kutatók szerint a tavalyi év volt a legnyugodtabb és a legcsendesebb az óceánok élőlényei számára. ","id":"20210417_Volt_pozitiv_hatasa_a_vilagjarvanynak_csendesebbek_lettek_az_oceanok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bebf574a-c276-469e-8ae1-7f7e2da559c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac4feab3-8538-4691-b470-857acad4f00b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210417_Volt_pozitiv_hatasa_a_vilagjarvanynak_csendesebbek_lettek_az_oceanok","timestamp":"2021. április. 17. 19:56","title":"Volt pozitív hatása is a világjárványnak: elcsendesültek az óceánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5d3a67-1354-487b-b5a6-1860df9ffb06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210418_kinai_vakcina_immunitas_neuralink_emberi_agy_pfizer_harmadik_dozis_deepl_fordito_tesco_iphone_se","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df5d3a67-1354-487b-b5a6-1860df9ffb06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb996a0f-3a34-4dc1-80b9-945df7411ec7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210418_kinai_vakcina_immunitas_neuralink_emberi_agy_pfizer_harmadik_dozis_deepl_fordito_tesco_iphone_se","timestamp":"2021. április. 18. 12:00","title":"Ez történt: A Pfizer első embere elmondta, hogy egy harmadik oltásra is szükség lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]